बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों का आंदोलनः भारतीय कपड़ा बाजार को इससे क्या होगा फायदा और क्या हैं चुनौतियां?
बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियों में मजदूरों के आंदोलन के चलते, भारत इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए एक वैकल्पिक सोर्सिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर सकता है.
Published : November 3, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली: बांग्लादेश में 31 अक्टूबर से रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल मजदूरों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कामकाज ठप हो गया है. इससे देश के निर्यात के वादों, रोजगार की स्थितियों और आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इस अशांति का असर भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग पर भी पड़ सकता है. भारतीय उद्योग के सामने अवसर और कड़ी चुनौतियां दोनों आ सकती हैं.
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांगों को लेकर शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से ढाका, गाजीपुर, आशुुलिया, सावर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में फैल गया है. मजदूरों के वेतन और काम करने के हालातों को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पुलिस के साथ झड़प, सड़क जाम, फैक्ट्रियां बंद होने, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं में बदल चुका है.
बांग्लादेश के लिए तात्कालिक चिंता उस उद्योग का ठप होना है जो उसकी निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. भारत के लिए इन घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश न केवल अंतरराष्ट्रीय अपेरल बाजार में एक प्रतिस्पर्धी है, बल्कि क्षेत्रीय कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है. इसके अलावा, वह एक पड़ोसी देश है जिसकी आर्थिक स्थिरता का असर सीमा पार व्यापार पर पड़ता है.
विरोध प्रदर्शन कैसे शुरू हुए और फैले
मजदूरों के इस नए आंदोलन की मुख्य वजह गारमेंट श्रमिकों द्वारा न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ाकर 30,000 बांग्लादेशी टका (लगभग 241 अमेरिकी डॉलर) करने की मांग है, जबकि अभी यह न्यूनतम वेतन केवल 12,500 टका है. यह बढ़ती महंगाई व कम कमाई के कारण पैदा हुए मजदूरों के गुस्से का नतीजा है. मजदूरों का कहना है कि उनकी कमाई महंगाई के मुकाबले नहीं बढ़ी है. मौजूदा वेतन ढांचा उनके परिवारों का गुजारा करने के लिए नाकाफी साबित हो रहा है.
गारमेंट उद्योग के न्यूनतम वेतन में पिछला बड़ा बदलाव 1 दिसंबर 2023 को लागू हुआ था, जब इसे 8,000 टका से बढ़ाकर 12,500 टका किया गया था. संशोधित श्रम कानून के तहत, अब वेतन ढांचे की अगली समीक्षा दिसंबर 2026 में होनी तय है. मजदूरों के संगठनों ने अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाया है कि बार-बार मांग किए जाने के बावजूद नया न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाने में जानबूझकर देरी की जा रही है.
यह विरोध प्रदर्शन 31 अक्टूबर को तब और तेज हो गया, जब आशुुलिया और गाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्रों की कई गारमेंट फैक्ट्रियों के मजदूरों ने काम बंद कर दिया और सड़कों पर उतर आए. इसके बाद प्रदर्शन काठगारा, निश्चिंतपुर, जीराबो, कालियाकैर और अन्य मैन्युफैक्चरिंग इलाकों में भी फैल गया.
1 नवंबर को यह अशांति तब और बढ़ गई, जब प्रदर्शन ढाका के मीरपुर औद्योगिक क्षेत्र और गाजीपुर तथा सावर के कई इलाकों में फैल गए. प्रदर्शनकारियों ने महत्वपूर्ण राजमार्गों को जाम कर दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई. जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों में झड़पें शुरू हो गई.
बांग्लादेश की समाचार वेबसाइट 'द डेली स्टार' के अनुसार, 1 नवंबर को कम से कम 529 गारमेंट फैक्ट्रियों में छुट्टी घोषित कर दी गई, जबकि 'बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन' (BGMEA) ने बताया कि इस अशांति के बीच लगभग 9,87,190 मजदूर अपने काम की जगह छोड़कर चले गए.
इस स्थिति के कारण सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ. मीरपुर में झड़पों के बाद कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जबकि हाईवे जाम होने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इससे पहले 31 अक्टूबर को गाजीपुर में हुई झड़पों में कम से कम 30 लोग घायल हो गए थे और 15 वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी.
सरकार की प्रतिक्रिया और वेतन बोर्ड का गठन
प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए 1 नवंबर को एक छह सदस्यीय न्यूनतम वेतन बोर्ड के गठन की घोषणा की. इस बोर्ड की अध्यक्षता वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख अशफाकुर रहमान कर रहे हैं. इसमें गारमेंट निर्माताओं और मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल हैं, साथ ही ढाका विश्वविद्यालय से एक स्वतंत्र सदस्य को भी इसका हिस्सा बनाया गया है.
श्रम और रोजगार मंत्री आरिफुल हक चौधरी ने मजदूरों से अपनी फैक्ट्रियों में वापस लौटने की अपील की. उन्होंने दलील दी कि वेतन की औपचारिक समीक्षा करने की उनकी मुख्य मांग को इस बोर्ड के गठन के जरिए पूरा कर दिया गया है. हालांकि, इस घोषणा के बाद भी स्थिति तुरंत सामान्य नहीं हो सकी. मजदूरों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और उनका कहना है कि वेतन समीक्षा की इस प्रक्रिया से उनकी कमाई में बढ़ोतरी होनी चाहिए.
प्रधानमंत्री रहमान ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सलाहकारों के साथ एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई और अधिकारियों को मजदूरों, फैक्ट्रियों तथा सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
सरकार ने यह आरोप भी लगाया है कि राजनीतिक तत्व अस्थिरता पैदा करने के लिए मजदूरों की शिकायतों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, इस अशांति के कारणों को लेकर चल रही बड़ी बहस में इन आरोपों का खंडन किया गया है, और मजदूर प्रतिनिधियों का कहना है कि वेतन और कार्यस्थल से जुड़े ये बुनियादी मुद्दे पूरी तरह से वास्तविक हैं.
इस बीच, बीजीएमईए (BGMEA) और 'बांग्लादेश निटवेअर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन' (BKMEA) ने चेतावनी दी है कि अगर फैक्ट्रियां लगातार बंद रहीं, तो निर्माता लंबे समय के लिए कामकाज निलंबित करने पर मजबूर हो सकते हैं. फैक्ट्री मालिकों ने यह संकेत भी दिया है कि यदि मजदूर दोबारा उत्पादन शुरू करने से इनकार करते हैं, तो वे देश के श्रम कानून का इस्तेमाल करके 'नो-वर्क, नो-पे' की व्यवस्था लागू कर सकते हैं.
पिछले दिन की बड़े पैमाने पर हुई तालाबंदी के बाद, 2 नवंबर को देश की गारमेंट फैक्ट्रियां दोबारा खुल गईं, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है. ढाका और उसके आसपास के औद्योगिक केंद्रों में नई झड़पें जारी रहीं, जबकि गाजीपुर में 'बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश' (BGB) के जवानों सहित सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया. इसलिए, फैक्ट्रियों का दोबारा खुलना केवल कामकाज शुरू होने को दिखाता है, न कि इस मजदूर विवाद का कोई समाधान.
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए यह अशांति क्यों मायने रखती है
इस विरोध प्रदर्शन का महत्व केवल औद्योगिक कामकाज ठप होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है. बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में से एक है और देश का सबसे ज्यादा निर्यात कमाने वाला सेक्टर है. यह राष्ट्रीय निर्यात कमाई में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, जीडीपी में लगभग 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और करीब 40 लाख लोगों को रोजगार देता है.
बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इस उद्योग ने निर्यात के जरिए लगभग 38.7 अरब डॉलर की कमाई की थी. चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ों का निर्यातक है और इसने अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड्स और रिटेलर्स (विशेष रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में) के लिए खुद को एक बड़े सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है.
यह नई अशांति विशेष रूप से एक संवेदनशील समय पर सामने आई है. अक्टूबर से फरवरी-मार्च का समय ऑर्डर मिलने का एक महत्वपूर्ण दौर होता है, जब गारमेंट निर्माता अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ बातचीत करते हैं और आने वाले सीजन के लिए उत्पादन के सौदे तय करते हैं.
बांग्लादेश की वेबसाइट 'डेली स्टार' और 'द बिजनेस स्टैंडर्ड' के अनुसार, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का अनुमान है कि सालाना निर्यात ऑर्डर्स का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा इसी अवधि के दौरान हासिल किया जाता है. नतीजतन, थोड़े समय के लिए होने वाली रुकावटें भी प्रोडक्शन के टाइम-टेबल, डिलीवरी के वादों और विदेशी खरीदारों के भरोसे को प्रभावित कर सकती हैं.
सबसे बड़ा खतरा यह है कि अंतरराष्ट्रीय रिटेलर्स, जो आमतौर पर सीजन के हिसाब से सख्त डिलीवरी टाइम-टेबल पर काम करते हैं, माल बनवाने के लिए दूसरे देशों की तलाश कर सकते हैं, अगर उन्हें लगा कि बांग्लादेश बिना किसी रुकावट के प्रोडक्शन की गारंटी नहीं दे सकता.
इसका असर सिर्फ प्रदर्शनों से प्रभावित होने वाली फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं रहेगा. कपड़ा मिलें, कपड़ा रंगने और फिनिशिंग करने वाली यूनिट्स, पैकेजिंग निर्माता, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, माल ढुलाई ऑपरेटर्स और अन्य जुड़े हुए व्यवसाय गारमेंट उद्योग के सुचारू रूप से चलने पर ही निर्भर करते हैं.
इसलिए सरकार के सामने दोहरी चुनौती है: एक तरफ मजदूरों के वेतन से जुड़ी जायज शिकायतों को दूर करना और दूसरी तरफ इस बात का ध्यान रखना कि इस अशांति के कारण निर्यात के मामले में बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछड़ न जाए.
वेतन में बड़ी बढ़ोतरी से मजदूरों की खर्च करने की क्षमता सुधर सकती है और बार-बार होने वाले मजदूर आंदोलनों की आशंका कम हो सकती है. हालांकि, फैक्ट्री मालिकों का तर्क है कि बढ़ती मजदूरी, बिजली-ऊर्जा की अनिश्चितता, प्रोडक्शन के खर्च और प्रमुख विदेशी बाजारों में घटती मांग के कारण उनका मुनाफा पहले से ही बहुत कम हो रहा है.
यह विवाद अगर बहुत ज्यादा लंबा खिंचता है, तो एक ऐसी मुश्किल स्थिति पैदा हो सकती है जहां फैक्ट्रियां बंद होने के कारण मजदूरों को अपनी कमाई से हाथ धोना पड़ेगा, और दूसरी तरफ फैक्ट्री मालिकों के हाथ से अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स निकल जाने का जोखिम बढ़ जाएगा.
भारत के लिए इसके मायने
बांग्लादेश के इन घटनाक्रमों का भारत पर कई तरह से असर पड़ सकता है, जिसमें व्यापार, कपड़ा निर्माण, निर्यात प्रतिस्पर्धा, रोजगार, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला और द्विपक्षीय आर्थिक संबंध शामिल हैं. भारत के लिए सबसे पहला और सीधा संभावित फायदा यह है कि अंतरराष्ट्रीय रेडीमेड कपड़ों के ऑर्डर्स बांग्लादेश से भारतीय निर्माताओं के पास शिफ्ट हो सकते हैं.
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गारमेंट निर्यातक के रूप में बांग्लादेश की स्थिति का मतलब यह है कि अगर उसके प्रोडक्शन नेटवर्क में कोई रुकावट आती है, तो उन अंतरराष्ट्रीय फैशन कंपनियों पर इसका सीधा असर पड़ता है जो माल खरीदने के लिए पूरी तरह बांग्लादेश पर निर्भर हैं. भारत के पास पहले से ही कपड़ा निर्माण का एक मजबूत और स्थापित इकोसिस्टम है, ऐसे में वह इन ऑर्डर्स के लिए एक बेहतरीन वैकल्पिक ठिकाने के रूप में उभर सकता है.
यदि अंतरराष्ट्रीय खरीदार अपने ऑर्डर्स के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करते हैं, तो भारत के प्रमुख कपड़ा और परिधान निर्माण केंद्रों जैसे तिरुपुर, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम, लुधियाना, सूरत और अहमदाबाद को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है. भारतीय निर्माताओं के पास सूती कपड़े, बुने हुए कपड़े, होम टेक्सटाइल्स, सिंथेटिक फैब्रिक्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और वैल्यू-एडेड कपड़ों सहित कई क्षेत्रों में बेहतरीन क्षमताएं मौजूद हैं.
इस नए आंदोलन के बाद अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स इस बात पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं कि वे किसी एक ही देश पर पूरी तरह निर्भर न रहें और अपने ऑर्डर्स को अलग-अलग देशों में बांट दें. यह कदम सप्लाई-चेन में विविधता लाने के वैश्विक चलन के अनुकूल होगा. खासकर ऐसी कंपनियों के लिए जो मजदूर आंदोलनों, राजनीतिक अनिश्चितता और लॉजिस्टिक्स की रुकावटों के जोखिम को कम करना चाहती हैं.
ऐसा पहले भी हो चुका है. अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां बंद हुई थीं, तब भारतीय परिधान निर्यातकों ने अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स के भारत की तरफ डायवर्ट होने की संभावना जताई थी.
तब अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) ने संकेत दिया था कि सप्लाई की इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय निर्माताओं से संपर्क किया जा सकता है. हालांकि, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने तब सचेत भी किया था कि भारत की मौजूदा उत्पादन क्षमता और सप्लाई-चेन की सीमाओं के कारण, अचानक आने वाले ऑर्डर्स की भारी बाढ़ को पूरी तरह संभालना मुश्किल होगा.
नवंबर 2026 के ये घटनाक्रम एक बार फिर भारत के लिए वैसे ही अवसर पैदा कर सकते हैं, खासकर यदि बांग्लादेश में यह रुकावट कई हफ्तों तक जारी रहती है. हालांकि, ऑर्डर्स के इस बदलाव को अपने आप होने वाला या स्थायी नहीं माना जाना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय खरीदार बांग्लादेश से अपना प्रोडक्शन बाहर ले जाने से पहले कीमतों, निर्माण क्षमता, उत्पाद की गुणवत्ता, डिलीवरी के समय और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता का अच्छी तरह आकलन करेंगे.
भारत के कपड़ा उद्योग के लिए बांग्लादेश के मजदूर आंदोलन के मायने
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कम लागत और ज्यादा मजदूरों की जरूरत वाले गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांग्लादेश को लागत के मामले में बहुत बड़ा फायदा मिलता है.
बांग्लादेश में फिलहाल न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका (लगभग 9,537 रुपये) है, जो मजदूरों की मांग (30,000 टका) से काफी कम है. अगर वहां की सरकार वेतन में ठीक-ठाक बढ़ोतरी को मंजूरी दे भी देती है, तो भी अंतिम वेतन ढांचे, उत्पादकता और अन्य मैन्युफैक्चरिंग खर्चों के आधार पर बांग्लादेश को लागत के मामले में कुछ फायदा मिलता रह सकता है.
2 नवंबर को 'बिजनेस स्टैंडर्ड' द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण में बांग्लादेश के प्रस्तावित वेतन की तुलना भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में गारमेंट सेक्टर के अकुशल मजदूरों के न्यूनतम वेतन से की गई थी. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में अनुमानित मासिक न्यूनतम वेतन इस प्रकार है: कर्नाटक में 13,254 रुपये, तमिलनाडु में 14,044 रुपये और पंजाब में 13,486 रुपये.
अलग-अलग देशों की मुद्रा विनिमय दरों, कानूनी वेतन श्रेणियों, काम के घंटों और मिलने वाले अन्य रोजगार लाभों में अंतर होने के कारण इन आंकड़ों की सीधे तौर पर तुलना नहीं की जा सकती. फिर भी, ये आंकड़े अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारतीय निर्माताओं के सामने लागत को लेकर रहने वाले दबाव को जरूर दर्शाते हैं.
बांग्लादेश के पत्रकार सैफुर रहमान तपन के अनुसार, इस मौजूदा आंदोलन को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि भारत का यह पूर्वी पड़ोसी देश पिछले चार साल से गंभीर महंगाई का सामना कर रहा है. दूसरी ओर, अगस्त 2024 के जन-आंदोलन (जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था) ने बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और कानून-व्यवस्था के सामने कई नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं.
तपन ने ढाका से फोन पर ईटीवी भारत को बताया- "हमारे कपड़ा मजदूर मुख्य रूप से समाज के गरीब वर्ग से आते हैं. इस स्थिति की सबसे बड़ी मार इन्हीं लोगों को झेलनी पड़ती है." तपन ने आगे समझाया कि बांग्लादेश के गारमेंट मजदूरों के लिए एक वेतन बोर्ड का गठन होना अब पूरी तरह तय है. उन्होंने कहा, "देश के खराब आर्थिक प्रदर्शन और अन्य संकटों के कारण, फैक्ट्री मालिक भी बड़े पैमाने पर परेशान हैं. यही वजह है कि अगर मजदूरों का यह आंदोलन नहीं होता, तो सरकार और मालिक वेतन बोर्ड बनाने के लिए कभी तैयार नहीं होते."
जहां तक भारत का सवाल है, तपन ने कहा कि भारत को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि हाल के दिनों में बांग्लादेशी कपड़ा उत्पादों का भारतीय आयात लगातार कम हो रहा है. उन्होंने कहा, "भारत माल खरीदने के लिए दूसरे देशों का रुख कर सकता है."
इसके साथ ही, तपन ने कहा कि इस मामले में कुछ राजनीतिक तनाव होना भी तय है, क्योंकि बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि इस मौजूदा विरोध प्रदर्शन को "हमारी सीमाओं के पार" (बाहरी ताकतों) के कुछ तत्वों द्वारा हवा दी गई है. उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, यह मुद्दा भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और प्रभावित कर सकता है."
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