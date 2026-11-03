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बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों का आंदोलनः भारतीय कपड़ा बाजार को इससे क्या होगा फायदा और क्या हैं चुनौतियां?

2 नवंबर, 2026 को ढाका में मिनिमम सैलरी की मांग को लेकर गारमेंट वर्कर प्रोटेस्ट करने के मौजूद पुलिस. ( AFP )

By Aroonim Bhuyan 15 Min Read

नई दिल्ली: बांग्लादेश में 31 अक्टूबर से रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल मजदूरों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कामकाज ठप हो गया है. इससे देश के निर्यात के वादों, रोजगार की स्थितियों और आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इस अशांति का असर भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग पर भी पड़ सकता है. भारतीय उद्योग के सामने अवसर और कड़ी चुनौतियां दोनों आ सकती हैं.

न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांगों को लेकर शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से ढाका, गाजीपुर, आशुुलिया, सावर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में फैल गया है. मजदूरों के वेतन और काम करने के हालातों को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पुलिस के साथ झड़प, सड़क जाम, फैक्ट्रियां बंद होने, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं में बदल चुका है.

बांग्लादेश के लिए तात्कालिक चिंता उस उद्योग का ठप होना है जो उसकी निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. भारत के लिए इन घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश न केवल अंतरराष्ट्रीय अपेरल बाजार में एक प्रतिस्पर्धी है, बल्कि क्षेत्रीय कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है. इसके अलावा, वह एक पड़ोसी देश है जिसकी आर्थिक स्थिरता का असर सीमा पार व्यापार पर पड़ता है. 2 नवंबर, 2026 को ढाका में मिनिमम सैलरी की मांग को लेकर गारमेंट वर्कर प्रोटेस्ट करने के मौजूद पुलिस. (AFP) विरोध प्रदर्शन कैसे शुरू हुए और फैले मजदूरों के इस नए आंदोलन की मुख्य वजह गारमेंट श्रमिकों द्वारा न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ाकर 30,000 बांग्लादेशी टका (लगभग 241 अमेरिकी डॉलर) करने की मांग है, जबकि अभी यह न्यूनतम वेतन केवल 12,500 टका है. यह बढ़ती महंगाई व कम कमाई के कारण पैदा हुए मजदूरों के गुस्से का नतीजा है. मजदूरों का कहना है कि उनकी कमाई महंगाई के मुकाबले नहीं बढ़ी है. मौजूदा वेतन ढांचा उनके परिवारों का गुजारा करने के लिए नाकाफी साबित हो रहा है. गारमेंट उद्योग के न्यूनतम वेतन में पिछला बड़ा बदलाव 1 दिसंबर 2023 को लागू हुआ था, जब इसे 8,000 टका से बढ़ाकर 12,500 टका किया गया था. संशोधित श्रम कानून के तहत, अब वेतन ढांचे की अगली समीक्षा दिसंबर 2026 में होनी तय है. मजदूरों के संगठनों ने अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाया है कि बार-बार मांग किए जाने के बावजूद नया न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाने में जानबूझकर देरी की जा रही है. यह विरोध प्रदर्शन 31 अक्टूबर को तब और तेज हो गया, जब आशुुलिया और गाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्रों की कई गारमेंट फैक्ट्रियों के मजदूरों ने काम बंद कर दिया और सड़कों पर उतर आए. इसके बाद प्रदर्शन काठगारा, निश्चिंतपुर, जीराबो, कालियाकैर और अन्य मैन्युफैक्चरिंग इलाकों में भी फैल गया. 1 नवंबर को यह अशांति तब और बढ़ गई, जब प्रदर्शन ढाका के मीरपुर औद्योगिक क्षेत्र और गाजीपुर तथा सावर के कई इलाकों में फैल गए. प्रदर्शनकारियों ने महत्वपूर्ण राजमार्गों को जाम कर दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई. जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों में झड़पें शुरू हो गई. बांग्लादेश की समाचार वेबसाइट 'द डेली स्टार' के अनुसार, 1 नवंबर को कम से कम 529 गारमेंट फैक्ट्रियों में छुट्टी घोषित कर दी गई, जबकि 'बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन' (BGMEA) ने बताया कि इस अशांति के बीच लगभग 9,87,190 मजदूर अपने काम की जगह छोड़कर चले गए. इस स्थिति के कारण सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ. मीरपुर में झड़पों के बाद कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जबकि हाईवे जाम होने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इससे पहले 31 अक्टूबर को गाजीपुर में हुई झड़पों में कम से कम 30 लोग घायल हो गए थे और 15 वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी. सरकार की प्रतिक्रिया और वेतन बोर्ड का गठन प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए 1 नवंबर को एक छह सदस्यीय न्यूनतम वेतन बोर्ड के गठन की घोषणा की. इस बोर्ड की अध्यक्षता वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख अशफाकुर रहमान कर रहे हैं. इसमें गारमेंट निर्माताओं और मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल हैं, साथ ही ढाका विश्वविद्यालय से एक स्वतंत्र सदस्य को भी इसका हिस्सा बनाया गया है. श्रम और रोजगार मंत्री आरिफुल हक चौधरी ने मजदूरों से अपनी फैक्ट्रियों में वापस लौटने की अपील की. उन्होंने दलील दी कि वेतन की औपचारिक समीक्षा करने की उनकी मुख्य मांग को इस बोर्ड के गठन के जरिए पूरा कर दिया गया है. हालांकि, इस घोषणा के बाद भी स्थिति तुरंत सामान्य नहीं हो सकी. मजदूरों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और उनका कहना है कि वेतन समीक्षा की इस प्रक्रिया से उनकी कमाई में बढ़ोतरी होनी चाहिए. प्रधानमंत्री रहमान ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सलाहकारों के साथ एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई और अधिकारियों को मजदूरों, फैक्ट्रियों तथा सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सरकार ने यह आरोप भी लगाया है कि राजनीतिक तत्व अस्थिरता पैदा करने के लिए मजदूरों की शिकायतों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, इस अशांति के कारणों को लेकर चल रही बड़ी बहस में इन आरोपों का खंडन किया गया है, और मजदूर प्रतिनिधियों का कहना है कि वेतन और कार्यस्थल से जुड़े ये बुनियादी मुद्दे पूरी तरह से वास्तविक हैं. इस बीच, बीजीएमईए (BGMEA) और 'बांग्लादेश निटवेअर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन' (BKMEA) ने चेतावनी दी है कि अगर फैक्ट्रियां लगातार बंद रहीं, तो निर्माता लंबे समय के लिए कामकाज निलंबित करने पर मजबूर हो सकते हैं. फैक्ट्री मालिकों ने यह संकेत भी दिया है कि यदि मजदूर दोबारा उत्पादन शुरू करने से इनकार करते हैं, तो वे देश के श्रम कानून का इस्तेमाल करके 'नो-वर्क, नो-पे' की व्यवस्था लागू कर सकते हैं. पिछले दिन की बड़े पैमाने पर हुई तालाबंदी के बाद, 2 नवंबर को देश की गारमेंट फैक्ट्रियां दोबारा खुल गईं, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है. ढाका और उसके आसपास के औद्योगिक केंद्रों में नई झड़पें जारी रहीं, जबकि गाजीपुर में 'बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश' (BGB) के जवानों सहित सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया. इसलिए, फैक्ट्रियों का दोबारा खुलना केवल कामकाज शुरू होने को दिखाता है, न कि इस मजदूर विवाद का कोई समाधान. 2 नवंबर, 2026 को ढाका में मिनिमम सैलरी की मांग को लेकर गारमेंट वर्कर प्रोटेस्ट करने के मौजूद पुलिस. (AFP) बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए यह अशांति क्यों मायने रखती है इस विरोध प्रदर्शन का महत्व केवल औद्योगिक कामकाज ठप होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है. बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में से एक है और देश का सबसे ज्यादा निर्यात कमाने वाला सेक्टर है. यह राष्ट्रीय निर्यात कमाई में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, जीडीपी में लगभग 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और करीब 40 लाख लोगों को रोजगार देता है. बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इस उद्योग ने निर्यात के जरिए लगभग 38.7 अरब डॉलर की कमाई की थी. चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ों का निर्यातक है और इसने अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड्स और रिटेलर्स (विशेष रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में) के लिए खुद को एक बड़े सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है. यह नई अशांति विशेष रूप से एक संवेदनशील समय पर सामने आई है. अक्टूबर से फरवरी-मार्च का समय ऑर्डर मिलने का एक महत्वपूर्ण दौर होता है, जब गारमेंट निर्माता अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ बातचीत करते हैं और आने वाले सीजन के लिए उत्पादन के सौदे तय करते हैं. बांग्लादेश की वेबसाइट 'डेली स्टार' और 'द बिजनेस स्टैंडर्ड' के अनुसार, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का अनुमान है कि सालाना निर्यात ऑर्डर्स का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा इसी अवधि के दौरान हासिल किया जाता है. नतीजतन, थोड़े समय के लिए होने वाली रुकावटें भी प्रोडक्शन के टाइम-टेबल, डिलीवरी के वादों और विदेशी खरीदारों के भरोसे को प्रभावित कर सकती हैं. सबसे बड़ा खतरा यह है कि अंतरराष्ट्रीय रिटेलर्स, जो आमतौर पर सीजन के हिसाब से सख्त डिलीवरी टाइम-टेबल पर काम करते हैं, माल बनवाने के लिए दूसरे देशों की तलाश कर सकते हैं, अगर उन्हें लगा कि बांग्लादेश बिना किसी रुकावट के प्रोडक्शन की गारंटी नहीं दे सकता.