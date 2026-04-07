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बांग्लादेश के विदेश मंत्री का आज से तीन दिनों का भारत दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर जोर

नई दिल्ली/ढाका: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अब नई सरकार का गठन हो चुका है. बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) चीफ और प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सत्ता संभालने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं. इसी सिलसिले में आज मंगलवार 7 अप्रैल 2026 को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान तीन दिनों के ऑफिशियल दौरे पर नई दिल्ली आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक उनका फोकस भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी रिश्तों को फिर से मजबूत करना है.

विदेश मंत्री जयशंकर समेत कई नेताओं से करेंगे मुलाकात

दौरे के दौरान, रहमान विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे. इसके अलावा, रहमान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) अजीत डोवाल और केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मिलने की उम्मीद है. उनका यह दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि फरवरी में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) की सरकार बनने के बाद यह किसी बांग्लादेशी मंत्री का पहला भारत दौरा है. उनका यह दौरा दोनों देशों के बीच रिश्तों में बदलाव का संकेत दे रहा है. वहीं, पिछली मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और भारत विरोधी बयानबाजी से रिश्तों में तनाव आ गया था.

तमाम विषयों पर करेंगे चर्चा

जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच जिन विषयों पर चर्चा हो सकती है, उनमें बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सर्विस फिर से शुरू करना, एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ाना, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करना, नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े मामलों को सुलझाना और बिजनेस को आसान बनाने के तरीकों को बढ़ावा देना शामिल है. रहमान के साथ फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हुमायूं कबीर भी भारत आ रहे हैं.

वीजा सेवा पर भी हो सकती है बात

वहीं, बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ढाका वीजा सर्विस को पूरी तरह से फिर से शुरू करने के लिए भारत से ज्यादा पॉजिटिव और सक्रिय नजरिए के लिए दबाव डालेगा. बांग्लादेशी पक्ष मेडिकल टूरिज्म से जुड़े आर्थिक और सामाजिक फायदों पर भी जोर दे सकता है, जिस पर मौजूदा पाबंदियों का असर पड़ा है. बता दें, सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा जुलाई 2024 से सस्पेंड हैं.