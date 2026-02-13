पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, बोले- प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है भारत
बांग्लादेश में 300 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 299 सीटों पर हुए. एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है.
Published : February 13, 2026 at 11:20 AM IST
नई दिल्ली: बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिला है. इस जीत पर पीएम मोदी समेत तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने बीएनपी के तारिक रहमान को बधाई दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि यह जीत (तारिक रहमान) उनके नेतृत्व में बांग्लादेशी लोगों के भरोसे को दिखाती है.
सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट में पीएम मोदी ने आगे लिखा कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में बीएनपी (BNP) को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं. यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है. उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बांग्लादेश को सहयोग करता रहेगा और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने की उम्मीद करता है. उन्होंने लिखा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा. मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं.
इससे पहले चुनाव में बंपर जीत मिलने के बाद बीएनपी (BNP) ने कहा कि वह सरकार बनाने के लिए तैयार है. पोस्ट शेयर करते हुए बीएनपी मीडिया सेल ने कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी-BNP ज्यादातर सीटें जीतकर सरकार बनाने के लिए तैयार है.
बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद बांग्लादेश में यह पहला और बड़ा चुनाव था. बीएनपी के तारिक रहमान करीब 17 साल के बाद स्वदेश लौटे और सत्ता में जोरदार वापसी की. भारत ने उनकी जीत पर यह संकेत दिया है कि वह नई सरकार के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा. बांग्लादेश में गुरुवार को आम चुनाव हुए थे, जिसके बाद काउंटिंग शुरू हुई थी. अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तारिक रहमान की बीएनपी को 299 सीटों में से 209 पर जीत हासिल हुई है.
इस ऐतिहासिक जीत पर तारिक रहमान ने देश की जनता से अपील की है कि वे जश्न ना मनाएं, बल्कि खालिदा जिया को याद करें और जुमे की नमाज अदा करें.
