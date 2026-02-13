ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, बोले- प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है भारत

पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई ( ANI )

नई दिल्ली: बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिला है. इस जीत पर पीएम मोदी समेत तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने बीएनपी के तारिक रहमान को बधाई दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि यह जीत (तारिक रहमान) उनके नेतृत्व में बांग्लादेशी लोगों के भरोसे को दिखाती है. सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट में पीएम मोदी ने आगे लिखा कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में बीएनपी (BNP) को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं. यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है. उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बांग्लादेश को सहयोग करता रहेगा और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने की उम्मीद करता है. उन्होंने लिखा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा. मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं.