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भाई बना RDO और बहन बनी ADTO..आटा चक्की चलाकर पिता ने बदली परिवार की किस्मत

सहरसा के बनगांव के भाई-बहन श्वेता और शिवम ने सीमित संसाधनों, पारिवारिक संघर्ष और मेहनत से BPSC में बड़ी सफलता पाई.

श्वेता कुमारी, शिवम का बीपीएससी से अफसर बनने पर खुशी
श्वेता कुमारी, शिवम का बीपीएससी से अफसर बनने पर खुशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 8:06 PM IST

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सहरसा: जब संसाधन कम हों, परिस्थितियां कठिन हों और जिम्मेदारियां बड़ी हों, तब भी सपनों की उड़ान नहीं रुकती. सहरसा जिले के बनगांव के भाई बहन श्वेता कुमारी और शिवम कुमार ने इसी बात को सच कर दिखाया है. 70वीं बीपीएससी परीक्षा में दोनों ने सफलता हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि 'IAS फैक्ट्री' के नाम से चर्चित बनगांव की प्रतिष्ठा भी एक बार फिर बढ़ा दी है.

बहन बनीं ADTO, भाई बना RDO : 70वीं बीपीएससी परीक्षा में श्वेता कुमारी ने 541वीं रैंक हासिल कर सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी (ADTO) पद पर चयन सुनिश्चित किया है. वहीं उनके भाई शिवम कुमार ने 962वीं रैंक प्राप्त कर ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) बनने का गौरव हासिल किया है. एक ही परिवार के दो युवाओं की इस उपलब्धि से गांव और पूरे कोशी क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

बहन बनीं ADTO, भाई बना RDO (ETV Bharat)

आटा चक्की चलाकर बच्चों को बनाया अफसर : श्वेता कुमारी के पिता वर्षों तक आटा चक्की चलाकर परिवार का भरण पोषण करते रहे. सीमित आय और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने बेटी की पढ़ाई को कभी बोझ नहीं बनने दिया. परिवार ने श्वेता को आगे बढ़ने का हौसला दिया और श्वेता ने भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया.

आटा चक्की चलाकर बच्चों को बनाया अफसर
आटा चक्की चलाकर बच्चों को बनाया अफसर (ETV Bharat)

श्वेता की उपलब्धि से परिवार में जश्न : श्वेता ने बनगांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद सहरसा महिला कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल की. नियमित रूप से आठ से दस घंटे पढ़ाई, लगातार अभ्यास और धैर्य के सहारे उन्होंने बीपीएससी में सफलता प्राप्त की. इस कामयाबी से घर में जश्न का माहौल है.

पिता के निधन के बाद भी नहीं छोड़ा सपना : शिवम कुमार की कहानी भी संघर्ष और संकल्प से भरी हुई है. बचपन में पिता के निधन के बाद उनका पालन पोषण ननिहाल बनगांव में हुआ. उनकी मां अस्पताल में नर्स के रूप में कार्य करते हुए परिवार की जिम्मेदारियां संभालती रहीं. कठिन परिस्थितियों में भी शिवम ने पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी.

पूरे परिवार के साथ श्वेता
पूरे परिवार के साथ श्वेता (ETV Bharat)

शिवम ने भी किया संघर्ष : शिवम ने एमएलटी कॉलेज, सहरसा और बीएनएमयू से शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने पहले एसएससी सीजीएल के जरिए पोस्टल असिस्टेंट की नौकरी हासिल की. बाद में बिहार सचिवालय में सहायक अनुभाग पदाधिकारी (ASO) के पद पर चयनित हुए, लेकिन प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा.

साथ पढ़े, नोट्स बांटे और एक दूसरे को संभाला : पटना में रहते हुए श्वेता और शिवम ने साथ मिलकर बीपीएससी की तैयारी की. दोनों ने नोट्स साझा किए, मॉक टेस्ट दिए और एक दूसरे की कमजोरियों पर काम किया. तैयारी के दौरान भाई-बहन का यह साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बना. परिवार के भरोसे और अपनी मेहनत के बल पर दोनों ने एक साथ सफलता का मुकाम हासिल किया.

बनगांव के युवाओं के लिए नई प्रेरणा : परिणाम घोषित होने के बाद परिवार के साथ साथ बनगांव में भी उत्सव जैसा माहौल है. 'IAS फैक्ट्री' के नाम से पहचान बना चुका यह गांव पहले भी कई प्रतिभाओं को प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचा चुका है. अब श्वेता और शिवम की सफलता ने इस पहचान को और मजबूत कर दिया है.

श्वेता कुमारी
श्वेता कुमारी (ETV Bharat)

धैर्य के साथ परिश्रम सफलता की कुंजी : श्वेता और शिवम की उपलब्धि बताती है कि सफलता केवल सुविधाओं की मोहताज नहीं होती. मेहनत, धैर्य, सही दिशा और परिवार का सहयोग हो तो आटा चक्की चलाने वाले पिता की बेटी भी प्रशासनिक अधिकारी बन सकती है और संघर्षों में पला बेटा भी अपने सपनों को सरकारी सेवा के मुकाम तक पहुंचा सकता है.

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