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केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे को जेल भेजा गया, पॉक्सो मामला

जज ने पॉक्सो मामले में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे भगीरथ को न्यायिक हिरासत जेल भेजने का आदेश दिया.

Bandi Bhagirath sent to jail
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने कहा कि कानून का सम्मान करते हुए वकीलों के जरिए बेटे को सौंपा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 12:00 PM IST

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हैदराबाद: पॉक्सो केस के आरोपी बंडी भगीरथ को पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया. जज ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया. इस क्रम में शनिवार सुबह से नाटकीय घटनाक्रम हुआ. भगीरथ को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए राहत नहीं मिलने के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला. शनिवार सुबह पुलिस ने भागीरथ पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया. उसे गिरफ्तार करने के लिए पांच स्पेशल टीमें बनाई गई.

इस बारे में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने रात में बयान जारी किया कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस को सौंप दिया है. इसके कुछ देर बाद, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने घोषणा की कि भगीरथ को गिरफ्तार कर लिया गया है. पता चला कि उसे पुलिस अकादमी (अप्पा जंक्शन) के पास से हिरासत में लिया गया और सीधे पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया. भगीरथ को स्टेशन ले जाते ही डीसीपी ऋतिराज वहां पहुंच गए. एसीपी शंकर रेड्डी और इंस्पेक्टर विजयवर्धन ने आरोपी को कोर्ट ले जाने का इंतजाम किया.

गिरफ्तारी की घोषणा के बाद भगीरथ का पहले लोकल सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट हुआ. बाद में उसे मेडचल में एक जज के सामने पेश किया गया जहां जज ने उसे 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. भगीरथ को पुलिस रात 12 बजे चेरलापल्ली जेल ले गई. अगर पुलिस बाद में भगीरथ को कस्टडी में लेती है, तो भी हम सहयोग करेंगे. बंडी भगीरथ के वकील करुणा सागर ने यह जानकारी दी.

दिन भर टेंशन

इस महीने की 8 तारीख को पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो केस दर्ज होने के बाद से ही भगीरथ फरार है. एक तरफ जहां यह कैंपेन चल रहा था कि वह शनिवार सुबह सरेंडर कर देगा. वहीं पुलिस ने पांच टीमों के साथ हैदराबाद और करीमनगर के अलग-अलग इलाकों में रेड की.

बंजारा हिल्स सागर सोसाइटी में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के घर की चेकिंग करना प्रायोरिटी बन गई. आरोपी के वहां न होने पर पुलिस एक घंटे बाद वहां से चली गई. पुलिस ने शक के आधार पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया कि वह विदेश भाग सकता है, जिससे टेंशन बढ़ गया.

मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान

दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस ने जज के सामने बीएनएस सेक्शन 183 के तहत पीड़िता का बयान लिया. शनिवार को पुलिस उसे मेडचल कोर्ट ले गई और वहां प्रोसेस पूरा किया. पॉक्सो मामलों में जज के सामने दिया गया बयान बहुत अहम होता है. मामले की जांच इसी पर निर्भर करती है. यह बयान रिकॉर्ड किया जाता है और वीडियो के जरिए संभाल कर रखा जाता है. पीड़िता को कोर्ट जाए बिना इसे ही आधार माना जाता है. शिकायत करने वाली, यानी पीड़िता की मां का बयान भी रिकॉर्ड किया गया.

14 यूट्यूबर्स के खिलाफ केस

इस मामले में पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए. जिन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पर नाबालिग पीड़िता के खिलाफ गलत प्रोपेगैंडा फैलाया था. ये केस मेडचल-मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन राजा रेड्डी की शिकायत पर दर्ज किए गए थे. पुलिस को 27 दूसरे यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकायतें मिली हैं.

कानून का सम्मान करते हुए भगीरथ को सौंपा गया: केंद्रीय मंत्री बंडी संजय

अपने बेटे भगीरथ पर लगे आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने शनिवार रात एक बयान जारी कर कहा कि कानून का सम्मान करते हुए वकीलों के जरिए उसे पुलिस को सौंपा गया. इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक, 'मैंने पहले भी कहा है. कानून के सामने मेरा बच्चा एक आम आदमी के बराबर है. मेरे बेटे ने बार-बार कहा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है. असल में जब शिकायत मिली, तो हम उसे जांच के लिए वकीलों के जरिए थाने को सौंपना चाहते थे.

ये भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार का बेटा भगीरथ पॉक्सो केस में गिरफ्तार

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केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार
पॉक्सो केस न्यायिक हिरासत जेल
BANDI BHAGIRATH SENT TO JAIL

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