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केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे को जेल भेजा गया, पॉक्सो मामला

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने कहा कि कानून का सम्मान करते हुए वकीलों के जरिए बेटे को सौंपा ( ETV Bharat )

हैदराबाद: पॉक्सो केस के आरोपी बंडी भगीरथ को पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया. जज ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया. इस क्रम में शनिवार सुबह से नाटकीय घटनाक्रम हुआ. भगीरथ को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए राहत नहीं मिलने के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला. शनिवार सुबह पुलिस ने भागीरथ पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया. उसे गिरफ्तार करने के लिए पांच स्पेशल टीमें बनाई गई.

इस बारे में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने रात में बयान जारी किया कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस को सौंप दिया है. इसके कुछ देर बाद, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने घोषणा की कि भगीरथ को गिरफ्तार कर लिया गया है. पता चला कि उसे पुलिस अकादमी (अप्पा जंक्शन) के पास से हिरासत में लिया गया और सीधे पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया. भगीरथ को स्टेशन ले जाते ही डीसीपी ऋतिराज वहां पहुंच गए. एसीपी शंकर रेड्डी और इंस्पेक्टर विजयवर्धन ने आरोपी को कोर्ट ले जाने का इंतजाम किया.

गिरफ्तारी की घोषणा के बाद भगीरथ का पहले लोकल सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट हुआ. बाद में उसे मेडचल में एक जज के सामने पेश किया गया जहां जज ने उसे 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. भगीरथ को पुलिस रात 12 बजे चेरलापल्ली जेल ले गई. अगर पुलिस बाद में भगीरथ को कस्टडी में लेती है, तो भी हम सहयोग करेंगे. बंडी भगीरथ के वकील करुणा सागर ने यह जानकारी दी.

दिन भर टेंशन

इस महीने की 8 तारीख को पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो केस दर्ज होने के बाद से ही भगीरथ फरार है. एक तरफ जहां यह कैंपेन चल रहा था कि वह शनिवार सुबह सरेंडर कर देगा. वहीं पुलिस ने पांच टीमों के साथ हैदराबाद और करीमनगर के अलग-अलग इलाकों में रेड की.

बंजारा हिल्स सागर सोसाइटी में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के घर की चेकिंग करना प्रायोरिटी बन गई. आरोपी के वहां न होने पर पुलिस एक घंटे बाद वहां से चली गई. पुलिस ने शक के आधार पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया कि वह विदेश भाग सकता है, जिससे टेंशन बढ़ गया.