अजग गजब! मां ने बेटियों को उठाने के लिए घर में बजवा दिया बैंड, सोशल मीडिया पर छाई

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मां ने सुबह बच्चों को उठाने के लिए बैंड बाजा बजवाया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Haldwani Band Baja Viral Video
बच्चों को जगाने के लिए बजवाया बैंड बाजा (Photo-Meena Andola)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 31, 2025 at 1:50 PM IST

3 Min Read
हल्द्वानी (उत्तराखंड): बच्चे अक्सर छुट्टी के दिन देर तक सोते रहते हैं, हर माता-पिता बच्चों को जल्दी उठाने के लिए जतन करते दिखाई देते हैं. सुबह देर से जगाने की आदत से परेशान एक मां ने बच्चों को जगाने के लिए कमरे में बैंड बजवाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. अब वीडियो सोशल मीडिया में खूब ट्रोल हो रहा है. अब तक लाखों लोग वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

बैंड बाजा बजवाकर बच्चों को उठाया: बच्चों के स्कूल की छुट्टी के दिन देर रात तक जागना और अगली सुबह देर तक सोना लगभग हर घर की समस्या होती जा रही है. लेकिन नैनीताल जनपद के हल्दूचौड़ निवासी एक मां ने बच्चों को सुबह जल्दी उठाने के लिए बैंड बाजा बाजवा कर बच्चों को उठाया.

वीडियो सोशल मीडिया पर किया अपलोड: जिसके बाद उन्होंने पूरा वीडियो बना कर सोशल मीडिया में अपलोड भी कर दिया. सोशल मीडिया में वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. दरअसल नैनीताल जनपद के हल्दूचौड़ निवासी शुभम अंडोला अपनी पत्नी मीना अंडोला और बच्चों के साथ रहते हैं. त्यौहार के दिन घर में शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे और बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे.

बधाई देने पहुंचे थे बैंड बाजा टीम: तभी घर में हर साल की ढोल और बाजा लेकर बधाई देने के लिए एक छोटी बच्ची के साथ दो लोग पहुंचे. बच्ची को देख शुभम अंडोला ने पत्नी मीना से कहा कि एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ सुबह सुबह लोगों के घर बधाई देने जा रही है और हमारे बच्चे अभी तक सौ रहे हैं. इस पर मीना को बच्चों को उठाने का एक आइडिया आया और वह ढोल और बाजे वाले को लेकर बच्चों के कमरे में ले गई और उन्हें उठाने के लिए कमरे में ही ढोल और बाजा बाजवा दिया.

वीडियो को लोग कर रहे खूब पसंद: मीना अंडोला ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया. वीडियो को अब तक कई लोगों द्वारा देखा जा चुका है. गौरतलब है कि मीना अंडोला सोशल मीडिया पर ब्लॉक बनाती रहती हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया के लिए वीडियो नहीं बनाया था. वह बच्चों को सुबह उठाने के लिए बैंड बाजे वालों के साथ उनके कमरे में गए हुए थे. बाद में उन्होंने सोशल मीडिया में वीडियो को अपलोड कर दिया था, जिसमें लोगों का उन्हें खूब प्यार मिला है.

