शराबबंदी करके शराब पीने वालों को नहीं रोका जा सकेगा: फारूक अब्दुल्ला
पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पिछली PDP सरकार पर जम्मू-कश्मीर के गांवों तक शराब की दुकानें खोलने का आरोप लगाया.
Published : May 12, 2026 at 3:15 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की राजनीति में शराब पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा के बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बैन से शराब की खपत नहीं रुकेगी क्योंकि शराब पीने वाले लोग केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से शराब खरीद सकते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व की भरपाई राज्य के खजाने में कर दे, तो जम्मू-कश्मीर सरकार शराबबंदी लागू कर सकती है.
विपक्षी पार्टी पीडीपी के जम्मू-कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "मैं शराब नहीं पीता लेकिन जो पीते हैं वे शराब नहीं छोड़ेंगे. अगर वे यहां नहीं पाएंगे, तो वे इसे बाहर से लाएंगे. हम क्या करेंगे? जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनसे पूछें कि शराब कौन पी रहा है?"
उन्होंने पिछली PDP सरकार पर जम्मू-कश्मीर के गांवों तक शराब की दुकानें खोलने का आरोप लगाया. एक दिन पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्ववर्ती PDP-BJP सरकार की जम्मू-कश्मीर आबकारी नीति 2017 का डॉक्यूमेंट साझा किया था, जिसमें उन शहरी और ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी, जहां इसकी पहुंच नहीं थी.
अब्दुल्ला ने कहा, "हमने (2024 में हमारी सरकार बनने के बाद से) शराब की दुकान नहीं खोली. जब ये दुकानें हर गांव में खुल रही थीं, तब आवाज क्यों नहीं उठाई गई. उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है और वे केवल आलोचना का सहारा ले रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि वे अपने 'हैंडलर' के कहने पर ऐसा कर रहे हैं. हम उनसे नहीं डरते. हम उन्हें ऐसी शर्मनाक हार देंगे कि उन्हें याद रखना पड़ेगा.
श्रीनगर में पार्टी के हेडक्वार्टर में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच हुई बातचीत को साझा किया.
अब्दुल्ला ने कहा, "प्रधानमंत्री मोराजी देसाई शराब के खिलाफ थे. उन्होंने मेरे पिता से शराब बैन करने को कहा. मेरे पिता ने जवाब दिया कि वह खुद शराब नहीं पीते लेकिन अगर आप (केंद्र सरकार) हमें इससे होने वाली कमाई दे दें, तो हम इसे बंद कर देंगे. आज भी, अगर भारत सरकार कमाई में हमारी मदद करे, तो मुझे यकीन है कि सरकार दो मिनट में शराब बैन कर देगी."
उनकी यह टिप्पणी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि शराब की दुकानें उन लोगों के लिए हैं जिन्हें उनके धर्म के अनुसार शराब पीने की इजाजत है और किसी को भी शराब की दुकानों पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है.
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में युद्ध से पैदा हुए वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी के कड़े उपायों के ऐलान पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है. अब्दुल्ला ने कहा, "हम एक संकट की ओर बढ़ रहे हैं, एक ईंधन संकट, एक गैस संकट और हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं. इसी वजह से, वे स्कूल बसें बंद करना चाहते हैं. लेकिन शिक्षा जरूरी है. गरीब लोगों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए संसाधन नहीं हैं. हमें शिक्षा से समझौता न करने का कोई रास्ता निकालना होगा."
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