"लहरा दो तिरंगा" पर रोक: कनॉट प्लेस में कड़ा पहरा: 21 रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन, राजीव चौक से जंतर-मंतर तक कड़ी सुरक्षा
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जरूरी नहीं होने पर कनॉट प्लेस और नई दिल्ली के सेंट्रल हिस्से में जाने से बचने की अपील की है.
Published : October 16, 2026 at 10:30 AM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से शुक्रवार को प्रस्तावित "लहरा दो तिरंगा" यात्रा को लेकर नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने यात्रा की अनुमति नहीं दी है. इसके साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू है. इसके तहत बिना अनुमति प्रदर्शन, मार्च या भीड़ जुटाने पर रोक है.
लहरा दो तिरंगा यात्रा के मद्देनजर कनॉट प्लेस, राजीव चौक, जंतर-मंतर, संसद मार्ग व पालिका बाजार समेत लुटियंस दिल्ली के कई हिस्सों में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक तीन शिफ्टों में 11 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं.
16 अक्टूबर 2026 को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन के विषय में दिल्ली पुलिस के पक्ष को रखती सुश्री नेहा यादव , पुलिस उपायुक्त/PMMC #DPUpdates #ResponsibleSpeech #RespectIsNonNegotiable https://t.co/Jrr0he8dwT— Delhi Police (@DelhiPolice) October 15, 2026
कनॉट प्लेस से जंतर-मंतर तक सुरक्षा घेरा: सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस के 6 हजार से अधिक जवानों के अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की करीब 220 कंपनियां व रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां शामिल हैं. पड़ोसी जिलों से करीब 5 हजार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को रिजर्व में रखा गया है. कनॉट प्लेस व राजीव चौक के आसपास बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है. इसके साथ ही प्रमुख स्थानों पर दंगा नियंत्रण व वज्र वाहन तैनात किए गए हैं. ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी इलाके की निगरानी की जा रही है.
🚨 TRAFFIC ADVISORY In view of a proposed gathering at Central Park, Connaught Place, New Delhi, on 16.10.2026, traffic movement on certain roads in and around Connaught Place is likely to be affected from 03:00 PM onwards. Commuters are advised to plan their journeys accordingly, allow sufficient travel time, use public transport wherever possible and follow the directions of traffic personnel. Traffic diversions may be implemented depending on the prevailing situation. Stay updated and follow Delhi Traffic Police handles for real-eroute updates. FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 Delhi Traffic Police Your Safety, Our Priority. #DelhiTrafficPolice #DTPUpdates #DPTrafficAdvisory @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 15, 2026
16 व 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद: कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16 व 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद रहेगा. पार्क के आसपास बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने लोगों से प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने और भीड़ जुटाने से बचने की अपील की है. पुलिस के मुताबिक नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में लोगों को निर्धारित स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने व राष्ट्रगान की अनुमति दी जा सकती है.
#WATCH | Delhi: Security tightened around Tolstoy Marg in the wake of CJP's ‘Lehra Do Tiranga’ protest call at Connaught Place’s Central Park today. https://t.co/sRiGoTQDTH— ANI (@ANI) October 16, 2026
दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक पर असर: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है. करीब 21 प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है. इनमें संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बाराखंभा रोड, केजी मार्ग, अशोक रोड, मिंटो रोड व तिलक मार्ग प्रमुख हैं. कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल व आउटर सर्कल के साथ आईटीओ, मंडी हाउस, इंडिया गेट और डीडीयू मार्ग जैसे इलाकों में भी वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका है.
#WATCH | Delhi: Security tightened around Parliament Street Police Station in the wake of CJP's ‘Lehra Do Tiranga’ protest call at Connaught Place’s Central Park today. https://t.co/xzRncckEaJ— ANI (@ANI) October 16, 2026
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जरूरी नहीं होने पर कनॉट प्लेस और नई दिल्ली के सेंट्रल हिस्से में जाने से बचने की अपील की है. यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने व संभव हो तो मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. पुलिस के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक डायवर्जन स्थिति सामान्य होने तक जरूरत के मुताबिक जारी रह सकते हैं.
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