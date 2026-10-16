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"लहरा दो तिरंगा" पर रोक: कनॉट प्लेस में कड़ा पहरा: 21 रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन, राजीव चौक से जंतर-मंतर तक कड़ी सुरक्षा

"लहरा दो तिरंगा" पर रोक: 21 रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से शुक्रवार को प्रस्तावित "लहरा दो तिरंगा" यात्रा को लेकर नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने यात्रा की अनुमति नहीं दी है. इसके साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू है. इसके तहत बिना अनुमति प्रदर्शन, मार्च या भीड़ जुटाने पर रोक है.

लहरा दो तिरंगा यात्रा के मद्देनजर कनॉट प्लेस, राजीव चौक, जंतर-मंतर, संसद मार्ग व पालिका बाजार समेत लुटियंस दिल्ली के कई हिस्सों में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक तीन शिफ्टों में 11 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं.