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राजस्थान में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक, डॉक्टरों ने दी हार्ट अटैक और हाई बीपी की चेतावनी

डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि आयुक्तालय ने अब बाजार के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इन एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है. डॉ. शर्मा ने कहा कि कई कंपनियां अपने उत्पादों को तुरंत ऊर्जा बढ़ाने, शारीरिक क्षमता सुधारने और प्रदर्शन बेहतर करने जैसे दावों के साथ बेच रही थीं, लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं.

जयपुर: एनर्जी ड्रिंक्स की बढ़ती लोकप्रियता और उनके गलत प्रचार को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्तालय ने सख्त कदम उठाए हैं. पिछले एक सप्ताह में पूरे राजस्थान में विभिन्न ब्रांडों की बड़ी संख्या में एनर्जी ड्रिंक्स जब्त की गई हैं. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कई उत्पादों में भ्रामक दावे पाए गए. इसी आधार पर इनके खिलाफ अभियान चलाया गया.

5 लाख एनर्जी ड्रिंक्स पकड़ी गईं: संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने जानकारी दी कि अब तक प्रदेशभर में करीब 5 लाख से अधिक एनर्जी ड्रिंक्स जब्त की जा चुकी हैं. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कैन पर “Energy Drink, Vitalizes Body and Mind” जैसे शब्द लिखे थे, जो FSSAI के नियमों के अनुसार भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आते हैं. विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे भ्रामक दावों वाले उत्पादों से सतर्क रहें और किसी भी शिकायत को तुरंत विभाग को सूचित करें.

हार्ट अटैक का खतरा, डॉक्टरों की चेतावनी: चिकित्सकों ने एनर्जी ड्रिंक्स के अनियंत्रित उपयोग पर गहरी चिंता जताई है. इनमें कैफीन, अत्यधिक चीनी और अन्य उत्तेजक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है. लगातार या अधिक मात्रा में सेवन से हाई ब्लड प्रेशर, तेज या अनियमित हृदय गति, पेट की समस्याएं, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, नींद न आना और गंभीर मामलों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है. वर्तमान में युवाओं के बीच इनका चलन तेजी से बढ़ रहा है. परीक्षा की तैयारी, जिम वर्कआउट, देर रात जागने और पार्टियों में एनर्जी ड्रिंक्स को सामान्य सॉफ्ट ड्रिंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इनका शरीर पर अलग और हानिकारक प्रभाव पड़ता है.

प्रदेश में कई जगहों पर एनर्जी ड्रिंक्स जब्त की गई है (ETV Bharat Jaipur)

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शराब के साथ मिश्रण सबसे खतरनाक: डॉक्टरों के अनुसार सबसे बड़ी चिंता शराब के साथ एनर्जी ड्रिंक्स पीने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर है. कैफीन नशे के एहसास को कम कर देती है, जिससे व्यक्ति ज्यादा शराब पी लेता है. इससे रक्तचाप बढ़ना, हृदय पर अतिरिक्त बोझ, डिहाइड्रेशन और अचानक हार्ट अटैक या अन्य हृदय संबंधी जटिलताओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. पहले से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज या अन्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों को इन पेय पदार्थों से पूरी तरह बचना चाहिए.

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