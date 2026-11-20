IGI एयरपोर्ट के आसपास अगले 60 दिनों तक ड्रोन और लेजर लाइट पर सख्त प्रतिबंध, जानें वजह
दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि इन उपकरणों के इस्तेमाल से विमानन सुरक्षा और यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है.
Published : November 20, 2026 at 10:50 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा और विमानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एहतियाती कदम उठाया है. एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों यानी पालम सब-डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में अगले 60 दिनों के लिए ड्रोन उड़ाने और लेजर बीम (लेजर लाइट) के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. पालम सब-डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप कुमार मीणा की ओर से जारी दो अलग-अलग आदेशों के मुताबिक, यह प्रतिबंध 18 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गया है और 16 जनवरी, 2027 तक लागू रहेगा.
आतंकी खतरे के मद्देनजर ड्रोन पर रोक
पहले आदेश के तहत पालम सब-डिवीजन क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS), यूएवी (UAV) और एयरो-मॉडल जैसे किसी भी मानवरहित उड़ने वाले उपकरण के संचालन पर पाबंदी लगाई गई है. पुलिस ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी पुख्ता और लगातार रिपोर्ट मिल रही हैं कि आतंकी संगठन और असामाजिक तत्व हमले करने के लिए मानवरहित विमान प्रणालियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में आम लोगों की ओर से इन उपकरणों के इस्तेमाल से विमानन सुरक्षा और यात्रियों की जान के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.
शादी-पार्टियों में लेजर लाइट पर भी पाबंदी
दूसरे आदेश में एयरपोर्ट के आसपास स्थित फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्तरां, इमारतों और अन्य आयोजन स्थलों पर शादी-ब्याह, पार्टियों या किसी भी समारोह के दौरान लेजर बीम के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है. पुलिस के अनुसार, IGI एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि रात के समय खुले स्थानों पर इस्तेमाल की जाने वाली लेजर लाइटों से खासकर विमानों की लैंडिंग के दौरान पायलटों का ध्यान भटकता है. इससे विमान, यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.
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उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ये आदेश एकतरफा रूप से लागू किए हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या आयोजक को व्यक्तिगत नोटिस देना संभव नहीं है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, आयोजक, संपत्ति मालिक या संस्थान के कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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