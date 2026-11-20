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IGI एयरपोर्ट के आसपास अगले 60 दिनों तक ड्रोन और लेजर लाइट पर सख्त प्रतिबंध, जानें वजह

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: देश की राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा और विमानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एहतियाती कदम उठाया है. एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों यानी पालम सब-डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में अगले 60 दिनों के लिए ड्रोन उड़ाने और लेजर बीम (लेजर लाइट) के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. पालम सब-डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप कुमार मीणा की ओर से जारी दो अलग-अलग आदेशों के मुताबिक, यह प्रतिबंध 18 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गया है और 16 जनवरी, 2027 तक लागू रहेगा.

​आतंकी खतरे के मद्देनजर ड्रोन पर रोक