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तमिलनाडु के मंदिरों में आज से मोबाइल फोन ले जाने पर बैन

तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन ( ETV Bharat )

उन्होंने कहा, 'नॉर्थ और ईस्ट गेट पर 500-500 लॉकर वाले सेलफोन स्टोरेज रूम तैयार हैं. कुल 3,000 लॉकर में एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 सेल फोन रखे जा सकते हैं. इसके लिए हर सेल फोन पर 5 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.'

इस बारे में मंदिर प्रशासन ने कहा, '1 सितंबर से श्रीरंगम मंदिर के अंदर सेल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी. इसके लिए श्रीरंगम में 3 जगहों - साउथ टावर गेट, नॉर्थ गेट और ईस्ट गेट - पर खास काउंटर बनाए गए हैं. साउथ टावर गेट इलाके में जूते रखने की जगह के पास बने काउंटर पर बैंक लॉकर जैसे 2,000 सेफ हैं. अगर आप ग्रुप में आते हैं, तो हर सेफ में 5 सेल फोन तक रखे जा सकते हैं.

कहा जाता है कि त्रिची जिले के श्रीरंगम रंगनाथर मंदिर में आने वाले भक्तों के मोबाइल फोन को सुरक्षित रखने के लिए तीनों गोपुरम द्वारों पर खास काउंटर बनाए गए हैं. 3,000 लॉकर में 15,000 मोबाइल फोन सुरक्षित रखने का इंतजाम किया गया है.

इसके लिए मंदिर परिसर, प्रवेश द्वार या जूता रखने की जगह के पास मोबाइल फोन सुरक्षित रूप से जमा करने की सुविधा शुरू की गई है. इसके लिए 5 से 10 रुपये का शुल्क लिया जाएगा और इसकी रसीद भी दी जाएगी.

इसके अलावा, मंदिर प्रशासन ने स्थानीय श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे मंदिर आते समय अपना सामान घर पर ही रखें, और शहर के बाहर से आए श्रद्धालु जो होटलों में ठहरे हैं, वे अपना सामान अपने कमरों या गाड़ियों में रखें. मंदिर प्रशासन का कहना है कि इससे मंदिर के कर्मचारियों का काम का बोझ कम होगा और मंदिर में श्रद्धालुओं का इंतजार करने का समय भी घटेगा.

मंत्री रमेश ने कहा कि पहले चरण में 52 मंदिरों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके लिए सेल फोन रखने के लिए सुरक्षित जगह (सेफ) बनाई गई है और लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया गया है.

परिणामस्वरूप, हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती विभाग ने 1 सितंबर से सभी मंदिरों में भक्तों के मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. इसके साथ ही आज (1 सितंबर) से तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती विभाग से संबंधित सभी मंदिरों में सेल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

चेन्नई: तमिलनाडु के मंदिरों की पवित्रता और आध्यात्मिक माहौल को बनाए रखने के लिए मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन और कैमरे के इस्तेमाल पर पहले से ही रोक लगी हुई है. हालांकि, कुछ मंदिरों में श्रद्धालुओं के फोटो, वीडियो, सेल्फी और रील्स लेने की शिकायतें सामने आई.

तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में भगवान मुरुगन (सुब्रह्मण्य स्वामी) को समर्पित पवित्र हिंदू मंदिर पलानी दंडायुधपाणि स्वामी मंदिर में आज से भक्तों को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी. मंदिर प्रशासन ने बताया है कि भक्त अपने मोबाइल फोन गिरिवला रोड पर बने लॉकर में रख सकते हैं और इसके लिए टोकन ले सकते हैं. दर्शन के बाद वे अपने फोन वापस ले सकते हैं.

मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर

2 फरवरी 2018 को दुनिया भर में मशहूर मदुरै मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर परिसर में आग लगने से दुकानें और ऐतिहासिक वीर वसंतराय मंडपम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे. इसके बाद मदुरै बेंच ने आदेश दिया कि सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर, भक्त और आम लोग मंदिर के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिरों जैसी अहम धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल से सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर 3 मार्च 2018 से लगी रोक अभी भी लागू है. इसके बाद आज से तिरुपरनकुंद्रम और अलगार मंदिर समेत कई बड़े मंदिरों में भी यह नियम लागू किया गया.

अन्नामलय्यार मंदिर

तिरुवन्नामलाई जिले के अन्नामलय्यार मंदिर में हर दिन सैकड़ों भक्त आते हैं. ऐसे में हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती विभाग के आदेश के बाद आज से भक्तों के लिए मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. मंदिर प्रशासन ने बताया है कि मंदिर के 4 मुख्य टावरों के पास मोबाइल फोन रखने के लिए अस्थायी बॉक्स बनाए गए हैं, और 5 रुपये का शुल्क देकर मोबाइल फोन के लिए टोकन लिया जा सकता है.

हालांकि मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करके चुपके से मंदिर में मोबाइल फोन ले जाता है, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में यह नियम पहले से ही लागू है, जिनमें तंजावुर का ग्रेट मंदिर, तिरुचेंदूर का सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और रामेश्वरम का रामनाथस्वामी मंदिर शामिल हैं.

तंजावुर के मंदिरों में भी मोबाइल फोन पर रोक

तंजावुर के मशहूर 'बड़े मंदिर' (पेरुवुदैयार मंदिर) और तंजावुर पैलेस देवस्थानम से जुड़े पास के मशहूर पुन्नाइनल्लूर मरियम्मन मंदिर में भी भक्तों के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है.

भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के पूर्वी और उत्तरी दरवाजों के पास मोबाइल फोन रखने के लिए सिक्योरिटी सेंटर बनाए गए हैं, जिसके लिए 5 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. दर्शन के बाद रसीद दिखाकर मोबाइल फ़ोन वापस लिया जा सकता है.

अगर इस आदेश का उल्लंघन करके मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाया जाता है, तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. भक्तों से अनुरोध है कि वे मंदिर प्रशासन की इस कार्रवाई में पूरा सहयोग करें.

यह रोक VIPs पर भी लागू है

यह कहा गया है कि यह रोक न सिर्फ आम भक्तों पर बल्कि सेलिब्रिटी और अहम हस्तियों जैसे वीआईपी पर भी लागू है. हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती विभाग के कमिश्नर की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि, 'जब सेलिब्रिटी और अहम हस्तियां मंदिर आती हैं, तो उन्हें मंदिर परिसर के अंदर फोटो लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.'

यह भी कहा गया है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री समेत कला जगत की मशहूर हस्तियां और अहम लोग मंदिर आने वाले हों, तो उन्हें अपनी यात्रा के बारे में कमिश्नर के ऑफिस को कम से कम एक दिन पहले या जानकारी मिलते ही बताना होगा. इसमें उन्हें यह बताना होगा कि वे किस मंदिर में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और उनके साथ कितने लोग होंगे.