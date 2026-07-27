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एक और परीक्षा का पेपर लीक! प्रश्न पत्र WhatsApp पर सर्कुलेट, जांच कमेटी गठित

जामनगर (गुजरात) : देश भर में अलग-अलग प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर विवाद के बीच, गुजरात की मशहूर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक होने के आरोपों की वजह से चर्चा में आ गई है. जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) तृतीय वर्ष की परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के दावे ने शिक्षा जगत में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, 20 जुलाई को हुई BAMS तृतीय वर्ष की 'शल्य तंत्र-1' विषय की परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ जरूरी बातें और सवाल WhatsApp पर वायरल हो गए. परीक्षा खत्म होने के बाद, सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेज और प्रश्न पत्र में एक जैसी बातें देखी गईं. दावे के मुताबिक, वायरल हुए कुल 12 बिंदुओं में से 11 बिंदु परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई

इस गंभीर मामले पर सफाई देते हुए यूनिवर्सिटी के प्रभारी परीक्षा निदेशक एच.पी. झाला ने कहा, "सुबह परीक्षा शांति से पूरी हो गई थी. लेकिन जैसे ही हमें शाम को ऐसे मैसेज सर्कुलेट होने की जानकारी मिली, हमने कुलपति से इस बारे में बात की."

घटना की गंभीरता को समझते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत एक स्पेशल जांच कमेटी बनाई है. यह कमेटी वायरल मैसेज, उसकी टाइमलाइन और परीक्षा के प्रश्न पत्र से उसके संबंध की पूरी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी.