एक और परीक्षा का पेपर लीक! प्रश्न पत्र WhatsApp पर सर्कुलेट, जांच कमेटी गठित
जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की BAMS तृतीय वर्ष की परीक्षा का प्रश्न-पत्र सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद जांच कमेटी बनाई गई है.
Published : July 27, 2026 at 7:36 PM IST
जामनगर (गुजरात) : देश भर में अलग-अलग प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर विवाद के बीच, गुजरात की मशहूर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक होने के आरोपों की वजह से चर्चा में आ गई है. जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) तृतीय वर्ष की परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के दावे ने शिक्षा जगत में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है.
जानकारी के अनुसार, 20 जुलाई को हुई BAMS तृतीय वर्ष की 'शल्य तंत्र-1' विषय की परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ जरूरी बातें और सवाल WhatsApp पर वायरल हो गए. परीक्षा खत्म होने के बाद, सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेज और प्रश्न पत्र में एक जैसी बातें देखी गईं. दावे के मुताबिक, वायरल हुए कुल 12 बिंदुओं में से 11 बिंदु परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई
इस गंभीर मामले पर सफाई देते हुए यूनिवर्सिटी के प्रभारी परीक्षा निदेशक एच.पी. झाला ने कहा, "सुबह परीक्षा शांति से पूरी हो गई थी. लेकिन जैसे ही हमें शाम को ऐसे मैसेज सर्कुलेट होने की जानकारी मिली, हमने कुलपति से इस बारे में बात की."
घटना की गंभीरता को समझते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत एक स्पेशल जांच कमेटी बनाई है. यह कमेटी वायरल मैसेज, उसकी टाइमलाइन और परीक्षा के प्रश्न पत्र से उसके संबंध की पूरी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी.
सख्त कार्रवाई का आश्वासन
यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने साफ किया है कि अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है. अगर जांच रिपोर्ट में किसी अधिकारी, कर्मचारी या दूसरे व्यक्ति की संलिप्तता साबित होती है, तो उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बाकी विषयों की परीक्षाएं जारी
फिलहाल, यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 20 से 25 आयुर्वेदिक कॉलेजों के छात्रों की बाकी विषयों की परीक्षाएं पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं.
NEET परीक्षा विवाद के बाद अब एक और अहम मेडिकल परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के डर से छात्रों और अभिभावकों में गहरी प्रतिक्रिया हुई है. अब सबकी निगाहें यूनिवर्सिटी की जांच कमेटी की रिपोर्ट पर है.
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