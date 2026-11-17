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कभी दाने-दाने के मोहताज थे, अब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तक रामचंद्र के 'आर्ट्स' की डिमांड

बैंबू आर्टिस्ट रामचंद्र राम ( ETV Bharat )

गया : बिहार की मिट्टी प्रतिभाओं से भरी पड़ी है यहां की कलाकृतियां देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं. यहां के कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. इन्हीं में एक रामचंद्र राम भी हैं जो बैंबू आर्ट्स के लिए बड़े प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं. अपनी कला से मानव चित्र बनाना उनकी खास पहचान है. उनके द्वारा बनाए गए समानों की मांग देश दुनिया तक फैली हुई है.

देवी देवताओं से लेकर सजावटी सामान तक