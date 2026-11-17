कभी दाने-दाने के मोहताज थे, अब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तक रामचंद्र के 'आर्ट्स' की डिमांड
Bamboo Artist Ramchandra Ram: बैंबू आर्ट्स से बुलंदियों तक पहुंचे रामचंद्र राम, आगे जानिए उनके संघर्ष की कहानी. रिपोर्ट- सरताज अहमद
Published : November 17, 2026 at 1:04 PM IST
गया : बिहार की मिट्टी प्रतिभाओं से भरी पड़ी है यहां की कलाकृतियां देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं. यहां के कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. इन्हीं में एक रामचंद्र राम भी हैं जो बैंबू आर्ट्स के लिए बड़े प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं. अपनी कला से मानव चित्र बनाना उनकी खास पहचान है. उनके द्वारा बनाए गए समानों की मांग देश दुनिया तक फैली हुई है.
देवी देवताओं से लेकर सजावटी सामान तक
बैंबू आर्ट्स में रामचंद्र की कला ऐसी है कि वह उससे देवी देवताओं की मूर्ति समेत आदमी का चेहरा, छोटे से लेकर बड़े आकार के जहाज, खासकर टाइटेनिक जहाज, कप-ट्रे, ताजमहल, लालकिला, पेन स्टैंड, फ्लावर पॉट, मैगजीन बॉक्स फल बास्केट, फूल डाली, सोफा टेबल लैंप सेट के अलावा घरों में सजावटी सामानों के साथ 250 प्रकार के सामान बांस से बना लेते हैं. वो हाथों से लेकर मशीनों से काम करते हैं.
''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर इस कला के माध्यम से बनाई है. नीतीश कुमार को मैंने जहाज में तीर कमान के साथ उनकी तस्वीर बनाकर भेंट की थी. हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री के लिए बनाई गई तस्वीर को नहीं भेज पाए हैं. जब भी वह गया या समस्तीपुर आएंगे तब यह तस्वीर भेंट करेंगे.''- रामचंद्र राम, बैंबू आर्टिस्ट
अमिताभ बच्चन कर चुके हैं प्रशंसा
रामचंद्र राम के अनुसार वो महानायक अमिताभ बच्चन की भी तस्वीर बनाकर उन्हें भेंट कर चुके हैं अमिताभ बच्चन ने उनकी कला की काफी प्रशंसा भी की थी. वह कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने कहा था कि बिहार की मिट्टी में कला समाई हुई है. इसके अलावा उन्होंने कई और तरह की भी तस्वीर बनाकर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी भेजी हैं, हालांकि ये ऑर्डर भारतीयों के द्वारा दिया गया था.
50 रुपये से लेकर 1 लाख तक के सामान
रामचंद्र राम 50 रुपए से लेकर 1 लाख तक का बैंबू आर्ट्स के समान बना लेते हैं. उनका ये सामान बिहार से लेकर अमेरिका तक जाते हैं. वो बताते हैं कि उनके काम की फिनिशिंग की वजह से खूब डिमांड होती है, वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं. हालांकि उनके साथ 20 से अधिक कारीगर साथ हैं. वो जो समान बनाते हैं उसमें काफी समय लगता है. इसलिए प्रोडक्शन मांग के अनुसार पूरा नहीं हो पाता है.
'रामचंद्र की कला बेमिसाल है'
स्थानीय व्यक्ति अश्विनी कहते हैं कि रामचंद्र की कला बेमिसाल है. उनके द्वारा निर्माण किए गए जो भी सामान हैं वो काफी सुंदर होते हैं. अभी दिवाली में भी इनके द्वारा बनाए गए देवी देवताओं की मूर्तियों की काफी डिमांड थी. पिछले दो तीन सालों से गिफ्ट के आइटम खरीदकर हम अपनों को भेंट करते हैं. बैंबू आर्ट्स को बिहार में इन्होंने अलग पहचान दिलाई है.
''रामचंद्र राम के बैंबू आर्ट्स की बात ही निराली है. इन्होंने बिहार की अलग पहचान देश दुनिया में बैंबू आर्ट्स को लेकर फैलाई है. ऐसे कलाकर बहुत कम देखने को मिलते हैं. इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह युवाओं को इस कला से जोड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में युवा इनसे प्रशिक्षित भी होते हैं.''- अश्विनी, स्थानीय
वरिष्ठ कलाकार का मिल चुका है अवार्ड
बिहार सरकार के द्वारा रामचंद्र राम को वरिष्ठ कलाकार का अवार्ड भी मिल चुका है. रामचंद्र राम बताते हैं कि उनके घर में तीन व्यक्ति अवार्डी हैं. वह खुशकिस्मत है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी इस कला से जोड़ा है. शिक्षा के साथ-साथ वह इस कार्य को भी सीख चुके हैं. बस यही इच्छा है कि यह कला बिहार की अलग पहचान बने.
गरीबी ही नहीं समाजिक चुनौती भी थी
रामचंद्र मूलरूप से बिहार के समस्ती पुर जिला के रहने वाले हैं. वर्तमान में गयाजी शहर में रह रहे हैं और यहां हस्तशिल्प प्रदर्शनी में भी भाग ले रहे हैं. रामचंद्र राम हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं. हालांकि एक समय था जब उन्हें इस काम के लिए सामाजिक तानों का भी सामना करना पड़ता था. उन्हें लोग मजदूर से संबोधित करते थे, उनकी कला को तब एक निचले स्तर का समझा जाता था. गरीबी और काम की वजह से घर में बरादरी के भी बड़े घरों से अपमनित होना पड़ता था.
''मैंने अपने जीवन में बड़ी कठिनाई देखी है. घर में आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि सप्ताह में कई दिनों तक रोटी चावल नहीं बल्कि मकई की दलिया खानी पड़ती थी. सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करता था लेकिन तब फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं होते थे. पिता भी इसी काम को करते थे, उनके साथ काम करना मजबूरी थी. वो बढ़ाई का काम करते थे.''- रामचंद्र राम, बैंबू आर्टिस्ट
'पिता के काम के पैटर्न को बदलना पड़ा'
रामचंद्र राम कहते हैं कि पिता के काम में ज्यादा कोई लाभ नहीं था. समय ज्यादा गुजरता था और आमदनी कम थी. तब मुझे लगा कि इस काम में ही कुछ नए रूप देने होंगे. इसलिए मैंने पहले छोटे-छोटे सामानों को बनाना शुरू किया. फिर उन्हें मार्केट में कम मुनाफे पर देने लगा. जब ठीक-ठाक मार्केट में पहचान हुई और काम में सफाई भी आने लगी तब मैंने हर प्रकार के डिजाइन को ट्राई करने लगा.
''एक दिन मैं पटना गया था, जहां मैंने पत्थर (Rock) आर्ट्स से बने कुछ सामानों को देखा. जिसमें ताजमहल, लाल किला और अन्य चीजें थी. मैंने उन्हें पहले खूब देखकर निहारा और अपने अनुभव से यह एहसास किया कि मैं बांस से इन सामानों को बना सकता हूं. डिजाइन के लिए मैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड सामानों को खरीद कर अपने साथ गांव लेकर पहुंचा. फिर उसे देखकर उन सामानों को बनाना शुरू किया. कभी बनते कभी बिगड़ते लेकिन फिर ऐसा बनाना शुरू किया कि लोग उसे देखकर मेरी प्रशंसा करने लगे. तभी से मेरा हौसला बढ़ा और फिर मैं अलग-अलग चीजों को बनाने लगा.''- रामचंद्र राम, बैंबू आर्टिस्ट
500 से अधिक शिष्य
रामचंद्र राम आगे कहते हैं कि अब तो सोशल मीडिया का भी जमाना है. सरकार भी आर्ट को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है. इसलिए मुझे इन कामों में महारत हासिल हो चुका है. बैंबू आर्ट्स के लिए बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के द्वारा राज्य के युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए मुझे ट्रेनर के रूप में भी भेजा जाता है. मेरे 500 से अधिक शिष्य हो चुके हैं, जिन्हें मैंने इस काम के क ख ग सिखाये हैं. वो भी प्रशिक्षित हो कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं.
जीवन के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं
स्थानीय कमलेश कुमार कहते हैं कि जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं उससे हार नहीं माननी चाहिए. अगर आप हालात का सामना कर लेंगे तो आपकी जीत होगी, आप सफल होंगे. रामचंद्र ने हालात का सामना किया तो आज वो सफल हैं, लाखों में कारोबार है. वो उदाहरण हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, बस संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए. आप मेहनत करते रहेंगे तो सफल होंगे. रामचंद्र खुद भी सफल हुए और दूसरों को भी सफल कर रहे हैं.
''रामचंद्र कई घरों के चूल्हा जलने की वजह भी हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है. एक समय था जब दूसरों के यहां वो नौकरी के लिए दौड़ भाग करते थे, लेकिन आज वो सफल हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं.''- कमलेश कुमार, स्थानीय
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