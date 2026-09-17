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बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, दया याचिका पर जल्द फैसला लेने की मांग

चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना ने पटियाला सेंट्रल जेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है. राजोआना को फांसी की सजा सुनाई गई है. वो पंजाब की पटिलाया जेल में बंद है. खत में उसने अपनी दया याचिका पर केंद्र सरकार के कोई फैसला न कर पाने पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है.

राजोआना की दया याचिका में उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की गई है. राजोआना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मुख्य दोषी है. उसे 31 अगस्त, 1995 को हुए बम ब्लास्ट में शामिल होने का दोषी ठहराया गया था.

राजोआना ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व (जन्मोत्सव) के मौके पर 2019 में जारी अधिसूचना को लागू करने में हो रही देरी पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने मांग की है कि सरकार राष्ट्रपति के पास अभी लंबित याचिका पर जल्द फैसला ले.

लंबी कानूनी प्रक्रिया और मौत की सजा की पीड़ा

पत्र में राजोआना जेल में बिताए अपने समय और मौत की सजा के बाद के समय के बारे में बताया. बलवंत सिंह राजोआना ने बताया कि वे पिछले 31 सालों से जेल में हैं और लगभग 20 साल मौत की सजा पर अपनी किस्मत का इंतजार करते हुए बिताए हैं. राजोआना ने कहा कि उन्होंने कोर्ट से मिली सजा को खुशी-खुशी मान लिया है.

राजोआना ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि उनकी मौत की सजा के बारे में अपील लगभग 15 सालों से आपकी सरकार के सामने लंबित है. "एक ऐसे आदमी को जिसने कोर्ट में अपने कामों को माना और खुशी-खुशी मौत की सजा मान ली. 20 साल तक मौत की सजा पर रखकर आप क्या कहना चाह रहे हैं."

राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या बोले राजोआना

राजोआना ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के उस एफिडेविट (हलफनामा) पर भी कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें दावा किया गया था कि उनके केस पर फैसला आने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है. राजोआना ने इस दलील को साफ तौर पर खारिज कर दिया है. राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने पीएम को लिखे पत्र में कहा कि क्या परमाणु हथियारों से लैस देश की सुरक्षा इतनी नाजुक है कि एक अकेले इंसान के फैसले से वह खतरे में पड़ जाएगी.