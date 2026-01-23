ETV Bharat / bharat

बलौदाबाजार स्टील प्लांट ब्लास्ट: 900 डिग्री गर्म राख ने छीनी 6 जिंदगियां, मृतक परिवार को 45 लाख मुआवजा, भट्टी क्रमांक 1 सील

हादसा उस वक्त हुआ, जब प्लांट में लगभग 50 कर्मचारी काम कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक तेज धमाके की आवाज के साथ डस्ट सेटलिंग चैंबर से अत्यधिक गर्म राख बाहर निकल आई. जो मजदूर प्लांट के दूसरे हिस्सों में थे, वे धमाके की आवाज सुनकर भागने में सफल रहे, लेकिन डीएससी और मेट स्क्रबर के आसपास काम कर रहे मजदूरों को भागने का मौका नहीं मिला. करीब 850 से 900 डिग्री सेल्सियस गर्म राख सीधे 6 मजदूरों के शरीर पर गिरी. चंद सेकंड में उनका शरीर बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया. 5 अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें किसी तरह प्लांट से बाहर निकालकर पहले भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बिलासपुर रेफर कर दिया गया.

बलौदाबाजार: बकुलाही स्थित इस्पात प्लांट में कोयला भट्टे के पास हुए भीषण विस्फोट में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, सभी घायल मजदूरों का इलाज बिलासपुर के बर्न ट्रीटमेंट सेंटर में चल रहा है. घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं. कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पूरे प्लांट क्षेत्र को सील कर दिया गया है और एसडीएम के निर्देशन में विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

प्लांट के एचआर हेड राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक और घायल सभी मजदूर बिहार और झारखंड के रहने वाले थे. वे 8 जनवरी को काम की तलाश में बलौदाबाजार आए थे और 9 जनवरी से प्लांट में काम शुरू किया था. सभी मजदूर आपस में पारिवारिक रिश्ते में थे. हादसे की जानकारी मिलते ही तुरंत परिजनों को सूचना दी गई.

मुआवजे का ऐलान

राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद देर रात 10 बजे उनके शव गृह ग्राम रवाना कर दिया गया हैं. अंतिम संस्कार के लिए 25- 25 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. मृतकों के परिजनों को 20- 20 लाख का चेक दिया जा रहा है. कंपनी के अधिकारी भी मृतक के परिवारों से मिलने जा रहे हैं. उनके पिता, माता या फिर पत्नी को चेक सौंपा जाएगा. मृतक के परिवार को 25- 25 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी बाद में दिया जाएगा. इस तरह कुल मिलाकर प्रति मृतक के परिवार को 45 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. घायलों का इलाज कंपनी की तरफ से कराया जा रहा है. उन्हें 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा.

ब्लास्ट के साथ गिरी 850 से 900 डिग्री गर्म राख (ETV Bharat Chhattisgarh)

भट्टी क्रमांक 1 सील

प्लांट में एक्सीडेंट मामले में सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर सख्त कदम उठाया गया है. दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन मिला है. जिसके बाद कारखाना अधिनियम के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं मेंटेनेंस सहित कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है.

सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 22 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 9.40 बजे किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर के दूसरे फ्लोर में काम करने के दौरान अचानक विस्फोट और गर्म ऐश की बौछार होने से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के समय डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्म ऐश को पोकिंग के माध्यम से नीचे गिराया जा रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ.

घटना की गंभीरता को देखते हुए सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार द्वारा उप संचालकों एवं अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ कारखाने का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान दुर्घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई.

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कारखाना प्रबंधन ने एसओपी (Standard Operating Procedure) का पालन नहीं किया गया. भट्टी का शटडाउन किए बिना श्रमिकों से जोखिमपूर्ण स्थिति में काम कराया गया. श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और हीट रेसिस्टेंट एप्रन, सुरक्षा जूते, हेलमेट जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए.

किल्न क्रमांक-01 में विनिर्माण प्रक्रिया और मेंटेनेंस कार्य इमिनेंट डेंजर की स्थिति में थे. जिसके चलते कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के अंतर्गत किल्न क्रमांक-01 के संचालन और समस्त मेंटेनेंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह प्रतिबंध तब तक प्रभावशील रहेगा, जब तक कारखाना प्रबंधन द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान कारखाने में नियोजित समस्त श्रमिकों को देय वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जाए.

स्टील प्लांट ब्लास्ट की जांच के लिए कांग्रेस कमेटी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस ने बनाई जांच समिति

बलौदाबाजार प्लांट हादसे की जांच के लिए कांग्रेस ने भी जांच कमेटी बनाई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर गठित इस कमेटी में पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू संयोजक है. इसके अलावा भाटापारा विधायक इंद्र साव, कसडोल विधायक संदीप साहू, शैलेश नितिन विवेदी, सुमित्रा धृतलहरे, हितेंद्र ठकुर, सुनील महेश्वरी, मो. सिद्दकी सदस्य हैं.