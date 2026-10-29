Explainer : बिहार MLC चुनाव में बैलेट पेपर ने 'विपक्ष' को हराया?
Bihar MLC Election Result के बाद एक बार फिर से ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर बहस छिड़ गई है. रिपोर्ट-डॉक्टर रंजीत कुमार
Published : October 29, 2026 at 1:45 PM IST
पटना: चार राज्यों में विधान परिषद के चुनाव संपन्न हुए हैं. बिहार सहित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की संबंधित सीटों पर मतदान बैलेट पेपर से कराया जाता रहा है. इसमें एनडीए का प्रदर्शन उम्दा रहा, जबकि विपक्षी खेमे को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहा है. ऐसे में विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तीखा तंज
पीएम मोदी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 4 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की 28 सीटों पर MLC चुनाव हुए. चुनाव बैलेट पेपर से हुए. अंदाजा लगाइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं? कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बैलेट पेपर के बावजूद हार को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है.
MLC elections in 28 seats across 4 big states - Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and Karnataka. Elections held using ballot papers. Guess how many seats Congress won? 🧐— Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2026
संजय झा ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठाए सवाल
JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कांग्रेस के MLC चुनाव प्रदर्शन पर PM मोदी की टिप्पणी पर कहा, "सही बात कहा है क्योंकि 28 सीट पर चुनाव हुआ और 16 सीट पर NDA जीती है. इस चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल रहा है, ये सबको पता है.
"पीएम मोदी ने सही प्रश्न पूछा है कि ये तो बैलेट पर चुनाव हुआ था तो जनता ने कांग्रेस को सब जगह से नकार दिया है तो इसका आरोप अब आप किसको दोगे? ये चुनाव बैलेट पर हुआ और जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है. तो इनका कुछ है नहीं ये हम सब जानते हैं."- संजय कुमार झा, कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
It’s a comedy even comedians would struggle to script! The Congress’s misery seems inversely proportional to the arrogance of its heir, who, despite repeated electoral setbacks, remains remarkably detached from reality. As Rahul Gandhi beats the drum for his November 1 Dilli Chalo call, the MLC results deliver a rather different message: 28 seats contested, ZERO wins for Congress, including the loss of sitting members seats in Bihar & Karnataka. While MLC elections are not the sole measure of a party’s political standing, a complete shutout across 28 seats, and that too in an election held through ballot papers which the party has so strongly advocated for, exposes serious organisational weaknesses and raises uncomfortable questions about Congress’s regional influence. Dilli चलो? The electoral message reads: Bengaluru छोड़ो, Patna छोड़ो, Lucknow छोड़ो, Mumbai छोड़ो! At some point, political theatre must give way to a reality check.— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 28, 2026
विपक्ष ने जतायी थी चिंता
दरअसल बिहार में चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस और आरजेडी ने बैलेट पेपर से मतदान की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के सामने चिंता जताई थी. पार्टी की चिंता चुनावी पारदर्शिता और संभावित गड़बड़ियों को लेकर थी. लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद बहस का दूसरा पहलू सामने आया. बैलेट पेपर से हुए चुनाव में यदि विपक्ष को सफलता मिलती और एनडीए को नुकसान होता, तो क्या इसे बैलेट पेपर की निष्पक्षता का प्रमाण माना जाता?
मंगनी लाल मंडल ने किया बैलेट पेपर का विरोध
एक तरफ आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव खुद कई बार ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुके हैं,जबकि उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं. बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का कहना है कि विधानपरिषद चुनाव और बाकि चुनावों में अंतर है. लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाता, यह मेरी निजी राय है. मेरा मानना है कि ईवीएम से भी छेड़छाड़ हो सकता है और ऐसा हुआ भी है. लेकिन फिर भी मैं बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में नहीं हूं.
''ऐसा इसलिए क्योंकि कमजोर और वंचित वर्ग खुलकर अपना मत नहीं डाल पाते हैं. प्रभावशाली और दबंग लोग गरीब व वंचित लोगों के वोट पर कब्जा कर लेते हैं. उन्हें वोट डालने की आजादी नहीं होती है. इसलिए तो ईवीएम को बूथ कैप्चरिंग के विकल्प के रूप में लाया गया था.'' - मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी
बैलेट पेपर के पीछे का कारण
बैलेट पेपर के जरिए चुनाव का कारण केवल मतदान कराने का तरीका नहीं, बल्कि इन चुनावों की संवैधानिक और निर्वाचन प्रक्रिया है. विधान परिषद चुनाव में विधानसभा चुनावों की तरह सभी मतदाता सीधे ईवीएम पर बटन दबाकर वोट नहीं डालते, बल्कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान करते हैं.
8 सीटों पर चुनाव
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान हुआ. इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे. कुल 150 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पांच लाख से अधिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना था. राज्य में 933 मतदान केंद्र बनाए गए थे. इन चुनावों में शिक्षकों, स्नातकों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों ने बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया.
कौन कहां से जीता?
आपको बता दें कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आरजेडी के संजीव कुमार ने बीजेपी के दिग्गज नेता नवल किशोर यादव को 1,058 मतों से हराया. संजीव कुमार को 4,487 वोट मिले, जबकि नवल किशोर यादव को 3,430 वोट मिले. नवल किशोर यादव इस सीट से लगातार पांच बार जीत चुके थे. यह बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका था. दूसरी ओर, तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने 2,945 वोट हासिल कर जीत दर्ज की.
वहीं दरभंगा शिक्षक सीट से जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय ने जीत दर्ज की है. सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज की जीत हुई है. वहीं पटना स्नातक सीट से JDU के नीरज कुमार को जीत मिली है. जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह की हार हुई है. दरभंगा स्नातक सीट से बीजेपी के सर्वेश कुमार भी जीत की ओर बढ़ रहे हैं.वहीं कोसी स्नातक सीट से बीजेपी के डॉ. एनके यादव की जीत हुई है.
कांग्रेस नेता मदन मोहन झा को मिली हार
दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज पार्टी के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी मदन मोहन झा को 324 मतों से हराकर अपनी पार्टी का विधान परिषद में खाता खोला. वहीं, सारण शिक्षक सीट पर बीजेपी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने जीत हासिल की. यानी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजों में बीजेपी, आरजेडी, जन सुराज और निर्दलीय उम्मीदवारों को एक-एक सीट मिली.
4 राज्यों में कांग्रेस का नहीं खुला खाता
चार राज्यों में विधान परिषद चुनाव सम्पन्न हुए. चुनाव का नतीजा मिला-जुला रहा. बिहार में 8 सीटों पर विधान परिषद चुनाव संपन्न हुई तो उत्तर प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में पांच, कर्नाटक में चार सीटों पर चुनाव हुए. कुल मिलाकर 28 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए.
कांग्रेस को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली है. कर्नाटक की चारों सीटों पर बीजेपी-जेडीएस गठबंधन ने कब्जा किया, जिसमें बीजेपी ने तीन और जेडीएस ने एक सीट जीती. उत्तर प्रदेश की 11 सीटों में बीजेपी ने चार और समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीतीं, जबकि अन्य सीटों पर मतगणना जारी थी.
बिहार की आठ शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के घोषित नतीजों में आरजेडी 1, बीजेपी 3, जन सुराज 1, जेडीयू 1,और 2 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए.
ज्यादातर दलों को मिली सफलता
चारों राज्यों के चुनावी नतीजे भी यह संकेत देते हैं कि बैलेट पेपर अपने आप किसी राजनीतिक दल की जीत या हार तय नहीं करता. कर्नाटक में बीजेपी-जेडीएस गठबंधन ने चारों सीटें जीतकर कांग्रेस को झटका दिया. उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों को जीत मिली. बिहार में मुकाबला बंटा हुआ रहा. महाराष्ट्र में भी अलग-अलग सीटों पर दलों के बीच मुकाबला हुआ.
MLC चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता?
विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों पर मतदान सामान्य विधानसभा चुनावों से अलग तरीके से होता है. यहां मतदाता उम्मीदवारों के सामने अपनी प्राथमिकताएं दर्ज करते हैं. इन चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है.
मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में अंकित करते हैं. इस वजह से विधान परिषद चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग होता है और इस वजह से मतगणना में अधिक समय भी लगता है.
भारत में 1999 तक बैलेट पेपर से हुआ चुनाव
भारत में शुरुआती चुनावों से लेकर 1990 के दशक तक मुख्य रूप से बैलेट पेपर से ही मतदान होते थे. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग धीरे-धीरे शुरू हुआ और बाद में पूरे देश में लागू हुआ. प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव संपन्न कराया जाने लगा.
भारत में लोकसभा चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल 1951-52 से 1999 तक हुआ. अब कांग्रेस पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े कर रही है और बैलेट पेपर के जरिए मतदान करने की मांग कर रही है.
पांच बार कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला बहुमत
बैलेट पेपर के दौर में कांग्रेस कई बार लोकसभा चुनाव हारी है, जिसमें 1977 और 1989 के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हैं. 2004 का लोकसभा चुनाव पहला आम चुनाव था, जिसमें पूरे देश में EVM से मतदान हुआ. 1951-52 से 1999 तक कुल 13 लोकसभा चुनाव हुए. पांच बार कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली.
1977 में कांग्रेस को मिली थी बड़े मतों के अंतर से हार
इनमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और वह केंद्र में सरकार नहीं बना सकी, ऐसे चुनावों की संख्या 5 थी. 1977 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली और जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी. 1989 में भी कांग्रेस पार्टी को हार मिली और राष्ट्रीय मोर्चा को जीत हासिल हुई थी.
1996 में भी कांग्रेस पार्टी को हार मिली और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी. 1998 में भी कांग्रेस पार्टी को हार मिली और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी. 1977 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को करारी हार मिली थी. 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई. 1996, 1998 और 1999 में कांग्रेस केंद्र में सरकार नहीं बना सकी.
2004 में ईवीएम से मिली थी कांग्रेस को जीत
2004 में ईवीएम से हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने. इसके बाद लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए चुनाव हुए और भाजपा को बढ़त मिली. पिछले तीन लोकसभा चुनाव से लगातार बड़े मतों के अंतर से जीत हासिल कर रहे हैं और केंद्र की सत्ता पर पार्टी का कब्जा है.
कांग्रेस का तर्क
कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नींव रखी गई थी, लेकिन बात के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अनुभव ठीक नहीं रहा. पार्टी या महसूस करती है कि पहले वाली व्यवस्था अच्छी थी अर्थात बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव बेहतर था.
"विधान परिषद चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए मतदान हुए. नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहे. विधान परिषद का चुनाव अलग होता है और इसके मतदाता भी आम मतदाता नहीं होते हैं. इस वजह से नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहे."- असित नाथ तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता
कांग्रेस का दोहरा स्टैंड
भाजपा प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा दोहरा स्टैंड होता है. जब वह जीत जाते हैं तब उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक रहती है. लेकिन जब वह हार जाते हैं तब वह सवाल खड़ा करते हैं.
"विधान परिषद चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुए बावजूद इसके कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई. कांग्रेस हार का बहाना ढूंढती है और इसी वजह से ऐसे सवाल खड़े करती है."- दानिश इकबाल, भाजपा प्रवक्ता
पॉलिटिकल एक्सपर्ट की राय
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे कहते हैं कि चुनाव सुधार होना चाहिए और हम भी इसकी वकालत करते हैं. सुधार के तहत ही देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को प्रयोग में लाया गया था और उसके अच्छे नतीजे भी सामने आए हैं.
"बिहार में पहले जिस तरीके से चुनाव होते थे वह भी हम लोगों ने देखा है. किस तरीके से बूथ लूट लिए जाते थे और बैलेट पेपर पर स्याही डाल दिया जाता था. चुनाव के बाद जगह-जगह पर मतदाता पत्र जहां-तहां बिखरे पड़े मिलते थे. पुरानी व्यवस्था में लौटने की बात हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं."- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक
संभव नहीं पुरानी व्यवस्था
वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जब से चुनाव होने शुरू हुई तब से बहुत सारी चीज सुधरी हैं. वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है तो दूसरी तरफ मतगणना में भी कम समय लगने लगा है. पहले तीन-तीन दिन तक मत करना होता था. अब इतनी बड़ी आबादी हो चुकी है कि पुरानी व्यवस्था में लौटना संभव नहीं है.
"कांग्रेस पार्टी अगर इस तरीके का मांग कर रही है तो वह मेरे समझ से आत्मघाती कदम है. जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए तब भी कांग्रेस पार्टी को पांच बार शिकायत मिली. हालांकि कई बार राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जीत भी हासिल हुई है. इसलिए ईवीएम जीत या हार का पैमाना नहीं हो सकता है. 2004 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हुए और उसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी."-कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
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