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Explainer : बिहार MLC चुनाव में बैलेट पेपर ने 'विपक्ष' को हराया?

बैलेट पेपर से चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर बहस शुरू ( ETV Bharat )

पटना: चार राज्यों में विधान परिषद के चुनाव संपन्न हुए हैं. बिहार सहित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की संबंधित सीटों पर मतदान बैलेट पेपर से कराया जाता रहा है. इसमें एनडीए का प्रदर्शन उम्दा रहा, जबकि विपक्षी खेमे को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहा है. ऐसे में विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा है.

पीएम मोदी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 4 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की 28 सीटों पर MLC चुनाव हुए. चुनाव बैलेट पेपर से हुए. अंदाजा लगाइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं? कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बैलेट पेपर के बावजूद हार को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है.

संजय झा ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठाए सवाल

JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कांग्रेस के MLC चुनाव प्रदर्शन पर PM मोदी की टिप्पणी पर कहा, "सही बात कहा है क्योंकि 28 सीट पर चुनाव हुआ और 16 सीट पर NDA जीती है. इस चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल रहा है, ये सबको पता है.

"पीएम मोदी ने सही प्रश्न पूछा है कि ये तो बैलेट पर चुनाव हुआ था तो जनता ने कांग्रेस को सब जगह से नकार दिया है तो इसका आरोप अब आप किसको दोगे? ये चुनाव बैलेट पर हुआ और जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है. तो इनका कुछ है नहीं ये हम सब जानते हैं."- संजय कुमार झा, कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू

विपक्ष ने जतायी थी चिंता

दरअसल बिहार में चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस और आरजेडी ने बैलेट पेपर से मतदान की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के सामने चिंता जताई थी. पार्टी की चिंता चुनावी पारदर्शिता और संभावित गड़बड़ियों को लेकर थी. लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद बहस का दूसरा पहलू सामने आया. बैलेट पेपर से हुए चुनाव में यदि विपक्ष को सफलता मिलती और एनडीए को नुकसान होता, तो क्या इसे बैलेट पेपर की निष्पक्षता का प्रमाण माना जाता?

मंगनी लाल मंडल ने किया बैलेट पेपर का विरोध

एक तरफ आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव खुद कई बार ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुके हैं,जबकि उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं. बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का कहना है कि विधानपरिषद चुनाव और बाकि चुनावों में अंतर है. लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाता, यह मेरी निजी राय है. मेरा मानना है कि ईवीएम से भी छेड़छाड़ हो सकता है और ऐसा हुआ भी है. लेकिन फिर भी मैं बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में नहीं हूं.

''ऐसा इसलिए क्योंकि कमजोर और वंचित वर्ग खुलकर अपना मत नहीं डाल पाते हैं. प्रभावशाली और दबंग लोग गरीब व वंचित लोगों के वोट पर कब्जा कर लेते हैं. उन्हें वोट डालने की आजादी नहीं होती है. इसलिए तो ईवीएम को बूथ कैप्चरिंग के विकल्प के रूप में लाया गया था.'' - मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी

बैलेट पेपर और ईवीएम पर फिर बहस शुरू (ETV Bharat)

बैलेट पेपर के पीछे का कारण

बैलेट पेपर के जरिए चुनाव का कारण केवल मतदान कराने का तरीका नहीं, बल्कि इन चुनावों की संवैधानिक और निर्वाचन प्रक्रिया है. विधान परिषद चुनाव में विधानसभा चुनावों की तरह सभी मतदाता सीधे ईवीएम पर बटन दबाकर वोट नहीं डालते, बल्कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान करते हैं.

8 सीटों पर चुनाव

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान हुआ. इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे. कुल 150 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पांच लाख से अधिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना था. राज्य में 933 मतदान केंद्र बनाए गए थे. इन चुनावों में शिक्षकों, स्नातकों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों ने बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया.

तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी की जीत (ETV Bharat)

कौन कहां से जीता?

आपको बता दें कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आरजेडी के संजीव कुमार ने बीजेपी के दिग्गज नेता नवल किशोर यादव को 1,058 मतों से हराया. संजीव कुमार को 4,487 वोट मिले, जबकि नवल किशोर यादव को 3,430 वोट मिले. नवल किशोर यादव इस सीट से लगातार पांच बार जीत चुके थे. यह बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका था. दूसरी ओर, तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने 2,945 वोट हासिल कर जीत दर्ज की.

वहीं दरभंगा शिक्षक सीट से जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय ने जीत दर्ज की है. सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज की जीत हुई है. वहीं पटना स्नातक सीट से JDU के नीरज कुमार को जीत मिली है. जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह की हार हुई है. दरभंगा स्नातक सीट से बीजेपी के सर्वेश कुमार भी जीत की ओर बढ़ रहे हैं.वहीं कोसी स्नातक सीट से बीजेपी के डॉ. एनके यादव की जीत हुई है.

कोसी स्नातक सीट से बीजेपी के डॉ. एनके यादव की जीत (ETV Bharat)

कांग्रेस नेता मदन मोहन झा को मिली हार

दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज पार्टी के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी मदन मोहन झा को 324 मतों से हराकर अपनी पार्टी का विधान परिषद में खाता खोला. वहीं, सारण शिक्षक सीट पर बीजेपी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने जीत हासिल की. यानी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजों में बीजेपी, आरजेडी, जन सुराज और निर्दलीय उम्मीदवारों को एक-एक सीट मिली.

4 राज्यों में कांग्रेस का नहीं खुला खाता

चार राज्यों में विधान परिषद चुनाव सम्पन्न हुए. चुनाव का नतीजा मिला-जुला रहा. बिहार में 8 सीटों पर विधान परिषद चुनाव संपन्न हुई तो उत्तर प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में पांच, कर्नाटक में चार सीटों पर चुनाव हुए. कुल मिलाकर 28 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए.

दरभंगा शिक्षक सीट से जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय की जीत (ETV Bharat)

कांग्रेस को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली है. कर्नाटक की चारों सीटों पर बीजेपी-जेडीएस गठबंधन ने कब्जा किया, जिसमें बीजेपी ने तीन और जेडीएस ने एक सीट जीती. उत्तर प्रदेश की 11 सीटों में बीजेपी ने चार और समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीतीं, जबकि अन्य सीटों पर मतगणना जारी थी.

बिहार की आठ शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के घोषित नतीजों में आरजेडी 1, बीजेपी 3, जन सुराज 1, जेडीयू 1,और 2 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए.

ज्यादातर दलों को मिली सफलता

चारों राज्यों के चुनावी नतीजे भी यह संकेत देते हैं कि बैलेट पेपर अपने आप किसी राजनीतिक दल की जीत या हार तय नहीं करता. कर्नाटक में बीजेपी-जेडीएस गठबंधन ने चारों सीटें जीतकर कांग्रेस को झटका दिया. उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों को जीत मिली. बिहार में मुकाबला बंटा हुआ रहा. महाराष्ट्र में भी अलग-अलग सीटों पर दलों के बीच मुकाबला हुआ.

दरभंगा स्नातक सीट से बीजेपी के सर्वेश कुमार जीत की ओर (ETV Bharat)

MLC चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता?

विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों पर मतदान सामान्य विधानसभा चुनावों से अलग तरीके से होता है. यहां मतदाता उम्मीदवारों के सामने अपनी प्राथमिकताएं दर्ज करते हैं. इन चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है.