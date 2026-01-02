ETV Bharat / bharat

बेल्लारी फायरिंग में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, चार FIR की हुई पुष्टि

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को बेल्लारी फायरिंग की घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए. इस विस्तृत जांच से यह पता लगाया जाएगा कि, आखिर किसकी बंदूक का इस्तेमाल किया गया था. साथ ही पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी के घर के पास हुई झड़प के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की जान कैसे चली गई.

विधान सौध में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य मुद्दा गोली के स्रोत का पता लगाना है. सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि, यह पता होना चाहिए कि फायरिंग भाजपा की बंदूक से हुई थी या कांग्रेस की बंदूक से हुई थी. उन्होंने कहा कि, केवल एक सही जांच ही यह पता लगा सकती है. इसीलिए उन्होंने अधिकारियों से घटना की जांच करने और एक रिपोर्ट जमा करने को कहा है.

पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी कि मौत की वजह शायद प्राइवेट गोली थी. इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों के पास लाइसेंसी हथियार थे और उन्होंने हवा में गोली चलाई, लेकिन गोली एक आदमी को लगी, जिसमें राजशेखर की मौत हो गई. ऐसे में उन्हें यह जानना है कि गोली किस बंदूक से चली. उन्होंने यह भी कहा कि जांच के बाद जवाबदेही तय की जाएगी.

जनार्दन रेड्डी के घर के पास बैनर विवाद में एक की मौत

यह घटना गुरुवार रात बेल्लारी के अंबाभावी इलाके में जनार्दन रेड्डी के घर के पास बैनर लगाने को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई. खबर है कि कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी और जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच झड़प हुई. जिसके बाद पत्थरबाजी और फायरिंग हुई. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर को गोली लगी और उसकी मौत हो गई.

बेल्लारी जिले के इंचार्ज मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी. उन्होंने आगे कहा कि, यह बैनर लगाने से जुड़ा एक छोटा सा मामला था जो बढ़ गया. उन्होंने कहां कि, फायरिंग में उनके पार्टी वर्कर की जान चली गई.