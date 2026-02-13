ETV Bharat / bharat

बालको चिमनी हादसा: चीन के अधिकारी सुनवाई में नहीं पहुंचे, भारत के लिए सीधी फ्लाइट नहीं होने का लगाया आवेदन

16 साल पहले जब यह हादसा हुआ था. तब बालको में निर्माण का ठेका चीन की कंपनी सेपको को भी दिया गया था. कंपनी के अधिकारी इस मामले में आरोपी हैं. जो वर्तमान सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए हैं. चीनी अधिकारियों ने वकील के माध्यम से यह आवेदन पेश किया है कि भारत से चीन के बीच सीधी फ्लाइट नहीं है. जिसके कारण वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं. उनके इस बयान को भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

कोरबा. देश के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में शामिल बालको चिमनी हादसा की सुनवाई वर्तमान में कोरबा जिले के विशेष न्यायालय में चल रही है. हाई कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं. जिसके तहत 2026 तक इसकी सुनवाई को पूरा कर लेना है. फिलहाल गवाहों के बयान दर्ज किया जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते से हर दिन इस मामले के सुनवाई हो रही है. इसमें खास बात ये है कि चीन की कंपनी के अधिकारी भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं जो सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए हैं. सोमवार 16 फरवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी.

16 साल पहले 21 सितंबर 2009 में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) कोरबा में यह हादसा हुआ था. 1200 मेगावाट के पावर प्लांट के 275 मीटर ऊंची चिमनी निर्माण के दौरान ढह गई थी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 40 मजदूरों की जान चिमनी का ढांचा ढह जाने की वजह से हुई थी. सभी इसके नीचे दब गये थे. चिमनी निर्माण के कार्य में लगी पांच प्रमुख कंपनियां बालको, सेपको, जीडीसीएल, बीवीआईएल और डीसीपीएल को आरोपी बनाया गया था. इन कंपनियों के कुल 17 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था. चिमनी के निर्माण लगी कंपनी सेपको जिसके तीन अधिकारी वू चुनान, लियो गैक्सन और वेगिंग मुख्य आरोपी हैं.

पहले चीनी अधिकारियों को मिल चुकी है जमानत

हादसे के वक्त पुलिस ने चीन की कंपनी के अधिकारियों गिरफ्तारी भी की थी. इसकी बाद सुप्रीम कोर्ट से चीनी अधिकारियों को सशर्त जमानत मिली थी. काफी सालों तक मामला लंबित था. हाईकोर्ट से ही इस मामले की सुनवाई पर स्टे लगा हुआ था, लेकिन अब फास्टट्रैक आधार पर सुनवाई हो रही है. सुनवाई अब कोरबा के विशेष न्यायालय में लगातार जारी है.

चीनी अधिकारियों को न्यायालय में ट्रायल के दौरान पेश होने का आदेश दिया गया था. लेकिन उन्होंने अपने वकील के माध्यम से यह कहकर उपस्थित होने से मना कर दिया कि चीन और भारत के को कनेक्ट करने वाली सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है. वीजा और अन्य कानूनी अड़चनों का भी उल्लेख किया गया है. इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सकते, कोरबा के सेशन कोर्ट में उनके वकील कमलेश साहू ने यह जानकारी प्रदान की है.

हाई प्रोफाइल लोग इस मामले में हैं आरोपी

बालको चिमनी हादसा आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में शामिल है. चीनी अधिकारियों के अलावा जीडीसीएल और बालको से जुड़े अधिकारी भी इस मामले में आरोपी हैं. अनूप महापात्र, विपुल मेहता, दीपक नारंग, मनोज शर्मा अनिल कुमार तोमर, आलोक शर्मा, सुनील कुमार सिंह, वासु, सटेड़ी L, एमएम अली, राजेश कुमार गोस्वामी, सहित कुल 17 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है. सभी को न्यायालय ने तलब किया है. लोक अभियोजन के अनुसार सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर कोर्ट में उपस्थित होने से बच रहे हैं. कोर्ट ने सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित होने का आदेश दिया है.

न्याय मिलने की जगी है उम्मीद

इस औद्योगिक हादसे में जिन लोगों की मौत हुई थी. उनके परिवार को आज भी न्याय का इंतजार है. सरकारी आंकड़ों में 40 लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनकी मौत हुई थी. अधिकतर लोग उत्तर भारत के निवासी हैं. मामला बेहद हाई प्रोफाइल है. 16 साल बाद भी अब तक इसमें कोई फैसला नहीं आ सका है. किसी न किसी कारण लगातार मामले की तारीख आगे बढ़ती रही है. लोगों के मन में यह सवाल है कि देर से ही सही, क्या अब इस मामले में कोई फैसला आएगा. जो इंतजार लंबे समय से पीड़ितों के परिवार कर रहे हैं. क्या अब उस इंतजार का अंत होगा.

फिलहाल उपस्थित नहीं हुए हैं चीनी अधिकारी

शासन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे लोक अभिभाषक राजेंद्र साहू ने बताया कि अगली सुनवाई सोमवार 16 फरवरी को होगी. हाल फिलहाल की सुनवाई में लगातार डेवलपमेंट है. चीन के अधिकारियों को कोर्ट ने उपस्थित होने का आदेश दिया गया था. लेकिन उन्होंने वीजा और फ्लाइट जैसे कारण बताकर उपस्थित होने में असमर्थता जताई है. मामले की सुनवाई लगातार जारी है. अगली सुनवाई के बाद स्थिति और भी स्पष्ट होगी.