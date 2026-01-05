ETV Bharat / bharat

पढ़ाई के साथ खेती और पशुपालन... गरीब बच्चों की जिंदगी बदल रहा यह अनोखा गुरूकुल

आधुनिक युग में, जहां हाई-टेक विद्यालयों का बोलबाला है,वहीं ओडिशा के जंगलों के बीच बसा विवेक भारती सेवाश्रम एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है.

जीवन जीने की कला सिखाता विवेक भारती गुरुकुल
जीवन जीने की कला सिखाता विवेक भारती गुरुकुल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 5:37 PM IST

बालासोर, ओडिशा: बालासोर के दगारपाड़ा क्षेत्र में स्थित विवेक भारती सेवाश्रम आज भी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जीवित रखे हुए है. जहां आधुनिक शिक्षा संस्थान केवल अकादमिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं यह सेवाश्रम बच्चों को धार्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और मानसिक शिक्षा के साथ जीवन कौशल की भी शिक्षा देता है.

गुरूकुल की स्थापना 1999 के भूकंप के कुछ ही दिनों बाद की गई थी. इसके संस्थापक लंबोदर दलाई, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस, सरदा देवी और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर सन्न्यास लिया, ने अपने पैतृक भूमि का हिस्सा दान कर इसे शुरू किया. उनका उद्देश्य समाज की उन अनदेखी हुई परिस्थितियों में जी रहे बच्चों को अनुशासन, संयम और शिक्षा देना था.

गुरुकुल में छात्र फसल उगाते हैं, गौसेवा करते हैं और अपने भोजन के लिए खुद काम करते हैं, (ETV Bharat)

वर्तमान में यहां 105 बच्चे रह रहे हैं
आज, 26 वर्ष बाद भी गुरूकुल किसी सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं है और पूरी तरह समाजसेवकों के दान पर चलता है. यहां वर्तमान में 105 बच्चे रह रहे हैं और उनके लिए 10 शिक्षक नियुक्त हैं. परिसर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जिसमें एक तालाब और 35 गायें भी हैं. बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती है, बल्कि गायों की देखभाल और कृषि कार्य जैसे कौशल भी सिखाए जाते हैं .

गुरूकुल में बच्चों का दैनिक जीवन अत्यंत अनुशासित है. सुबह का समय भजन और भगवद गीता के पाठ से शुरू होता है. इसके बाद बच्चों को योग, प्रार्थना, बागवानी, संगीत और हंसी-खेल जैसी गतिविधियों में शामिल किया जाता है. इसके माध्यम से उन्हें जीवन जीने की कला, सामाजिक व्यवहार और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है.

पेड़ के नीचे पढ़ाई करते बच्चे
गुरूकुल में पेड़ के नीचे पढ़ाई करते बच्चे (ETV Bharat)

यहां शिक्षा स्तर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है, और वर्तमान में बच्चे प्लस टू तक की पढ़ाई कर रहे हैं. सेवाश्रम के कृषि और खेल के मैदान में गोबर से बने प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है. बच्चों को औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाता है.

समाजसेवकों के दान पर चलता है यह सेवाश्रम
सेवाश्रम में जनता और दानदाताओं की मदद से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. जन्मदिन और विशेष अवसरों पर दानदाताओं द्वारा बच्चों को भोजन, पेय और कपड़े प्रदान किए जाते हैं. 2017 में कोलकाता के एक उदार दाता के सहयोग से गुरूकुल में दो मंजिला भवन का निर्माण भी हुआ.

गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना मुख्य उद्देश्य
स्वामी गणेशनंद पुरी (पूर्व में लंबोदर दलाई) ने अपने मिशन के बारे में कहा, वर्तमान में हमारे यहां 105 बच्चे रहते हैं, जो सात जिलों — गजपति, गंजाम, जाजपुर, भद्रक, मयूरभंज और केनजोर — से आए हैं. हमारे पास 10 शिक्षक हैं, और बच्चों की शिक्षा तथा पालन-पोषण का मुख्य उद्देश्य गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है. हमारे बच्चों का दिन सुबह 4:30 बजे शुरू होकर रात 9 बजे समाप्त होता है. यह परिसर पहले जंगल और कांटेदार भूमि थी, जिसे धीरे-धीरे दानदाताओं की मदद से संवारा गया.”

गुरुकुल के अंदर मंदिर
गुरुकुल के अंदर मंदिर (ETV Bharat)

स्वामी गणेशनंद का कहना है कि, यहां ज्यादातक अनाथ, अदिवासी और गरीब समाज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. यहां उनके रहने की व्यवस्था की गई है. यदी हमें सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है तो बच्चों को और सुविधा दे सकता हुं.

क्या कहते हैं छात्र और सहयोगी
सेवाश्रम की छात्रा क्षितिजवती तान्या बेहरा कहती हैं, मैं बचपन से यहां आती हूं . वर्तमान में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूं, लेकिन छुट्टियों में हमेशा बच्चों की सेवा करने आती हूं. मुझे लगता है कि गुरुकुल आज के समय में दुनिया की समस्याओं का समाधान है.

गजपति क्षेत्र के अनिल भरत मल्लिक ने कहा, यहां केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं बल्कि समाज में जीने की कला भी सिखाई जाती है. हमें मंदिर पूजा, यज्ञ, संगीत, खेल और रोजमर्रा के कौशल जैसे साइकिल मरम्मत करना भी सिखाया गया.

गरीब बच्चों की जिंदगी बदल रहा अनोखा गुरूकुल
बच्चों का दिन भगवद गीता के पाठ के साथ शुरू होता है. योग, प्रार्थना और बागवानी के गुर भी सिखाए जाते हैं. (ETV Bharat)

व्यवसायी पार्थसारथी दास ने कहा, स्वामीजी ने इतने बच्चों को इतनी मेहनत और अनुशासन के साथ पालन-पोषण करना वाकई सराहनीय है.

विवेक भारती सेवाश्रम केवल एक शिक्षा संस्थान नहीं, बल्कि जीवंत गुरुकुल प्रणाली है. यहां बच्चों का सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक उन्नति और समाज में योगदान देने की शिक्षा दी जाती है.आधुनिक शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के बावजूद, यह सेवाश्रम बच्चों को सच्ची जीवनशैली और मानव मूल्यों की सीख देता है.

