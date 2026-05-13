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ओडिशा: परिवार ने महिला के शव को साइकिल पर रखकर 15-KM दूर थाने पहुंचा और धरना दिया, जानें क्यों

ओडिशा में एक परिवार न्याय की मांग को लेकर महिला के शव को साइकिल पर रखकर थाने जाते हुए ( ETV Bharat )

बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले में एक परिवार ने मामला दर्ज कराने के लिए महिला के शव को साइकिल पर लेकर लगभग 15 किलोमीटर तक थाने गया और वहां धरने पर बैठना पड़ा. पीड़ित परिवार ने महिला की मौत के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. न्याय की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को मंगलवार को खैरा पुलिस स्टेशन के सामने चार घंटे तक धरना देना पड़ा. परिवार ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की. यह घटना खैरा पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई, जहाँ 10 मई को हरिपुर गाँव में कमला सेठी की कथित हमले के बाद मौत हो गई. परिवार के अनुसार सुरेंद्र सेठी के घर पर तब हमला हुआ जब वे अपने घर की छत हटाने की कोशिश कर रहे थे. हमले के दौरान, कमला सेठी की मौत हो गई, जबकि परिवार की एक और सदस्य, शकुंतला सेठी, गंभीर रूप से घायल हो गई और अभी कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में एक महिला को हिरासत में लिया और कहा है कि जांच जारी है, जबकि तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. गिरफ्तारी में देरी से निराश, कमला के परिवार ने आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की, जिसे वे उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं.