ओडिशा में वन विभाग के कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जानें पूरा मामला
गांववालों ने बलांगीर में पेड़ लगाने गए वन विभाग के 6 कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा.
Published : June 30, 2026 at 6:54 PM IST
बलांगीर: ओडिशा के बलांगीर जिले में वन अधिकारियों को बुरी तरह से पीटे जाने का मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, वन विभाग के 6 कर्मचारियों को गांववालों ने दौड़ा-दौड़ाकर लाठियों से पीटा.
यह बुरी घटना बलांगीर जिले के तुरेकेला पुलिस स्टेशन के जुबामल गांव में हुई. गांववालों ने वन अधिकारियों पर तब हमला किया जब वे वहां वृक्षारोपण अभियान के लिए गए थे. वन अधिकारियों को लाठियों से बुरी तरह पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
वन अधिकारियों के मुताबिक, जुबामल गांव के मुंडापाड़ा में वन विभाग का वृक्षारोपण अभियान चल रहा है. मंगलवार को वन विभाग के कुछ कर्मचारी पेड़ लगाने गए हुए थे. इसी दौरान कुछ नाराज गांववालों ने अचानक विभाग के कर्मचारियों पर लाठियों से हमला कर दिया.
हालात बिगड़ता देखकर कर्मचारियों ने अपने साथी गार्ड्स को बुला लिया. साथी गार्ड्स के मौके पर पहुंचने के बाद, कुछ गांववालों ने उनका भी पीछा किया और उन्हें पीटा. गांववालों के हमले में एक कर्मचारी, तीन फॉरेस्ट गार्ड और दो पैरा-स्क्वाड सदस्य घायल हो गए.
घटना के बाद, वन विभाग ने तुरेकेला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. आखिर गांववालों ने वृक्षारोपण अभियान के दौरान वन अधिकारियों को क्यों पीटा. यह अब जिले में चर्चा का विषय बन गया है.
पीड़ित वन कर्मचारी तनमोचित पांडा ने कहा कि, जुबामल में एएनआर स्कीम के तहत 50 हेक्टेयर पहचानी गई जमीन पर पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे. इसी दौरान आस-पास के गांव वाले आए, पहले तो झगड़ा किया और फिर अचानक उन लोगों को लाठियों से बुरी तरह पीटा. पांडा ने बताया कि, वह अपने दूसरे साथियों को मौके पर बुलाया ताकि लोगों से बात किया जाए. लेकिन, बिना कुछ सुने गांव वालों ने उन्हें भी बुरी तरह पीटा.
उन्होंने कहा कि, इस घटना को लेकर तुरेकेला पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है. दूसरी ओर, इस मामले में अभी तक संबंधित गांव वालों या पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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