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ओडिशा में वन विभाग के कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जानें पूरा मामला

पुलिस थाना ( ETV Bharat )

बलांगीर: ओडिशा के बलांगीर जिले में वन अधिकारियों को बुरी तरह से पीटे जाने का मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, वन विभाग के 6 कर्मचारियों को गांववालों ने दौड़ा-दौड़ाकर लाठियों से पीटा. यह बुरी घटना बलांगीर जिले के तुरेकेला पुलिस स्टेशन के जुबामल गांव में हुई. गांववालों ने वन अधिकारियों पर तब हमला किया जब वे वहां वृक्षारोपण अभियान के लिए गए थे. वन अधिकारियों को लाठियों से बुरी तरह पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वन अधिकारियों के मुताबिक, जुबामल गांव के मुंडापाड़ा में वन विभाग का वृक्षारोपण अभियान चल रहा है. मंगलवार को वन विभाग के कुछ कर्मचारी पेड़ लगाने गए हुए थे. इसी दौरान कुछ नाराज गांववालों ने अचानक विभाग के कर्मचारियों पर लाठियों से हमला कर दिया. हालात बिगड़ता देखकर कर्मचारियों ने अपने साथी गार्ड्स को बुला लिया. साथी गार्ड्स के मौके पर पहुंचने के बाद, कुछ गांववालों ने उनका भी पीछा किया और उन्हें पीटा. गांववालों के हमले में एक कर्मचारी, तीन फॉरेस्ट गार्ड और दो पैरा-स्क्वाड सदस्य घायल हो गए.