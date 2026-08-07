ETV Bharat / bharat

असम गोलीबारी में शहीद हुए बालाघाट के लाल को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल असम की 34वीं बटालियन में पदस्थ जवान विष्णु बघेल सीआरपीएफ कैंप में हुई गोलीबारी के दौरान मंगलवार को शहीद हो गए थे. उनका पार्थिव देह असम से विमान द्वारा नागपुर लाया गया, जिसके बाद वहां से विशेष वाहन द्वारा परसवाड़ा होते हुए उनके गृह ग्राम सेरपार लाया गया. यहां राजकीय सम्मान के साथ वीर जवान को नमन करते हुए अंतिम विदाई दी गई. क्षेत्र के इस वीर सपूत के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि अर्पित करने क्षेत्र के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. जहां प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी तांता लग रहा.

बालाघाट : असम के सीआरपीएफ कैंप में हुई गोलीबारी की घटना में शहीद हुए बालाघाट के जवान विष्णु बघेल का शव गुरुवार को उनके गृह ग्राम पहुंचा. विष्णु उन 4 शहीदों में से एक हैं, जिनपर 34वीं बटालियन में एक साथी अधिकारी ने कथित तौर पर गोली बरसा दी थी. गुरुवार को शहीद विष्णु बघेल का शव जैसे ही तहसील मुख्यालय परसवाड़ा पहुंचा तो सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा और लोग भावुक हो उठे. देशभक्ति के जयघोष के बीच शहीद का शव उनके घर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.

शहीद के अंंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब (Etv Bharat)

साथी जवान ने बरसाई थीं गोलियां, 4 शहीद

असम पुलिस के मुताबिक 4 अगस्त मंगलवार सुबह तकरीबन 7:30 बजे असम के सीआरपीएफ कैंप की 34वीं बटालियन में जवान विष्णु बघेल अपने अन्य साथियों के साथ थे. तभी बटालियन के ही एक अन्य साथी ने अचानक ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें विष्णु बघेल सहित अन्य दो और जवानों को भी गोलियां लगीं. इस दौरान विष्णु और एक अन्य साथी शहीद हो गए, वहीं एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद गोलियां चलाने वाले जवान ने खुद भी आत्महत्या कर ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के बालाघाट निवासी विष्णु बघेल को तीन गोलियां लगी थीं. इसके अलावा एक अन्य और गंभीर घायल ने भी बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस तरह गोलीबारी की इस घटना में सेना ने अपने चार जवानों को खो दिया.

असम की 34वीं बटालियन में पदस्थ थे विष्णु बघेल (Etv Bharat)

घटना की उच्च स्तरीय जांच जारी

इधर सीआरपीएफ की तरफ से अभी इस पूरे घटना को लेकर किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. हालांकि स्थानीय विधायक द्वारा उच्च अधिकारियों से चर्चा के दौरान बताया गया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, कि आखिर यह घटना कैसे घटित हुई. चर्चा यह भी है कि जिस जवान ने इस वारदात को अंजाम दिया उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. उसे वर्ष 2014 से अब तक तीन बार हटाया जा चुका था, किंतु कोर्ट के आदेश के बाद पुनः उसे भर्ती भी कर लिया गया था. नगांव पुलिस उपाधीक्षक परमिता सरकार के मुताबिक, '' घटना 4 अगस्त को कटिमारी में 34 बटालियन शिविर में सुबह बजे के आसपास हुई थी. जब मेन गेट पर ड्यूटी पर तैनात सहायक उपनरीक्षक बल्लानी प्रेमाबरम ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी.''

यह भी पढ़ें-

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

इधर शहीद जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही गृह ग्राम पहुंचा तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. शहीद विष्णु बघेल अमर रहे और देशभक्ति के जयकारों के बीच सेरपार शक्ति घाट में शहीद जवान राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. उन्हें उनके बेटे द्वारा मुखाग्नि दी गई. शहीद विष्णु बघेल अपने पीछे पत्नी और एक बेटा एक बेटी और माता-पिता को छोड़ गए, उनके पिता पैरालिसिस से पीड़ित है, तो वहीं माता गंभीर बीमरी से पीड़ित हैं, वहीं विष्णु उनका एकमात्र सहारा थे.