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बालाघाट के आदिवासी इलाके में मौत का मंजर, खामोश सरकार और मची चीख पुकार

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बालाघाट में 19 बच्चों की मौत का मामला गर्माया. कुपोषण या कोई गंभीर बीमारी का मासूमों पर है साया. चौंकाने वाले आंकड़े. अशोक गिरी के साथ पीयूष सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

Balaghat tribal villages deaths
आदिवासी क्षेत्रों में मौत का तांडव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 4:11 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 4:57 PM IST

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बालाघाट/भोपाल : मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बालाघाट में 19 बच्चों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है. इन मौतों के पीछे की सबसे बड़ी वजह कुपोषण से होने वाली अन्य बीमारियां मानी जा रही हैं. स्थानीय आदिवासियों के आरोप हैं कि पिछले 6 महीनों से इन क्षेत्रों में पोषण आहार का वितरण नहीं हुआ, जिस वजह से बच्चे कुपोषण के साथ कई गंभीर बीमारियों की जद में आ गए. बालाघाट में बच्चों की मौत के मामले पर कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को घेरा है. कांग्रेस ने इन मौतों को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार व विभागों की गंभीर लापरवाही से जोड़ा है. इस आर्टिकल में जानें इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की खौफनाक हकीकत.

इन क्षेत्रों में कुपोषण की दोहरी मार

बालाघाट के आदिवासी बाहुल्य गांवों में पिछले दो महीनों में अबतक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है. यहां बच्चों की मौत पर मां-बाप चीख-चीखकर रो रहे हैं पर शायद ये आवाजें सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंच रही हैं. यही वजह है कि प्रशासनिक आंकड़े 8 मौतें बता रहे हैं. जबकि ग्रामीणों का दावा 19 मौतों का है. जिन क्षेत्रों में पिछले दो महीनों में ये मौतें हुई हैं उनमें मछुरदा, कोरका, मातला, कोंडेकसा, अडोरी और बोंदारी गांव शामिल हैं. ये वो गांव हैं, जहां कुपोषण भी एक बड़ी चुनौती है. साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से इन क्षेत्रों में उतना विकास नहीं हो सका, जितना होना चाहिए था.

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बालाघाट के ये क्षेत्र ज्यादा प्रभावित (Etv Bharat)

इन क्षेत्रों में बच्चों की लगातार मौत के पीछे कुपोषण और कई गंभीर बीमारियों को वजह माना जा रहा है. यहां के आधा दर्जन से ज्यादा बैगा और गौंड जनसंख्या वाले गांवों में बच्चे कुपोषण के साथ तेज बुखार में अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं. सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कुपोषण की वजह से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी घट चुकी है कि अन्य मौसमी बीमारियां भी उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है. बच्चों का मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड की जद में आना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

कुपोषण के बढ़ते आंकड़े फिर आहार वितरण क्यों नहीं?

इन क्षेत्रों में कुपोषण के मामले नए नहीं है. सरकार भली-भांति यहां की जमीनी हकीकत जानती है. बावजूद इसके 6 महीनों से इन क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के साथ बच्चों को मिलने वाला आहार पोषण बंद हैं. ये आरोप खुद यहां रहने वाले ग्रामीणों ने लगाए हैं. यहां के मछुरदा गांव के रहने वाले सगनू मरकाम के एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि 3 हॉस्पिटल में भर्ती हैं. इसपर सगनू कहते हैं, '' तीन में से दो का वजन बहुत कम है. एक 5 साल का बच्चा है, उसका वजन 10 किली के आसपास है. बहुत समय से पोषण आहार नहीं मिला. अगर मिल जाता तो एक बच्चा बच जाता.''

महिला बाल विकास मंत्री के जवाब का इंतजार

वहीं, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए हजारों करोड़ रु खर्च कर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. बावजूद इसके इन क्षेत्रों के हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं? इस मामले में मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से ईटीवी भारत की ब्यूरो चीफ शिफाली पांडे ने लगातार बात करने की कोशिश की. मगर कभी कैबिनेट बैठक तो कभी कभी उपलब्ध नहीं होने का हवाला दे वो लगातार बचती नजर आईं. ईटीवी को उनसे बालाघाट के गंभीर होते हालात पर प्रतिक्रिया का इंतजार है. जैसे ही सटीक कारणों का मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब आएगा हम अपडेट करेंगे.

आदिवासी इलाकों में बच्चों के पोषण आहार की प्रमुख योजनाएं, फिर भी ऐसा हाल?

  • ​पीएम पोषण - स्कूली बच्चों को गरम व पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है.
  • ​पीएम-जनमन - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को स्वास्थ्य और पोषण सुविधाए दी जाती हैं.
  • ​आहार अनुदान योजना - बैगा, भारिया और सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को 1,500 रूपए प्रति माह दिए जाते हैं.
  • ​सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 - दूर-दराज के इलाकों में पूरक पोषण आहार और टेक-होम राशन दिया जाता है.
  • ​आश्रम विद्यालय योजनाएं - जनजातीय आवासीय स्कूलों में नियमित संतुलित भोजन मुहैया कराया जाता है.

प्रदेश में 50 प्रतिशत मलेरिया के मामले भी यहीं

कुपोषित बच्चों के लिए यहां मलेरिया भी जानलेवा साबित हो रहा है, खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश के मलेरिया के मामलों में से 50 प्रतिशत मामले बालाघाट से ही हैं. बावजूद इसके यहां मच्छरदानी वितरण बंद हो चुका है. आकड़ों के मुताबिक 2022 में प्रदेश के 50 प्रतिशत मलेरिया के मामले अकेले बालाघाट से ही थे. वहीं, 2023 में 51.5%, 2024 में 57% और फिर 2025 में 30% मामले सामने आए. आरोप हैं कि 2025 के बाद मच्छरदानी का वितरण आदिवासी क्षेत्रों में बंद हो गया.

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कुपोषण सबसे बड़ा खतरा (Etv Bharat)

​प्रभावित इलाकों में PDS और आंगनवाड़ी केंद्रों का कामकाज

आदिवासी इलाकों में पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिजिटल भी किया गया है. पोषण ट्रैकर ऐप, फेस आईडेंटिफिकेशन और नॉमिनी मॉड्यूल के जरिए आंगनवाड़ी सेवाओं और टेक-होम राशन की रीयल-टाइम ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है. लेकिन प्रभावित बैगा-गोंड इलाकों में जमीनी हकीकत काफी चुनौतीपूर्ण है. ग्रामीणों की शिकायत है कि कई महीनों से टेक-होम राशन और मच्छरदानियां तक नहीं मिली हैं. नल-जल योजना कागजों तक सीमित होने के कारण लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में झाड़-फूंक पर निर्भर हैं.

मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति और सरकार का खर्च

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विधानसभा 2025 के सत्र में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या 1 लाख 36 हजार है, जिनमें से 29 हजार 830 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं. अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कुपोषण दर 7.79 प्रतिशत है, जिनके पोषण आहार के लिए ₹8 और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों पर पोषण आहार के मद में ₹12 खर्च किए जा रहे हैं. हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है.

बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बीते शुक्रवार को बालाघाट पंहुचे थे. यहां उन्होंने जिले के चारों कांग्रेस विधायकों को साथ लेकर प्रभावित गांवों का दौरा किया. इस दौरान उमंग सिंगार मछुरदा, अडोरी, बोंदारी, कोरका और कोंडेकसा में ग्रामीणों के बीच पंहुचे और उनसे चर्चा की. इस दौरान वे मृत बच्चों के परिजनों से भी मिलने पंहुचे और उन्हें ढाढस बंधाया. बालाघाट में मौत के आंकड़ों पर संदेह व्यक्त करते हुए उमंग सिंघार ने 19 बच्चों की मौत का दावा किया और कहा, '' प्रशासन बच्चों की मौत का आंकड़ा छिपा रहा है. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, कुपोषण जैसी समस्याएं चिंताजनक हैं.'' हालांकि, जिला कलेक्टर कुमार सत्यम ने कहा, '' जिन 19 मौतों की बात की जा रही है, उन्हें हाल ही में हुई 8 बच्चों की मौत से जोड़ना सही नहीं है. इनमें से कुछ पुराने मामले हैं.''

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पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे उमंग सिंघार (Etv Bharat)

सरकार ने ध्यान दिया होता तो नहीं होती मासूमों की मौत : सिंघार

ग्रामीणों ने नेता प्रतिपक्ष को बताया कि महीने भर से ज्यादा समय से मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, बुखार और त्वचा संक्रमण के रोगों का प्रकोप फैला हुआ है. जिस पर सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा, '' दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं धरातल तक पंहुच ही नहीं पा रही हैं. और यही कारण है कि आज यहां पर बच्चों में कुपोषण के साथ-साथ भयंकर बीमारी से लोगों को न केवल जूझना पड़ रहा है, बल्कि कई मासूमों की दुखद मौत हो चुकी है.'' उमंग सिंघार ने कहा, '' अगर समय रहते यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया गया होता तो इस तरह का मंजर शायद देखने नहीं मिला होता.''

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ग्रामीण अंचलों की हकीकत देखे सरकार

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, '' सरकार को ग्रामीण अंचलों की हकीकत देखनी चाहिए. खासकर बैगा समुदाय के परिवारों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए गांवों तक पहुंचना चाहिए, तब सरकार को पता चलेगा कि आदिवासी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किस तरह अपना जीवन गुजर बसर करते हैं.'' उन्होंने आगे कहा, '' बड़े दुख की बात है, उन्नीस बच्चों की दुखद मौत हो गई. सरकार जवाबदारी नहीं लेना चाह रही है और प्रशासन मौत के आंकड़े छुपा रहा है. आखिर क्यों छुपाना चाहता है? जिन माताओं की गोद सूनी हो गई उन माताओं से पूछो. आपकी लापरवाही के कारण उनकी गोद सूनी हो गई.''

सरकार के सामने क्या हैं चुनौतियां?

कुपोषण से निपटने के लिए सबसे बड़ी दो चुनौतियां मानी जा रही हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुपोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार का बजट काफी कम है. आंगनबाड़ियों में सामान्य रुप से कुपोषित बच्चों के लिए 8 रु और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए 12 रु प्रतिदिन सरकारी खर्च किया जा रहा है. लेकिन ये पर्याप्त नहीं है. दूसरा सबसे बड़ा कारण है जमीनी स्तर की कमियां ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में पौष्टिक आहार का वितरण और उसकी मॉनिटरिंग सबसे बड़ी चुनौती है. खासतौर पर बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां पहुंच बनाना आसान नहीं है, लेकिन सरकार को जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे.

Last Updated : August 18, 2026 at 4:57 PM IST

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