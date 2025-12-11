ETV Bharat / bharat

बालाघाट में 37 लाख के 2 इनामी नक्सलियों का सरेंडर, अब तक 36 ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

बालाघाट में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में मिली बड़ी सफलता, 2 इनामी नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप में डाले हथियार.

Balaghat 2 Naxalites surrender
बालाघाट में 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 11, 2025

बालाघाट: मध्य प्रदेश के बालाघाट में गुरुवार को 2 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. इनमें 23 लाख रुपए का इनामी हार्डकोर नक्सली दीपक और 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली रोहित शामिल है. बालाघाट में दोनों मलाजखंड दलम के सक्रिय लीडर के रूप में काम कर रहे थे लेकिन इन नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण का फैसला किया है.

2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

करीब 4 दशकों से लाल आतंक का दंश झेल रहे बालाघाट से अब नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो गया है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुरुवार को 2 हार्डकोर नक्सली दीपक और रोहित ने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है, जो बालाघाट में सक्रिय नक्सलियों में अंतिम नक्सली बताए जा रहें हैं.

ग्रामीणों की मदद से सीआरपीएफ कैंप पहुंचे नक्सली

बालाघाट के अंतिम छोर पर स्थित मछुरदा ग्राम पंचायत के कोरका सीआरपीएफ कैंप में गुरुवार को 23 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली दीपक और 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली रोहित ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है. दोनों नक्सलियों ने ग्रामीणों की मदद से सीआरपीएफ कैंप में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया.

1995 में दीपक ने छोड़ दिया था घर

दीपक बालाघाट का ही रहने वाला है, जो 1995 में घर छोड़कर माओवादियों के साथ निकल पड़ा था. दीपक मलाजखंड दलम में सक्रिय रहा, इसके अलावा डिविजनल कमेटी का मेंबर भी था. आत्मसमर्पण के दौरान उसने स्टेनगन भी जमा की है. बालाघाट में माओवादियों के संगठन में 3 लोग शामिल थे, इसमें संपत जो कि राषिमेटा का रहने वाला है, जिसने अनंत के साथ महाराष्ट्र में सरेंडर किया था.

नक्सलियों की डॉक्टर संगीता भी छत्तीसगढ़ में कर चुकी है सरेंडर

इसके अलावा संगीता भी राषिमेटा की ही रहने वाली है, जिसने छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया, जोकि नक्सलियों की डॉक्टर थी. तीसरा दीपक है, जिसने गुरुवार को सीआरपीएफ कैंप में सरेंडर किया है. इस तरह बालाघाट के 3 लोग जो नक्सली दलम में सक्रिय रहे थे. इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ ही अब बालाघाट को नक्सल मुक्त माना जा रहा है.

बालाघाट नक्सलवाद के कलंक से मुक्त?

एमएमसी जोन में सक्रिय रहे 36 नक्सलियों ने अब तक हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, और वे सभी मुख्यधारा में लौट चुके हैं. जिनमें खूंखार नक्सली अनंत भी शामिल है, जो अपने 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर चुका है. इसके अलावा कबीर अपने 10 साथी संग और रामधेर 11 साथियों के साथ सरेंडर कर चुका है. संगीता, दीपक और रोहित के आत्मसमर्पण के साथ ही कुल 36 नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया है. जिसके बाद अब कहा जा सकता है कि बालाघाट नक्सलवाद जैसे कलंक से मुक्त हो गया है.

पुनर्वास से पुनर्जीवन की राह पर चल पड़े माओवादियों ने हिंसा छोड़ शांति का रास्ता चुन रहे हैं. लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में माओवादियों ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया है, जिनमें उनके लगभग सभी शीर्ष नेतृत्व ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है. जबकि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को अभी 4 महीने बाकी है. लेकिन जिस तरह से नक्सलियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है, इससे यह साफ नजर आ रहा है कि जल्द ही देश में नक्सलवाद जैसी समस्या का अंत हो जाएगा.

