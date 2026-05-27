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बालाघाट में रेत माफियाओं ना पुलिस टीम पर हमला, कांस्टेबल को ट्रैक्टर से रौंदा, हालत गंभीर

बालाघाट में रेत माफियाओं का आतंक, कार्रवाई करने गई टीम पर जानलेवा हमला, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा कांस्टेबल.

BALAGHAT SAND MAFIA TERROR
बालाघाट में रेत माफियाओं का आतंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 11:05 AM IST

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बालाघाट: मध्य प्रदेश के बालाघाट में रेत माफियाओं का आतंक जारी है. बेलगाम माफिया न केवल नदी और नालों का सीना छलनी कर रहे बल्कि कार्रवाई करने वाले पुलिस वालों पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे. एक बार फिर रेत माफियाओं की करतूत सामने आई है. एक हेड कांस्टेबल को जान से मारने के प्रयास में रेत से भरे ट्रैक्टर से उन्हें रौंद दिया. हमले में कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है.

अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंची थी पुलिस
पूरा मामला लालबर्रा थानांतर्गत आने वाले पलाकामठी गांव का है. जहां अवैध रेत उत्खनन व परिवहन की शिकायत पर कार्रवाई करने पंहुची पुलिस टीम पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया. दरअसल अवैध रेत उत्खनन की सूचना पर कांस्टेबल सुनील विश्वकर्मा और हेड कांस्टेबल राजेश्वर राहांगडाले मौके पर पंहुचे. जहां पर वे रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर चालक से पूछताछ करने लगे. इसी कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक ने दुस्साहस दिखाते हुए वीडियो क्लीपिंग बना रहे पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया.

MP constable crushed by tractor
हेड कांस्टेबल को ट्रैक्टर से रौंदा (ETV Bharat)

हमले में हेड कांस्टेबल गंभीर घायल
इस दर्दनाक हादसे में हेड कांस्टेबल राजेश्वर राहांगडाले गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल लाया गया. सर्जिकल स्पेश्लिस्ट डाॅ. शुभम लिल्हारे ने बताया कि, ''हेड कांस्टेबल की बांये तरफ की काफी पसलिया टूट चुकी हैं. जिससे उनके फेफड़े में चोट होने की संभावना है. साथ ही सांस लेने में तकलीफ हो रही है. हालांकि सीटी स्कैन में इंटरनल ब्लीडिंग न होने की पुष्टि के बाद, प्राथमिक उपचार देकर हालत स्थिर की गई. उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोंदिया (महाराष्ट्र) रेफर किया गया है.

Illegal Mining Madhya Pradesh
कार्रवाई करने गई टीम पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार
इस घटना के बाद तत्काल पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है.
इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. घटना ने कई सवाल छोड़ दिए हैं कि, क्या बालाघाट में कानून का डर खत्म हो चला है? क्या अब रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलन्द हो चले हैं, कि सरेआम एक पुलिस वाले को ट्रेक्टरों तले रौंद डाला? ये तमाम सवाल हैं, जो लोगों के जहन में आने लगे हैं. इस घटना की हर तरफ निंदा की जा रही है. वहीं आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये.

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