DU का नया आदेश: बकरीद की छुट्टी 27 से बदलकर 28 मई, लेकिन उसी दिन होंगी परीक्षाएं
दिल्ली विश्वविद्यालय में बकरीद का अवकाश 27 मई को बदलकर 28 मई 2026 कर दिया है और 28 मई को निर्धारित परीक्षाएं होंगी.
Published : May 26, 2026 at 10:08 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने 27 मई 2026 की घोषित छुट्टी को बदलकर अब 28 मई 2026 कर दिया है. हालांकि, छुट्टी की तारीख बदलने के साथ ही विश्वविद्यालय ने यह भी साफ कर दिया है कि 28 मई को निर्धारित परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी. ऐसे में अब छात्रों को बकरीद के दिन ही परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. दिल्ली विश्वविद्यालय के जनरल ब्रांच-II की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार यह बदलाव किया गया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद विश्वविद्यालय ने भी अपने अवकाश कैलेंडर में संशोधन किया है.
परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव नहीं
पहले विश्वविद्यालय में बकरीद का अवकाश 27 मई को घोषित था. अब नए आदेश के मुताबिक यह छुट्टी 28 मई, गुरुवार को रहेगी. इस दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय, विभाग, संकाय, कॉलेज और संस्थान बंद रहेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि यह फैसला केंद्र सरकार के 22 मई 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में लिया गया है. हालांकि छुट्टी की घोषणा के साथ ही विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए एक अहम जानकारी भी दी है. नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी यानी जिन छात्रों की परीक्षा 28 मई को तय है, उनकी परीक्षा उसी दिन होगी. इस फैसले के बाद छात्रों के बीच चर्चा तेज हो गई है. कई छात्र सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि जब विश्वविद्यालय में अवकाश रहेगा, तब परीक्षाएं कैसे होंगी.
हो रही आलोचना
बकरीद के दिन परीक्षा आयोजित करने के फैसले को लेकर छात्र संगठनों और शिक्षकों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने बकरीद के दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षाएं कराने के फैसले की आलोचना की है. संगठन ने कहा कि एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय ने 28 मई 2026 को बकरीद के मौके पर विश्वविद्यालय में छुट्टी घोषित की है, वहीं दूसरी तरफ उसी दिन परीक्षाएं कराने का फैसला छात्रों के साथ अन्याय है. AISA ने खास तौर पर लॉ फैकल्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पेपर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे उन छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा जो अपने परिवार और समुदाय के साथ ईद मनाते हैं. संगठन ने सवाल उठाया कि जब विश्वविद्यालय छुट्टी मान रहा है तो छात्रों को त्योहार मनाने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा. AISA ने इसे असंवेदनशील और भेदभावपूर्ण फैसला बताते हुए 28 मई की सभी परीक्षाएं स्थगित करने, प्रशासन से पारदर्शी जवाब देने और छात्रों से माफी मांगने की मांग की है.
दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जारी यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लागू किया गया है. आदेश पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर भी हैं. अब स्थिति यह है कि 28 मई को विश्वविद्यालय में आधिकारिक अवकाश रहेगा, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को तय समय के अनुसार परीक्षा देनी होगी.
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