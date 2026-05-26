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DU का नया आदेश: बकरीद की छुट्टी 27 से बदलकर 28 मई, लेकिन उसी दिन होंगी परीक्षाएं

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने 27 मई 2026 की घोषित छुट्टी को बदलकर अब 28 मई 2026 कर दिया है. हालांकि, छुट्टी की तारीख बदलने के साथ ही विश्वविद्यालय ने यह भी साफ कर दिया है कि 28 मई को निर्धारित परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी. ऐसे में अब छात्रों को बकरीद के दिन ही परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. दिल्ली विश्वविद्यालय के जनरल ब्रांच-II की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार यह बदलाव किया गया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद विश्वविद्यालय ने भी अपने अवकाश कैलेंडर में संशोधन किया है.

परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव नहीं

पहले विश्वविद्यालय में बकरीद का अवकाश 27 मई को घोषित था. अब नए आदेश के मुताबिक यह छुट्टी 28 मई, गुरुवार को रहेगी. इस दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय, विभाग, संकाय, कॉलेज और संस्थान बंद रहेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि यह फैसला केंद्र सरकार के 22 मई 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में लिया गया है. हालांकि छुट्टी की घोषणा के साथ ही विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए एक अहम जानकारी भी दी है. नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी यानी जिन छात्रों की परीक्षा 28 मई को तय है, उनकी परीक्षा उसी दिन होगी. इस फैसले के बाद छात्रों के बीच चर्चा तेज हो गई है. कई छात्र सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि जब विश्वविद्यालय में अवकाश रहेगा, तब परीक्षाएं कैसे होंगी.

हो रही आलोचना