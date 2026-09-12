ETV Bharat / bharat

Explainer : 'नीतीशपुर' सुनते ही भड़की बख्तियारपुर की जनता, 'फालतू बात' पर नाराज क्यों 'मुन्ना' का ससुराल?

पूर्व सीएम नीतीश कुमार ( ETV Bharat )