Explainer : 'नीतीशपुर' सुनते ही भड़की बख्तियारपुर की जनता, 'फालतू बात' पर नाराज क्यों 'मुन्ना' का ससुराल?
बख्तियारपुर का नाम 'नीतीशपुर' करने के सुझाव पर स्थानीय लोगों की क्या है राय? पढ़ें नाम परिवर्तन की पॉलिटिक्स पर रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : September 12, 2026 at 5:55 PM IST
नालंदा : बिहार में शहरों और स्थानों के नाम बदलने की राजनीति के बीच अब बख्तियारपुर को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' रखने का सुझाव दिया है. उनके इस सुझाव के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर बख्तियारपुर की गलियों तक चर्चा तेज हो गई है.
हालांकि, मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस सुझाव से खुद को दूर रखा है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कभी स्थानों का नाम बदलने की मांग नहीं की और उनका काम ही उनकी पहचान है.
क्या बख्तियारपुर का नाम बदलना जरूरी है?
ईटीवी भारत की टीम ने बख्तियारपुर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों, छात्रों, कारोबारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत की. सवाल सीधा था कि क्या बख्तियारपुर का नाम 'नीतीशपुर' किया जाना चाहिए? जवाबों में एकराय नहीं दिखी. कुछ लोगों ने इसे नीतीश कुमार के सम्मान से जोड़ा, तो कई लोगों ने साफ कहा कि नाम बदलने की बजाय शहर की बुनियादी सुविधाओं, रोजगार, शिक्षा और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए.
'नीतीश कुमार खुद कभी नहीं कहेंगे नाम बदलो'
स्थानीय ग्रामीण सुनील कुमार ने कहा कि यह सवाल सीधे नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए. उनके मुताबिक नीतीश कुमार खुद कभी नहीं कहेंगे कि शहर का नाम उनके नाम पर किया जाए. उन्होंने इस पूरी कवायद को फिलहाल राजनीतिक चर्चा बताते हुए कहा कि अगर बख्तियारपुर का मौजूदा नाम किसी विवादित ऐतिहासिक व्यक्ति से जुड़ा है तो नाम बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी दूसरे अच्छे और सर्वमान्य नाम पर विचार होना चाहिए.
"यह सवाल तो नीतीश कुमार साहब से पूछना चाहिए. वे कभी खुद नहीं कहेंगे कि नाम बदलिए. यह सब सिर्फ राजनीतिक 'गप-गुफा' चल रहा है. हालांकि, बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारी के नाम पर शहर का नाम नहीं होना चाहिए. इसे बदला जाना चाहिए, लेकिन कोई भी अच्छा नाम रखा जाए."- सुनील कुमार, स्थानीय ग्रामीण
'नीतीशपुर' हुआ तो नीतीश कुमार को पीढ़ियां याद रखेंगी'
हरनौत प्रखंड के शेवधा गांव से जुड़े संदीप कुमार ने 'नीतीशपुर' नाम का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का इस इलाके से गहरा जुड़ाव है और अगर उनके नाम पर शहर का नाम रखा जाता है तो यह सम्मान की बात होगी. उनका कहना था कि बख्तियार खिलजी से जुड़ी ऐतिहासिक स्मृति को लेकर भी नाम बदलने पर विचार किया जाना चाहिए. हालांकि, यह भी स्थानीय राय है, जिस पर पूरे शहर की सहमति नहीं है.
'नाम बदलने से विकास का क्या लेना-देना?'
स्थानीय निवासी प्रकाश चंद्र पोद्दार ने कहा कि नीतीश कुमार का काम अपनी जगह है और उनके योगदान को लेकर अलग-अलग राजनीतिक राय हो सकती है, लेकिन नाम बदलने और विकास को एक-दूसरे से जोड़ना उचित नहीं होगा. उनके मुताबिक अगर शहर का नाम बदलता भी है तो इससे स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं अपने आप खत्म नहीं होंगी.
"नीतीश कुमार का काम बोलता है. इस क्षेत्र से उनका स्वाभाविक जुड़ाव है. अगर उनके नाम पर शहर का नाम होता है, तो हमें खुशी होगी. लेकिन इस नाम बदलने से विकास का कोई लेना-देना नहीं है. पूरे बिहार में उनके किए गए कामों पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता है."- प्रकाश चंद्र पोद्दार, स्थानीय ग्रामीण, हरनौत प्रखंड शेवधा गांव
बिहार के महान जननेता की जन्मभूमि को मिले उनका नाम—#बख्तियारपुर बने ‘नीतीशपुर’— Dr. Santosh Kumar Suman (@santoshmanjhi_) September 9, 2026
बख्तियारपुर केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं है। यह उस महान जननेता की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन से बिहार की राजनीति, विकास और शासन की दिशा को एक नई पहचान दी। श्री @NitishKumar जी की… pic.twitter.com/twXJoZSWUp
छात्र बोले- नाम बदलने में पैसा खर्च करने से बेहतर विकास
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र प्रशांत पटेल ने 'नीतीशपुर' के प्रस्ताव का विरोध किया. उनका कहना था कि नाम बदलने की प्रक्रिया में सरकारी धन और प्रशासनिक संसाधन खर्च होंगे. अगर सरकार सम्मान देना चाहती है तो नीतीश कुमार के काम को दूसरे तरीके से सम्मानित किया जा सकता है. छात्र ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं.
"यह सिर्फ वोट की राजनीति है. नाम बदलने से कुछ नहीं होगा. नीतीश कुमार ने जो 20 साल काम किया है, उनका नाम तो ऐसे ही अमर है. मुस्लिम नाम से कई जिले हैं, अगर नाम बदलेंगे तो उसमें बहुत पैसा खर्च होगा. हमारी मांग है कि उसी पैसे को बिहार के विकास में लगाया जाए. अगर सम्मान ही देना है, तो उन्हें केंद्र में कोई बड़ा पद दिया जाए."- प्रशांत पटेल, छात्र
'नाम कोई भी हो, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए'
बख्तियारपुर के सब्जी विक्रेता गुफरान अंसारी ने कहा कि शहर का नाम किसी के नाम पर हो, इससे आम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा. उनके मुताबिक प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि लोगों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सुविधाएं मिलें. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार राजनीतिक मुद्दों के जरिए समाज में विभाजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश होती है.
''नाम किसी का हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है. इस जगह का विकास और लोगों को सारी सुविधाएं मिले ये ज्यादा अहम और ज़रूरी है. जो लोग राजनीति में हैं, उनको कुछ नहीं मिलता तो इस तरह से दो समुदाय को आपस में बांट कर माहौल ख़राब करना चाहते हैं. जब तक नीतीश कुमार जीवित हैं तब तक कहीं कोई नाम बदला नहीं जा सकता है.''- गुफरान अंसारी, सब्जी विक्रेता, बख्तियारपुर
'नाम बदलने पर आपत्ति नहीं, लेकिन सर्वमान्य नाम हो'
बख्तियारपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पवन सिंह ने कहा कि अगर शहर का नाम बदला जाता है तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आपत्ति नहीं है, लेकिन नया नाम ऐसा होना चाहिए जिसे लेकर किसी वर्ग या समुदाय को आपत्ति न हो. यानी उनके लिए असली सवाल 'नीतीशपुर' या मौजूदा नाम से ज्यादा एक ऐसे नाम का है, जिस पर व्यापक सहमति बन सके.
''बख्तियारपुर का नाम बदलकर कोई दूसरा नाम रख दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगा. लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा नाम हो जिससे किसी को एतराज नहीं हो.''- पवन सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष, बख्तियारपुर
1984 से नाम बदलने की मांग का दावा
विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी और स्थानीय चिकित्सक विद्या विनोद का दावा है कि वह 1984 से बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग को लेकर प्रयास कर रहे हैं. उनका कहना है कि बाहर परिचय देने पर उन्हें बख्तियार खिलजी से जुड़े शहर के नाम को लेकर सवाल सुनने पड़े. उनके मुताबिक स्थानीय स्तर पर अलग-अलग नाम सुझाए गए, लेकिन 'मगध द्वार' नाम को लेकर अपेक्षाकृत व्यापक सहमति दिखाई देती है.
'मगध द्वार' के नाम पर भी सामने आया स्थानीय विकल्प
नाम बदलने की बहस केवल 'नीतीशपुर' तक सीमित नहीं है. बख्तियारपुर नगर परिषद की ओर से 'मगध द्वार' नाम का प्रस्ताव भी सामने आ चुका है. सितंबर 2026 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल बख्तियारपुर का नाम बदलने का कोई सरकारी प्रस्ताव उनके सामने नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि समय-समय पर नाम बदलने की मांग उठती रही है.
क्या सचमुच बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी पर पड़ा?
बख्तियारपुर के नाम को लेकर इतिहास में भी बहस है. बख्तियारपुर नगर परिषद की वेबसाइट पर शहर का नाम मध्यकालीन तुर्क सेनापति मुहम्मद बख्तियार खिलजी से जुड़ा बताया गया है. यही वह ऐतिहासिक संदर्भ है, जिसके आधार पर लंबे समय से शहर का नाम बदलने की मांग उठती रही है.
स्थानीय स्तर पर बख्तियार काकी के नाम से जुड़ा अलग दावा
वहीं, बातचीत के दौरान कुछ स्थानीय लोगों और इतिहास से जुड़े लोगों ने एक अलग ऐतिहासिक दावा सामने रखा. उनका कहना है कि बख्तियारपुर का नाम सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था, न कि बख्तियार खिलजी के नाम पर. इस दावे को लेकर ऐतिहासिक स्रोतों की अलग-अलग व्याख्याएं सामने आती हैं. इसलिए इसे निर्विवाद तथ्य की तरह पेश करने के बजाय स्थानीय ऐतिहासिक दावा मानना ज्यादा उचित होगा.
नालंदा से जुड़ा बख्तियार खिलजी का विवादित इतिहास
बख्तियारपुर के नाम को लेकर विवाद की एक बड़ी वजह बख्तियार खिलजी और नालंदा से जुड़ा इतिहास है. मध्यकालीन तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी के नालंदा पर हमले और प्राचीन शिक्षण केंद्र के विनाश से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख इतिहास की चर्चाओं में मिलता है. इसी वजह से बख्तियार खिलजी के नाम से जुड़े स्थानों को बदलने की मांग समय-समय पर उठती रही है.
नालंदा की विरासत से जुड़ा है पूरा इलाका
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र था. यहां देश-विदेश से विद्यार्थी आते थे और बौद्ध दर्शन के साथ व्याकरण, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष और अन्य विषयों का अध्ययन करते थे. नालंदा के विनाश की ऐतिहासिक स्मृति आज भी बिहार की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
बख्तियारपुर से नीतीश कुमार का क्या रिश्ता?
नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को नालंदा जिले के कल्याण बिगहा में हुआ था. उनके पिता कविराज राम लखन सिंह आयुर्वेदिक वैद्य और स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि उनकी मां परमेश्वरी देवी गृहिणी थीं. परिवार में उन्हें बचपन में 'मुन्ना' कहकर पुकारा जाता था. बाद में यही बच्चा बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के नाम से पहचाना गया.
इंजीनियरिंग की पढ़ाई से बिहार की राजनीति तक
नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से विद्युत अभियांत्रिकी की पढ़ाई की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में भी काम किया. इसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और धीरे-धीरे वे बिहार की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए.
2000 से 2025 तक मुख्यमंत्री पद का लंबा सफर
नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने, हालांकि सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी. इसके बाद नवंबर 2005 में उन्होंने पूर्ण कार्यकाल वाली सरकार का नेतृत्व किया. 2010, 2015, 2017, 2020, 2022 और 2024 में सत्ता समीकरणों के बदलाव के बीच उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बने
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू ने 85 सीटें जीतीं. एनडीए ने कुल 202 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की. इसके बाद 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
बदल चुका है बिहार का सत्ता समीकरण
इसके बाद बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव आया. 2026 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने. यानी बख्तियारपुर के नाम को लेकर मौजूदा बहस उस दौर में हो रही है, जब नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय जेडीयू नेता हैं.
क्या 'नीतीशपुर' नाम जातीय राजनीति को बढ़ावा देगा?
'नीतीशपुर' के विरोध में उठने वाला एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या किसी जीवित या हाल में सक्रिय बड़े राजनीतिक नेता के नाम पर शहर का नाम रखना राजनीतिक व्यक्तिपूजा या जातीय ध्रुवीकरण की बहस को जन्म दे सकता है. दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क है कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार का नेतृत्व किया और उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मस्थल से जुड़े शहर का नाम बदला जा सकता है.
नाम बदलने की राजनीति बनाम विकास की प्राथमिकता
बख्तियारपुर में बातचीत का सबसे बड़ा संदेश यही सामने आया कि 'नीतीशपुर' के सवाल पर राय भले अलग-अलग हो, लेकिन विकास की जरूरत को लेकर लोगों की चिंता ज्यादा स्पष्ट है. स्थानीय लोग सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल निकासी, व्यापार और शहर की सुविधाओं को ज्यादा अहमियत देते हैं. यही वजह है कि कई लोगों ने कहा कि नाम बदले या नहीं बदले, बख्तियारपुर का विकास जरूर होना चाहिए.
'नीतीशपुर' की मांग पर फिलहाल सरकार की स्थिति क्या है?
फिलहाल सरकार की ओर से बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सितंबर 2026 में यही कहा कि सरकार के सामने फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. दूसरी तरफ जेडीयू ने भी संतोष सुमन के सुझाव से दूरी बनाई है. ऐसे में फिलहाल 'नीतीशपुर' राजनीतिक बहस का विषय है, आधिकारिक नाम परिवर्तन का नहीं.
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