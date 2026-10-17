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2018 के आपराधिक मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी

यूट्यूबर ध्रुव राठी ( ANI )

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राहुल जैन ने ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया और 31 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. ध्रुव राठी के आज पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया.

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ध्रुव राठी के खिलाफ जारी ताजा समन तामील तो किया गया लेकिन ध्रुव राठी के परिसर में ताला लगा हुआ मिला. उसके बाद ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इकार कर दिया. तब उनके आवास के बाहर समन चस्पा कर दिया गया. इसके पहले 12 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई निर्धारित तिथि से पहले तय कर दिया था. पहले इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होनी थी लेकिन कोर्ट ने आज यानि 17 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि शिकायतकर्ता कई साल से उन्हें समन तामील कराने की कोशिश कर रहा है. अदालत ने ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर नए समन भेजने का निर्देश दिया था.