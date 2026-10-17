2018 के आपराधिक मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी
विकास पांडे की ओर से पेश वकील ने कहा, ध्रुव राठी ऑस्ट्रिया में रहते हैं और CJP के हुए प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे.
Published : October 17, 2026 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राहुल जैन ने ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया और 31 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. ध्रुव राठी के आज पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया.
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ध्रुव राठी के खिलाफ जारी ताजा समन तामील तो किया गया लेकिन ध्रुव राठी के परिसर में ताला लगा हुआ मिला. उसके बाद ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इकार कर दिया. तब उनके आवास के बाहर समन चस्पा कर दिया गया. इसके पहले 12 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई निर्धारित तिथि से पहले तय कर दिया था. पहले इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होनी थी लेकिन कोर्ट ने आज यानि 17 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि शिकायतकर्ता कई साल से उन्हें समन तामील कराने की कोशिश कर रहा है. अदालत ने ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर नए समन भेजने का निर्देश दिया था.
सुनवाई के दौरान विकास पांडे की ओर से पेश वकील सक्षम शर्मा ने कहा कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और काकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था और शिकायतकर्ता लगातार समन जारी करवाने की कोशिश कर रहा था.
यह मामला विकास सांकृत्यायन ऊर्फ विकास पांडेय की ओर से दर्ज कराई गई एक आपराधिक मानहानि याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राठी ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जो मानहानि करने वाला है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि जर्मनी में रहने वाले राठी ने 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2' नाम का एक वीडियो अपलोड कर उसे सर्कुलेट किया, जिसमें शिकायतकर्ता के खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए गए हैं. वीडियो में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आईटी सेल ने विकास पांडेय को रिश्वत दी थी.
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