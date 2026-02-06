ETV Bharat / bharat

पहलवान सागर धनखड़ केस: आरोपी पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज

कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 जनवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. सुशील कुमार ने जमानत याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले के सभी महत्वपूर्ण गवाहों के परीक्षण हो चुके हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च 2025 को जमानत दी थी, हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इस मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशील कुमार ने सरेंडर कर दिया था.

बता दें कि जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी.

इस मामले में 12 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था.

ये भी पढ़ें- सागर धनखड़ हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत की रद्द, एक हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश