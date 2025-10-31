ETV Bharat / bharat

Ghaziabad में Fake Embassy चलाने वाले हर्षवर्धन जैन की जमानत अर्जी खारिज, किराए की कोठी में चलाता था दूतावास

गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है.

हर्षवर्धन जैन की जमानत अर्जी खारिज
हर्षवर्धन जैन की जमानत अर्जी खारिज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 31, 2025 at 8:07 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के कविनगर इलाके में फर्जी दूतावास चलाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी हर्षवर्धन जैन की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सौरभ गोयल ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. 30 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध दूतावास का भंडाफोड़ करते हुए हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया था. हर्षवर्धन जैन खुद को दो देशों का राजदूत होने का दावा करता था और चार देशों का राजनयिक सलाहकार बताता था. हर्षवर्धन जैन फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है.

राजनयिक सलाहकार बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी

हर्षवर्धन जैन के खिलाफ कविनगर थाने में एसटीएफ नोएडा यूनिट के इंस्पेक्टर सचिन कुमार द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था. हर्षवर्धन जैन द्वारा कवि नगर क्षेत्र में चलाया जा रहे फर्जी दूतावास से एसटीएफ ने कई लग्जरी गाड़ियां और विदेशी घड़ियां बरामद की थी. हर्षवर्धन पर कई देशों का राजदूत और राजनयिक सलाहकार बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. वह लोगों को भरोसे में लेने के लिए हर्षवर्धन जैन ने फर्जी दूतावास में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई दिग्गज नेताओं के साथ अपनी मॉर्फ की हुई फोटो लगा रखी थी. यही सब हथकंडे अपना कर हर्षवर्धन जैन लोगों को विश्वास में लेता था.

फर्जी दूतावास संचालित करने के लिए कविनगर को चुना

फर्जी दूतावास संचालित करने के लिए हर्षवर्धन ने गाजियाबाद के कविनगर इलाके को चुना था. वह दिल्ली में फर्जी दूतावास खोलना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि दिल्ली में यदि फर्जी दूतावास खोला तो आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने गाजियाबाद के कवि नगर इलाके को चुना. गाजियाबाद के कविनगर इलाके की पोश इलाकों में गिनती होती है. हर्षवर्धन जैन ने किराए पर कोठी ली. दिल्ली जाकर विभिन्न देशों के दूतावास देखें और इस तरहस पर कोठी में विभिन्न देशों के झंडे लगाए और बाहर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की गाड़ियां खड़ी की. यही सब देखकर लोग हर्षवर्धन के जाल में फंस जाया करते थे. और हर्षवर्धन फर्जी एंबेसी में आने वाले लोगों को आसानी से प्रभावित कर लिया करता था.

हर्षवर्धन जैन ने गाजियाबाद से BBA किया और लंदन से MBA की पढ़ाई की. उसके पिता प्रतिष्ठित उद्योगपति रहे हैं. पिता की राजस्थान में बांसवाड़ा और कांकरोली में मार्बल की माइंस थी. जहां पर हर्षवर्धन ने भी काम किया है. मार्बल बिजनेस में कंपनियों के द्वारा लंदन मार्बल एक्सपोर्ट किया जाता था. साल 2000 में हर्षवर्धन जैन चंद्रास्वामी नामक व्यक्ति के संपर्क में आया. उसने लंदन में हर्षवर्धन की मुलाकात अदनान और एहसान से कराई. एहसान के साथ मिलकर हर्षवर्धन ने लंदन में एक दर्जन से अधिक कंपनियां बनाई. जिनका इस्तेमाल दलाली में किया गया.

