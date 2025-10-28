ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ब्रांच मैनेजर अपहरण मामले में 4 आरोपियों को जमानत दी

अभियोजन पक्ष के अनुसार चार लोगों ने रात लगभग 8 बजे जेएंडके बैंक तिलवानी अचबल के शाखा प्रबंधक साकिब अहमद नजर की गाड़ी रोकी, उन्हें बाहर घसीटा, उन पर हमला किया और कथित तौर पर उन्हें नुकसान पहुँचाने और इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से उनकी कार सहित उनका अपहरण कर लिया.

आरोपियों में मंजूर अहमद गनी, मोहम्मद अफरोज गनी, मुबारक अहमद गनी और इम्तियाज अहमद गनी शामिल हैं. ये चारों दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कंगनहाल गाँव के निवासी हैं. यह मामला 29 जुलाई, 2025 को अचबल थाने में दर्ज किया गया.

न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने 27 अक्टूबर (मंगलवार) को 24 पृष्ठों का विस्तृत आदेश सुनाते कहा कि यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड वाले अपराधों के दोषी हैं.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर-लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बैंक के ब्रांच मैनेजर अपहरण, हमला मामले में अनंतनाग के चार आरोपियों को जमानत दे दी. वारदात इसी साल जुलाई में अचबल थाने में हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने दावा किया कि बाद में बैंक प्रबंधक को आरोपी मंजूर अहमद गनी के घर से बरामद किया गया और उनकी लाल स्विफ्ट कार परिसर से जब्त कर ली गई. आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए तर्क दिया कि उन्हें झूठा और बेतुका फंसाया गया है. उनके वकील, एडवोकेट असवद अत्तर ने दलील दी कि पुलिस की कहानी मनगढ़ंत और बेबुनियाद है.

शिकायतकर्ता ने एक बैंक अधिकारी होने के नाते लोगों को व्यावसायिक ऋण के झूठे वादे करके और फिर उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर अपने पद का दुरुपयोग किया है. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इसमें शामिल होने का कोई उचित आधार नहीं है जिसके आधार पर जमानत पर कानूनी रोक लगाई जा सके.

न्यायमूर्ति वानी ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि वे अगस्त से हिरासत में हैं और अब उनकी हिरासत की कोई जरूरत नहीं है. अदालत ने कहा, 'किसी अपराध को केवल मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा देने वाला बता देना, संहिता की धारा 437(1) के अनुरूप बीएनएसएस की धारा 480(1)(i) के प्रावधानों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

अदालत ने आगे कहा कि "किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था का एक अमूल्य मूल्य है, को बिना किसी ठोस और सहायक साक्ष्य के केवल अपराध का नाम देकर सीमित नहीं किया जा सकता. जमानत देते हुए न्यायमूर्ति वानी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक अभियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायिक रजिस्ट्रार और संबंधित जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए एक लाख रुपये का निजी मुचलका और अपने करीबी रिश्तेदारों में से 50,000 रुपये मूल्य के दो जमानतदार पेश करें. न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर कड़ी शर्तें भी लगाई.