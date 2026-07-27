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मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामला में आरोपी कूक केशर नेगी को मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार कूक केशर नेगी को जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज समर विशाल ने जमानत देने का आदेश दिया.

इसके पहले कोर्ट ने 8 जून को केशर नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने जून को केशव नेगी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केशर नेगी के अलावा होटल के मालिक लवकेश बजाज और मैनेजर जय मिश्रा को गिरफ्तार किया था.

बताया जा रहा है कि होटल में आग कुछ केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैला. आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया. पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल में 2 कमरे थे. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था.

बता दें कि 3 जून को मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 21 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए.