ETV Bharat / bharat

Bahuda Yatra 2026: 'जय जगन्नाथ' के जयघोष के बीच बहुड़ा यात्रा आज, महाप्रभु और उनके भाई-बहनों की दिव्य घर वापसी

बहुड़ा यात्रा में आज पुरी में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों की दिव्य घर वापसी हो रही है.

Bahuda Yatra 2026: Divine Homecoming Of Lord Jagannath And His Siblings In Puri Today
पुरी में गुंडिचा मंदिर के बाहर पवित्र त्रिदेवों के रथ खड़े हैं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 3:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पुरी: पवित्र शहर पुरी शुक्रवार को 'जय जगन्नाथ' के नारों से गूंज रहा है. वह इसलिए क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने पवित्र निवास श्रीमंदिर के लिए वापसी यात्रा, बहुड़ा यात्रा के लिए तैयार हैं.

गुंडिचा मंदिर में एक हफ्ते रहने के बाद भाई-बहन देवताओं की दिव्य घर वापसी देखने के लिए हजारों भक्त बड़दंडा (ग्रैंड रोड) पर आने लगे हैं. वापसी यात्रा को एक धार्मिक जुलूस से कहीं ज्यादा माना जाता है. एक सेवक ने कहा, "रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की श्रीमंदिर से उनकी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा को दिखाती है. बहुड़ा यात्रा उनकी वापसी की निशानी है, जिसमें ऐसे रीति-रिवाज होते हैं जो हमारी सदियों पुरानी आस्था को दिखाते हैं."

वापसी यात्रा से पहले, शानदार रथों को जगन्नाथ मंदिर की ओर मुंह करके दक्षिण दिशा (दक्षिणा मोड़) में मोड़ दिया गया. आज सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ रस्में शुरू हुईं, उसके बाद मैलामा, तड़पा लगी और रोशा होमा, अबकाशा नीति, सूर्य पूजा, द्वारापाल पूजा, गोपाल बल्लभ, सकला धूप, सेनापता लगी और मंगलार्पण हुआ.

पहंडी रस्में, जिसमें देवताओं को उनके रथों तक ले जाया जाएगा, दोपहर 12 बजे शुरू होंगी. शाम करीब 4 बजे, भगवान जगन्नाथ (नंदीघोष), भगवान बलभद्र (तलध्वज), और देवी सुभद्रा (दर्पदलन) के रथों को मंत्रों और भक्ति संगीत के बीच बड़ी सड़क से खींचा जाएगा.

  • बहुड़ा यात्रा 2026: रस्म का शेड्यूल
  • सुबह 4:00 बजे मंगल आरती
  • सुबह 4:15 बजे मैलम
  • सुबह 4:30 बजे तड़प लगी और रोशा होमा
  • सुबह 5:00 बजे अबकाश रस्म
  • सुबह 5:15 बजे सूर्य पूजा
  • सुबह 5:30 बजे द्वारापाल पूजा और बेशा पूरा होना
  • सुबह 5:45 बजे – 6:45 बजे गोपाल बल्लव और सकला धूप
  • सुबह 7:00 बजे – 11:30 बजे सेनापता लगी
  • सुबह 11:45 बजे मंगला अर्पणा
  • दोपहर 12:00 बजे – दोपहर 2:30 बजे बहुड़ा पहंडी
  • दोपहर 1:00 बजे – दोपहर 2:30 बजे बेशा पूरा होना
  • दोपहर 2:30 बजे – दोपहर 3:30 बजे छेरा पहनरा
  • दोपहर 3:00 बजे – शाम 4:00 बजे चरमाला फिटा, घोड़े और सारथी तैयार
  • शाम 4:00 बजे से बहुड़ा यात्रा (वापसी रथ खींचना) शुरू होती है

रस्मों के अनुसार, भगवान बलभद्र के रथ तलध्वज को सबसे पहले श्रीमंदिर की ओर खींचा जाएगा, उसके बाद देवी सुभद्रा के रथ दर्पदलन और भगवान जगन्नाथ के रथ नंदीघोष को खींचा जाएगा. वापसी यात्रा के दौरान सबसे खास परंपराओं में से एक मौसी मां मंदिर में रुकना है, जो भगवान की मौसी से मिलने का प्रतीक है.

श्रीमंदिर के सेवक ने आगे कहा, "वहां, भगवान जगन्नाथ को श्रीमंदिर की यात्रा जारी रखने से पहले पारंपरिक व्यंजन पोड़ा पीठा चढ़ाया जाता है. यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि परिवार के पवित्र बंधनों का जश्न है."

देवताओं के मंदिर लौटने के बाद होने वाली दूसरी जरूरी रस्मों में शानदार सुना बेशा भी शामिल है. सेवक ने कहा, "मंदिर में दोबारा आने से पहले, भगवान जगन्नाथ को सोने के कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसकी आध्यात्मिक शान हर भक्त को खुश कर देती है."

नीलाद्री बिजे के दौरान, जो सालाना त्योहार का आखिरी रिवाज है, देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के मंदिर से लंबे समय तक दूर रहने पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर देती हैं. देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए, भगवान जगन्नाथ रसगुल्ला चढ़ाते हैं, जो दिव्य प्रेम, मेल-मिलाप और फिर से मिलने का प्रतीक है.

यह रिवाज भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के पुजारियों के बीच संस्कृत मंत्रों के पवित्र आदान-प्रदान के साथ खत्म होता है, जिसके बाद भगवान का श्रीमंदिर में औपचारिक स्वागत किया जाता है.

रथ यात्रा की सुरक्षा देख रहे एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) सौमेंद्र प्रियदर्शी ने कहा कि अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल बहुड़ा यात्रा और सुना बेशा के दौरान पिछले साल से भी ज्यादा लोग आएंगे.

उन्होंने कहा, "पूरी में दोपहिया और चारपहिया दोनों तरह के वाहनों से लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा. रथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया गया वही ट्रैफिक प्लान बहुड़ा यात्रा और सुना बेशा के लिए भी लागू किया गया है, अकेले सुना बेशा के दिन 10 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है."

उन्होंने कहा, "भीड़ को मैनेज करने के लिए, 30 पार्किंग लॉट बनाए गए हैं, जिनमें करीब 8,500 फोर-व्हीलर और 30,000 से ज्यादा टू-व्हीलर के लिए जगह है. बसों के लिए भी तीन खास पार्किंग एरिया बनाए गए हैं."

अधिकारी ने आगे कहा कि पुलिस भक्तों को एसएमएस अलर्ट, एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, एफएम रेडियो, सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए ट्रैफिक और पार्किंग के बारे में अपडेट रखेगी, ताकि लोग ट्रैफिक जाम से बच सकें और आसानी से मंदिर पहुंच सकें. पुरी-भुवनेश्वर नेशनल हाईवे, पुरी-कोणार्क रोड और जगन्नाथ रोड पर एलईडी इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाए गए हैं.

उन्होंने आगे कहा, "सुना बेशा के दौरान भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए और पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे. बटगांव छक-खुवतनाला रोड पर फोर-व्हीलर पूरी तरह से बैन हैं और उन्हें तालाबानिया और स्टर्लिंग छक में पार्क किया जाएगा. भक्तों को ग्रैंड रोड (बड़दंडा) तक पहुंचने में मदद करने के लिए, प्रशासन ने सभी पार्किंग एरिया से 400 से ज्यादा फ्री ऑटो-रिक्शा सेवा का इंतजाम किया है."

जनता से सहयोग की अपील करते हुए, एडीजी ने भक्तों से पुलिस की सलाह और ट्रैफिक अपडेट मानने को कहा ताकि सभी के लिए तीर्थयात्रा आसान और बिना किसी परेशानी के हो सके.

ये भी पढ़ें: जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे रोचक परंपरा है हेरा पंचमी, मां लक्ष्मी से जुड़ी है रथ का पहिया तोड़ने की अनूठी परंपरा

TAGGED:

BAHUDA YATRA 2026
LORD JAGANNATH
PURI RATH YATRA
LORD JAGANNATH AND HIS SIBLINGS
BAHUDA YATRA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.