ETV Bharat / bharat

बिहार के सियासी दंगल के पहले चरण में बाहुबली, वर्चस्व, विरासत और बाहुबल की लड़ाई

बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में बाहुबलियों की धमक भी दिखाई दे रही है. मोकामा से दानापुर और सारण से बक्सर तक इनका वर्चस्व.

Bihar Election 2025
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 6:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बाहुबली नेताओं की राजनीतिक ताकत फिर सुर्खियों में है. मोकामा से ब्रह्मपुर तक करीब 22 दबंग चेहरे या उनके परिवार के सदस्य अलग-अलग पार्टियों के टिकट पर मैदान में उतरे हैं. अनंत सिंह, रीतलाल यादव, ओसामा शहाबुद्दीन, हुलास पांडे और शिवानी शुक्ला जैसे नाम इलाकाई रसूख और जातीय गणित की वजह से चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं.

पहले चरण का सियासी तूफान: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती चरण में राजनीतिक उत्तेजना चरम पर पहुंच गई है. 6 नवंबर सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू होगी. राज्य में अपराध और राजनीति का गठजोड़ दशकों पुराना है. हर चुनावी मौके पर कुछ ऐसे नेता उभरते हैं, जो अपनी ताकत, पहुंच और विवादों से ध्यान खींचते हैं. इस बार भी हालात बदले नहीं हैं. पहले चरण की सीटों में मोकामा, रघुनाथपुर, एकमा, मंझी, तरैया, बनियापुर और ब्रह्मपुर जैसे इलाकों में दबंग परिवारों का राजनीतिक दबदबा साफ नजर आ रहा है.

Bihar Election 2025
हुलास पांडे (ETV Bharat)

मोकामा में छोटे सरकार और सूरजभान खानदान की भिड़ंत: पटना के हॉटस्पॉट मोकामा सीट पर इस बार मुकाबला रोमांचक हो चला है. लंबे अर्से से क्षेत्र की सियासत पर छाए बाहुबली अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार जेडीयू के उम्मीदवार हैं. उनके मुकाबले में आरजेडी की वीणा देवी मैदान में हैं, जो दबंग सूरजभान सिंह की जीवनसंगिनी हैं. वर्तमान में अनंत सिंह दुलारचंद मर्डर केस में जेल की सलाखों के पीछे हैं. उनके जेल जाने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मोर्चा संभाला, मगर एक बयान की वजह से वे खुद मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. कुल मिलाकर मोकामा की जंग ताकत, इज्जत और पारंपरिक वर्चस्व की टक्कर बन चुकी है.

Bihar Election 2025
अनंत सिंह (ETV Bharat)

दानापुर से सारण तक दबंगों का जलवा: दानापुर सीट पर दबंग इमेज वाले रीतलाल यादव एक बार फिर आरजेडी के टिकट पर उतरे हैं. पिछली बार जेल से जीत हासिल करने वाले रीतलाल की लोकल पकड़ आज भी मजबूत है, जिसे लालू प्रसाद के रोड शो ने और धार दी है. रघुनाथपुर में बाहुबली शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब चुनावी अखाड़े में हैं. लंदन से शिक्षा प्राप्त ओसामा पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं. एकमा से मनोरंजन उर्फ धूमल सिंह लोजपा के उम्मीदवार बने हैं, जबकि कुचायकोट में विवादास्पद अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे जेडीयू की ओर से मैदान में हैं.

Bihar Election 2025
रीतलाल यादव (ETV Bharat)

सारण जिले की एकमा सीट से स्थानीय स्तर पर धूमल सिंह के नाम से मशहूर मनोरंजन सिंह लोजपा के उम्मीदवार हैं. वे पहले एकमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और राजनीति में पूरी तरह सक्रिय रहते हुए लगातार चुनावी मैदान में डटे रहते हैं. गोपालगंज जिले के कुचायकोट सीट पर बिहार के चर्चित बाहुबली नेताओं में शुमार अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे जदयू के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. ब्रह्मपुर (बक्सर) सीट से हुलास पांडे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं.

ये भी पढ़ें:

भाई के बदले से शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई ने 'बाहुबली' को दिया जन्म, अनंत सिंह कैसे बन गए मोकामा की पहचान?

मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड: बाहुबली सूरजभान सिंह का बड़ा बयान

TAGGED:

BAHUBALI CONTESTING IN FIRST PHASE
बिहार चुनाव 2025
पहले चरण का मतदान
पहले चरण में बाहुबली
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.