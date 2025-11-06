ETV Bharat / bharat

बिहार के सियासी दंगल के पहले चरण में बाहुबली, वर्चस्व, विरासत और बाहुबल की लड़ाई

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बाहुबली नेताओं की राजनीतिक ताकत फिर सुर्खियों में है. मोकामा से ब्रह्मपुर तक करीब 22 दबंग चेहरे या उनके परिवार के सदस्य अलग-अलग पार्टियों के टिकट पर मैदान में उतरे हैं. अनंत सिंह, रीतलाल यादव, ओसामा शहाबुद्दीन, हुलास पांडे और शिवानी शुक्ला जैसे नाम इलाकाई रसूख और जातीय गणित की वजह से चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं.

पहले चरण का सियासी तूफान: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती चरण में राजनीतिक उत्तेजना चरम पर पहुंच गई है. 6 नवंबर सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू होगी. राज्य में अपराध और राजनीति का गठजोड़ दशकों पुराना है. हर चुनावी मौके पर कुछ ऐसे नेता उभरते हैं, जो अपनी ताकत, पहुंच और विवादों से ध्यान खींचते हैं. इस बार भी हालात बदले नहीं हैं. पहले चरण की सीटों में मोकामा, रघुनाथपुर, एकमा, मंझी, तरैया, बनियापुर और ब्रह्मपुर जैसे इलाकों में दबंग परिवारों का राजनीतिक दबदबा साफ नजर आ रहा है.

हुलास पांडे (ETV Bharat)

मोकामा में छोटे सरकार और सूरजभान खानदान की भिड़ंत: पटना के हॉटस्पॉट मोकामा सीट पर इस बार मुकाबला रोमांचक हो चला है. लंबे अर्से से क्षेत्र की सियासत पर छाए बाहुबली अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार जेडीयू के उम्मीदवार हैं. उनके मुकाबले में आरजेडी की वीणा देवी मैदान में हैं, जो दबंग सूरजभान सिंह की जीवनसंगिनी हैं. वर्तमान में अनंत सिंह दुलारचंद मर्डर केस में जेल की सलाखों के पीछे हैं. उनके जेल जाने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मोर्चा संभाला, मगर एक बयान की वजह से वे खुद मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. कुल मिलाकर मोकामा की जंग ताकत, इज्जत और पारंपरिक वर्चस्व की टक्कर बन चुकी है.