ETV Bharat / bharat

मुगल से लेकर ब्रिटिश काल, बिहार के इस शख्स के पास है 500 साल पुराने सिक्के

500 साल पुराने सिक्कों का संग्रह ( ETV Bharat )

मुगल शासन काल के तांबे के सिक्के: इनके पास मुगल शासनकाल के तांबे के सिक्के भी हैं. इसके अलावा चांदी का भी 5 सिक्का है. तांबे के सिक्के को 'दाम' कहा जाता था, जो उस समय आम लोगों के लिए करंसी था. स्थानीय बाजारों में इसका लेनदेन में इस्तेमाल होता था. उसपर 16 वीं शताब्दी की तारीख दर्ज है.

राजा के दौर के सिक्कों की खासियत: राजा महराजाओं के दौर के सिक्के सोने,चांदी,तांबे और पंच-मार्क धातु के बने होते थे. इन सिक्कों पर राजा, देवी-देवता या शाही प्रतीक बने होते थे. इनकी धातु, डिजाइन व शिलालेख भाषा (उर्दू, संस्कृत) राजा की आर्थिक स्थिति और काल को दर्शाते थे. इन्हें 'एक दाम' कहा जाता था.

राजा महाराजाओं के दौर के सिक्के: इनके पास मुगल शासनकाल से लेकर ब्रिटिश शासन और उनसे पहले राजा महाराजाओं के दौर के पैसे जो उस समय चलते थे वो लगभग 500 की संख्या में हैं. इन सिक्कों को कमाल बेचते नहीं हैं. जिन सिक्कों को वो बेचते हैं वो उसे दिल्ली से खरीदा है.

सिक्कों का बादशाह कमाल: बहराम खलीफा बताते हैं कि वो मूलरूप से औरंगाबाद जिला के गोह थाना क्षेत्र का रहने वाले है, वर्तमान में वो अपने परिवार के साथ बोधगया के पचहट्टी मोहल्ले में रहते हैं. बोधगया के बीटीएमसी कार्यालय के सामने वो पुराने सिक्कों को बेचते भी हैं. उन्हें बोधगया में पुराने सिक्कों और टोकन का बादशाह भी कहा जाता है.

गया: बिहार के गया जी के बोधगया में पुराने सिक्कों के एक संग्रहक के रूप में बहराम खलीफा उर्फ कमाल जाने जाते हैं, उन्हें पुराने सिक्के जमा करने का शौक बचपन से है. वर्तमान में उनके पास 200 से लेकर 500 साल पुराने 8000 से अधिक सिक्के हैं. हालांकि उन्होंने अब अपने बचपन के शौक को व्यापार में बदल दिया है, लेकिन फिर भी वो अनमोल पुराने सिक्के के शौकीन हैं जिसे वो संयोग कर रखे हुए हैं.

मुगल शासन काल के तांबे के सिक्के (ETV Bharat)

अकबर के समय में दाम के अलावा निस्की, दमड़ी, पौला जैसे छोटे मूल्यवर्ग के सिक्के चलते थे और इनपर कलमा, साल, टकसाल का नाम और शासक का नाम अंकित होता था.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"इसके अलावा अंग्रेजी शासन काल में इस्तेमाल होने वाले सिक्के भी हैं. मेरे पास सम्राट मौर्य के शासन काल का चमड़े का सिक्का था लेकिन अब मेरे पास नहीं है. मेरे पास से वह गुम हो गया है. उस चमड़े के सिक्के में बीच में होल होता था."- बहराम खलीफा उर्फ कमाल, संग्रहकर्ता

बहराम खलीफा उर्फ कमाल (ETV Bharat)

ईस्ट इंडिया के समय के विभिन्न प्रकार के सिक्के: बहराम खलीफा उर्फ कमाल बताते हैं कि वो जो सिक्के बेचते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुगल शासन काल का सिक्का महंगा बिकता है. मुगल शासन के तांबे के एक सिक्के 200 से लेकर 500 तक की कीमत पर बिकते हैं, जबकि रानी विक्टोरिया और ईस्ट इंडिया के समय के विभिन्न प्रकार के सिक्के भी 200 से 500 रुपए की कीमत पर बिकते हैं. एक चवन्नी और एक आना की कीमत 30 रुपए से 50 रुपए तक की है.

500 साल पुराने सिक्के (ETV Bharat)

सिक्कों से कमायी: कमाल के अनुसार उनके पास जो ईस्ट इंडिया के सिक्के हैं, उसे ज्यादातर बोधगया आने वाले अंग्रेज पर्यटक खरीदते हैं. हालांकि उनके पास अधिक ग्राहक भारतीय हैं जो पुराने सिक्कों के कद्रदान हैं. वह कहते हैं कि इससे उनकी अच्छी आमदनी होती है. पर्यटक सीजन में 5000 हजार तक के सिक्के वो बेच लेते हैं, जबकि आम दिनों में 1000 रुपए तक के सिक्के बिक जाते हैं.

मुगल शासन काल के तांबे के सिक्के (ETV Bharat)

शौक ही मुख्य पेशा : अब उनका शौक ही मुख्य पेशा है. असल में कमाल को बचपन से सिक्के जमा करने का शौक है. 50 वर्षीय कमाल पहले दिल्ली में कपड़े की एक दुकान में काम करते थे. दिल्ली में रहते हुए वो तलाश करके सिक्के खरीदते थे. कमाल बताते हैं कि जब वो 4000 की नौकरी करते थे, तब वो 500 रुपए हर महीने सिक्के खरीदने के लिए अलग करते थे.

200 से लेकर 500 साल पुराने सिक्कों का कलेक्शन (ETV Bharat)

दोस्त ने सिक्के बेचने के लिए किया था प्रेरित: कमाल के अनुसार वो जब सिक्के खरीदकर जमा करता था, तभी उसके एक मित्र ने इसी शौक को अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाने को कहा. कमाल ने पहले तो मना कर दिया लेकिन जब उसे कुछ लोगों को लाल किले के बाहर सिक्के बेचते हुए देखा तभी उसे भी शौक हुआ.

राजा महाराजाओं के दौर के पैसे (ETV Bharat)

कमाल ने पहले दिल्ली में सिक्के बेचे और फिर उसके बाद वो यहां बोधगया आकर बेचने लगे. हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने अपने वो पुराने 500 सिक्के जो उन्होंने बचपन से जमा किया है वो कभी नहीं बेचेंगे.

ये भी पढ़ें

दुर्लभ सिक्कों-डाक टिकटों का विशाल 'खजाना': प्रदर्शनी लगाकर देते इतिहास की जानकारी

रजत का बचपन का शौक बना जुनून, डाक टिकट और पुरानी मुद्रा का अनोखा संग्रह