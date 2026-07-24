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एसएसबी ने "वारिस पंजाब दे" के वांछित को इंडो नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार, अमेरिकी नागरिक समेत 5 अन्य भी धरे गए

फरवरी 2023 में पंजाब के कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह के अनुयायियों ने अमृतसर के पास अजनाला थाने पर हमला किया था.

इंडो नेपाल बॉर्डर पर घुसपैठिए गिरफ्तार.
इंडो नेपाल बॉर्डर पर घुसपैठिए गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:15 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 9:46 AM IST

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बहराइच : इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी व रूपईडीहा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. संयुक्त अभियान के दौरान सशस्त्र सीमा बल (SSB) और स्थानीय पुलिस ने 'वारिस पंजाब दे' के इनामी वांछित और अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. ​पकड़े गए आरोपियों में अमृतसर के पास अजनाला थाने पर हमले का मुख्य आरोपी पंजाब के रूपनगर निवासी विक्रमजीत सिंह भी शामिल है.

एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि रूपईडीहा पुलिस और एसएसबी के पास दो घुसपैठियों की सूचना थी. इसके बाद संयुक्त ऑपरेशन के दौरान कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जिसमें विक्रमजीत सिंह और मनवीर सिंह समेत तीन स्थानीय लोग हैं. पूछताछ से पता चला कि विक्रमजीत सिंह पंजाब में "वारिस पंजाब दे" संगठन का सक्रिय सदस्य है. विक्रमजीत 2023 में अजनाला थाना कांड का वांछित अभियुक्त है. इसके अलावा पंजाब पुलिस से भी वारंट जारी है.

इंडो नेपाल बॉर्डर पर "वारिस पंजाब दे" के वांछित समेत पांच गिरफ्तार. (Video Credit : ETV Bharat)

विक्रमजीत लगातार स्थान बदल कर महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पूरनपुर, पीलीभीत के बाद बीते एक साल से काठमांडू में रह रहा था. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके वकीलों ने केस में समझौता कराने का आश्वासन दिया था. इसके बाद ही वह गैर कानूनी ढंग से रूपईडीहा बॉर्डर से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. विक्रमजीत की घुसपैठ में सुरेंद्र, राजीव और एक व्यक्ति मदद कर रहा था. उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा पीलीभीत पूरनपुर के रहने वाले जोगा नाम का व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है. जोगा आरोपियों के लगातार संपर्क में था.

एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मनवीर भी उसी संस्था का सदस्य है. इसके खिलाफ भी कई मुकदमे हैं और अपनी पत्नी के साथ गैर कानूनी ढंग के भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था. हालांकि उसकी पत्नी और बच्चों के दस्तावेज वैध पाए गए. जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. मनवीर अमेरिका के कैलिफॉर्निया का मूल नागरिक है. आरोपियों को भारत में प्रवेश दिलाने में तीन स्थानीय एजेंटों सुरेश कुमार पाठक, दिलीप उपाध्याय और वाहन चालक राहुल कुमार को हिरासत में लिया गया है. सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है.

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Last Updated : July 24, 2026 at 9:46 AM IST

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