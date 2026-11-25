ETV Bharat / bharat

खत्म हुआ बागेश्वर-रामदेव विवाद, पंजाब में धीरेंद्र शास्त्री ने कही बड़ी बात, रामदेव बोले- अधिकार से डांटा था

खत्म हुआ बागेश्ववर-रामदेव विवाद ( Source- Bageshwardham official )

छतरपुर : योग गुरु स्वामी रामदेव व बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच विवाद खत्म हो गया है. पंजाब के पठानकोट में बाबा बागेश्वर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और स्वामी रामदेव के बयान को लेकर कहा कि उन्हें बाबा रामदेव की डांट आशीर्वाद के रूप में स्वाकार है. उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव महापुरुष हैं और उन्हें कोई बात गलत लगी होगी इसलिए उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी. पं.धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि बाबा रामदेव वरिष्ठ हैं और उनके अभिभावक की तरह हैं, और उनके द्वारा की गई निंदा भी आशीर्वाद की तरह है. वहीं, धीरेंद्र शास्त्री की प्रतिक्रिया पर बाबा रामदेव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि बाबा बागेश्वर से बात हो गई है और विवाद समाप्त हो गया है.

चार दिन पहले प्रशंसा की, अब डांटा, सब स्वीकार : धीरेंद्र शास्त्री (Source- Bageshwardham official) चार दिन पहले प्रशंसा की, अब डांटा, सब स्वीकार : धीरेंद्र शास्त्री पंजाब के पठानकोट में कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा, '' अभी मीडिया के कुछ साथियों ने हमसे पूछा कि बाबा रामदेव ने आप पर जो टिप्पणी की है, उसपर क्या कहेंगे, तो हम बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव महापुरुष हैं, हमारे वरिष्ठ हैं और अभिभावक की तरह हैं. अभी स्वामी रामदेव चार दिन पहले ही यूपी की कुंडा कथा में मंच पर आए थे और बड़े प्रेम से हमारी प्रशंसा की थी. अब यदि चार दिन बाद स्वामी जी के मन में कोई दूसरी बात आई और उन्होंने कुछ कह दिया, तो वह भी स्वीकार है. ये उनका बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद है.''

पंजाब में बागेश्वर बाबा को सुनने पहुंचे हजारों लोग (Source- Bageshwardham official) उनकी डांट भी हमारे लिए आशीर्वाद : धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ने आगे कहा, '' यदि हम किसी की प्रशंसा को स्वीकार करें और आलोचना होने पर प्रतिक्रिया देने लगें, तो यह उचित नहीं होगा. हमारे लिए निंदा और स्तुति दोनों समान रूप से प्रिय और स्वीकार्य है. हम सपने में भी किसी संत की अवहेलना करने का भाव अपने मन में नहीं ला सकते. स्वामी रामदेव ने सीधे तौर पर हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन उनके मन में कोई बात आई होगी तो कह दिया. वे बड़े सीधे और सरल स्वभाव के महापुरुष हैं. इसलिए उनकी कही बात को भी आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार करते हैं.'' बाबा बागेश्वर ने इस पूरे मामले पर अपने समर्थकों और समाज के लोगों से विवाद को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य संतों और हिंदू समाज को जोड़ना है, न कि किसी तरह का विवाद खड़ा करना. जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय आते रहते हैं, इसलिए हर बात को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए. बाबा रामदेव बोले- विवाद समाप्त हुआ