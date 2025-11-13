धीरेंद्र शास्त्री आज मथुरा में, डिप्टी सीएम और साधु-संत करेंगे स्वागत, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा

ETV Bharat / bharat

7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से प्रारंभ हुई थी यात्रा, वृंदावन में दर्शन के साथ होगा समापन.

धीरेंद्र शास्त्री
धीरेंद्र शास्त्री (Photo Credit; Etv Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 13, 2025

Updated : November 13, 2025 at 9:47 AM IST

मथुरा: बागेश्वर धाम सरकार के महंत पं. धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आज गुरुवार को मथुरा पहुंच रही है. हजारों भक्तों और साधु-संतों के साथ पदयात्रा सुबह 11 बजे जनपद की सीमा में प्रवेश करेगी. कोसीकला थाना क्षेत्र के कोट वन पर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा. इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, साधु संत और 11 महिलाएं धीरेंद्र शास्त्री की आरती उतारेंगी. साथ ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए पदयात्रा का स्वागत किया जाएगा. जनपद में यात्रा को सात स्थानों पर पड़ाव दिए गए हैं.

7 नवंबर को प्रारंभ हुई पदयात्रा: बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से प्रारंभ हुई थी. सनातन एकता धार्मिक पदयात्रा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए शुरू की गई है. धीरे-धीरे पदयात्रा आगे बढ़ते हुए गुरुवार को मथुरा पहुंच रही है. 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद यात्रा का समापन किया जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के जवान आरएएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं. खुफिया विभाग के जवान भी सादा कपड़ों में तैनात रहेंगे. ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरे से पदयात्रा की निगरानी रखी जाएगी.

श्लोक कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Video Credit; Etv Bharat)
सात पड़ाव जनपद में: धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर जनपद में 7 स्थानों पर स्वागत की तैयारी है और रात्रि विश्राम भी किया जाएगा. कोसीकला के कृषि अनाज मंडी में 13 नवंबर, 14 नवंबर को छाता आगरा दिल्ली राजमार्ग, 15 नवंबर को छठीकर आगरा दिल्ली राजमार्ग पर विश्राम होगा. 16 नवंबर को पदयात्रा वृंदावन में प्रवेश करेगी. बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के बाद ध्वज मंदिर में समापन होगा.कई अहम मुद्दे लेकर यात्रा: बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा कई अहम मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है. यह यात्रा हिंदुओं को जागृत, एकजुट करने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने, यमुना शुद्धिकरण के लिए दिल्ली से प्रारंभ हुई है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया, एकता पदयात्रा गुरुवार को जनपद में प्रवेश करेगी. यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पदयात्रा का जनपद में सात स्थान पर पड़ाव दिया गया है. ड्रोन कैमरा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी. 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. दो कंपनियां आरएएफ की भी तैनात की गई है.

