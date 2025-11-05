ETV Bharat / bharat

बदरीनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर

बदरीनाथ के साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी भी बर्फ से लकदक हो गई है.

BADRINATH SNOWFALL
बदरीनाथ में बर्फबारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 5, 2025 at 4:06 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है. प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है. इसी कड़ी में बदरीनाथ में भी सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है. बदरीनाथ में बर्फबारी के बाद यहां की पहाड़ियां चांदी सी चमक उठी हैं.

बर्फबारी के बाद बदरीनाथ पहुंच रहे श्रद्धालुओं के चेहरे भी खिले हुये हैं. वे धाम पहुंचने के साथ ही बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं. बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने हैं. अभी भी धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे रहे हैं. बदरीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद तापमान सुबह शाम माइनस में जा रहा है.

बदरीनाथ में बर्फबारी (ETV Bharat)

बदरीनाथ के साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी भी बर्फ से लकदक हो गई है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है. सुबह शाम लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते देखे जा सकते हैं.

इसके साथ ही केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है. बता दे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं. अभी फिलहाल केदारनाथ धाम में सन्नाटा पसरा है.

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद पर्यटन व्यवसायियों की आंखों में चमक है. बर्फबारी के बाद उन्हें बड़ी संख्या में टूरिस्ट के पहुंचने की उम्मीद है. साथ ही बर्फबारी के उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा को भी रफ्तार मिल सकती है.

इससे पहले देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने भी उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया था. वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया पांच नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित हो सकता है. मौसम विभाग ने बताया उत्तराखंड में 6 नवंबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा.

Last Updated : November 5, 2025 at 4:14 PM IST

बदरीनाथ में बर्फबारी
बदरीनाथ बर्फबारी अपडेट
उत्तराखंड बर्फबारी अपडेट
BADRINATH SNOWFALL

