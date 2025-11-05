बदरीनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 5, 2025 at 4:06 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 4:14 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है. प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है. इसी कड़ी में बदरीनाथ में भी सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है. बदरीनाथ में बर्फबारी के बाद यहां की पहाड़ियां चांदी सी चमक उठी हैं.
बर्फबारी के बाद बदरीनाथ पहुंच रहे श्रद्धालुओं के चेहरे भी खिले हुये हैं. वे धाम पहुंचने के साथ ही बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं. बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने हैं. अभी भी धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे रहे हैं. बदरीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद तापमान सुबह शाम माइनस में जा रहा है.
बदरीनाथ के साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी भी बर्फ से लकदक हो गई है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है. सुबह शाम लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते देखे जा सकते हैं.
इसके साथ ही केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है. बता दे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं. अभी फिलहाल केदारनाथ धाम में सन्नाटा पसरा है.
बर्फ की श्वेत चादर ओढ़े बाबा केदार की नगरी का विहंगम दृश्य।#Kedarnath#Uttarakhand#Rudraprayag pic.twitter.com/lcptAWLDB0— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) November 5, 2025
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद पर्यटन व्यवसायियों की आंखों में चमक है. बर्फबारी के बाद उन्हें बड़ी संख्या में टूरिस्ट के पहुंचने की उम्मीद है. साथ ही बर्फबारी के उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा को भी रफ्तार मिल सकती है.
इससे पहले देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने भी उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया था. वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया पांच नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित हो सकता है. मौसम विभाग ने बताया उत्तराखंड में 6 नवंबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा.
