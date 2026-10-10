बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला, एसआईटी ने पेश की हजार पन्नों की चार्जशीट
कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 12:59 PM IST
चमोली(उत्तराखंड): बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में जांच पूरी हो गई है. जिसके बाद पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने न्यायालय में करीब एक हजार पन्नों का आरोपपत्र प्रस्तुत किया है. शुक्रवार को दाखिल किए गए इस आरोपपत्र में 50 गवाहों को आधार बनाया गया है. दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए वाद दर्ज करने के निर्देश दिए. मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.
ज्योतिर्मठ स्थित न्यायालय में प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश आरोपपत्र और संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया. इसके बाद तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता पाए जाने पर न्यायालय ने संज्ञान लिया.
दान की रकम और भेंट सामग्री में हेराफेरी का आरोप: अभियोजन पक्ष के अनुसार, मंदिर में दान की थाली से मिलने वाली धनराशि और भेंट स्वरूप प्राप्त सामग्री की गणना कर उसे नियमानुसार मंदिर समिति के खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की निगरानी में थी. आरोप है कि प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान ने कथित तौर पर आपसी षड्यंत्र के तहत दान की रकम और भेंट सामग्री के एक हिस्से को अपने कब्जे में लेकर उसका गबन किया.
वहीं, सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार पर गणना के दौरान दान की थाली से प्राप्त भेंट सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया गया है. अभियोजन के मुताबिक, उसके कब्जे से कथित तौर पर चोरी की गई सामग्री के साथ उसे बेचने से मिली धनराशि भी बरामद हुई थी.
दो आरोपी न्यायिक हिरासत में, तीसरे को समन: बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले के दो आरोपी प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान वर्तमान में जिला कारागार पुरसाड़ी में बंद हैं. न्यायालय ने दोनों के संबंध में न्यायिक अभिरक्षा के वारंट जारी किए हैं. दूसरी ओर, जमानत पर चल रहे मनोज कुमार को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध वाद दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. अब मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.
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