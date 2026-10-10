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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला, एसआईटी ने पेश की हजार पन्नों की चार्जशीट

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला ( ETV Bharat )

चमोली(उत्तराखंड): बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में जांच पूरी हो गई है. जिसके बाद पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने न्यायालय में करीब एक हजार पन्नों का आरोपपत्र प्रस्तुत किया है. शुक्रवार को दाखिल किए गए इस आरोपपत्र में 50 गवाहों को आधार बनाया गया है. दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए वाद दर्ज करने के निर्देश दिए. मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.

ज्योतिर्मठ स्थित न्यायालय में प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश आरोपपत्र और संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया. इसके बाद तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता पाए जाने पर न्यायालय ने संज्ञान लिया.