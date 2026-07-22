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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी केस: SIT जांच को लेकर क्या है अपडेट, BTKC के अहम फैसले, एक क्लिक में जानिये

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले के बाद निगरानी बढ़ाई जा रही है. दोनों ही धामों को एआई आधारित क्लाउड और सैटेलाइट स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा जाएगा.

BADRINATH OFFERING THEFT CASE
बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 7:27 PM IST

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देहरादून: बदरीनाथ में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच अब केवल चोरी तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि पूरी दान गणना व्यवस्था की विश्वसनीयता भी जांच के दायरे में आ गई है. एसआईटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों और वास्तविक खजाने का मिलान करना है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि कपाट खुलने के बाद 23 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक कुल 34 बार दान और आभूषणों की गणना की गई. इन गणनाओं के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान बदरी विशाल को लगभग 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकद राशि चढ़ाई गई. इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न भी दान स्वरूप प्राप्त हुए. जिनका मूल्यांकन अभी जारी है. रिकॉर्ड और वास्तविक जमा सामग्री का सटीक मिलान करना जांच एजेंसी के लिए सबसे कठिन काम है.

तीन महीने के दस्तावेजों की जांच में सामने आए अहम तथ्य: एसआईटी को बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) की ओर से बीते तीन महीने के दान और चढ़ावे से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके हैं. इन अभिलेखों की पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि 21 जुलाई तक श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में 37 करोड़ 56 हजार 691 रुपये की नकद धनराशि जमा कराई गई. इस राशि में सोने-चांदी के आभूषण शामिल नहीं हैं. दो जुलाई तक हुई 34 गणनाओं में 26 दानपात्रों से 36 करोड़ 2 लाख 81 हजार 69 रुपये की नकदी मिलने का रिकॉर्ड दर्ज है. अब जांच दल प्रत्येक गणना जमा राशि और खजाने में उपलब्ध सामग्री का अलग-अलग मिलान कर रहा है. जिससे किसी भी स्तर पर हुई संभावित गड़बड़ी का पता लगाया जा सके.

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एसआईटी टीम (ETV Bharat)

पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को लेकर खड़ा हो गया है. एसआईटी के पास अभी केवल 13 दिन की फुटेज उपलब्ध है. जिसमें 22-25 और 29 जून तथा 2 जुलाई की गणना की रिकॉर्डिंग शामिल है. जांच अधिकारियों का दावा है कि उपलब्ध वीडियो में कई बार नकदी और आभूषणों के साथ संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं. ऐसे में यदि शेष दिनों की फुटेज भी मिल जाती है तो जांच और अधिक मजबूत हो सकती है.


हर गणना में एक ही टीम, संदेह के घेरे में पूरी प्रक्रिया: एसआईटी की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि दो जुलाई तक हुई लगभग सभी गणनाओं में वही अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे जिन पर अब संदेह व्यक्त किया जा रहा है. विशेष रूप से मुख्य आरोपी और तत्कालीन वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल की भूमिका सबसे अधिक जांच के केंद्र में है. जांच के अनुसार लगभग हर बार की गणना उनकी निगरानी में हुई. फिलहाल प्रमोद नौटियाल न्यायिक हिरासत में है. एसआईटी का मानना है कि उनसे विस्तृत पूछताछ के बिना पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ना संभव नहीं होगा. इसी कारण जांच एजेंसी लगातार उनकी पुलिस रिमांड की मांग कर रही हैं.

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एसआईटी टीम जांच प्रोसेस (ETV Bharat)

रिमांड के लिए तीसरी बार अदालत पहुंची एसआईटी: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल से पूछताछ के लिए एसआईटी ने एक बार फिर जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले भी दो बार रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन, अदालत ने अनुमति नहीं दी गई. अब जांच एजेंसी का कहना है कि दस्तावेजों और उपलब्ध फुटेज के विश्लेषण के बाद कई नए तथ्य सामने आए हैं. जिनकी पुष्टि केवल आरोपी से पूछताछ के माध्यम से ही हो सकती है. अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की है. जांच अधिकारियों को उम्मीद है कि यदि इस बार रिमांड मिलती है तो चोरी के तरीके संभावित सहयोगियों और पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं.

चोरी के बाद बदलेगी मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था: इस पूरे प्रकरण ने बदरी-केदार मंदिर समिति की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अब समिति ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है. मंदिर समिति क अध्यक्ष हेमंत दीवेदी का कहना है कि योजना के अनुसार बदरीनाथ और केदारनाथ धाम को एआई आधारित क्लाउड और सैटेलाइट स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा जाएगा. इससे सीसीटीवी फुटेज स्थानीय रिकॉर्डर पर निर्भर नहीं रहेगी. सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर स्वत सेव होगी. अधिकारी किसी भी स्थान से कैमरों की लाइव निगरानी कर सकेंगे. रिकॉर्डिंग लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकेगी. मंदिर समिति का मानना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत और पारदर्शी बनेगी.

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आरोपी प्रमोद नौटियाल (ETV Bharat)

सीमित स्टोरेज वाले कैमरों ने बढ़ाई मुश्किलें: जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में लगे अधिकांश सीसीटीवी कैमरे पुरानी तकनीक और सीमित स्टोरेज क्षमता वाले हैं. यही कारण रहा कि महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकी. समिति का दावा था कि लगभग डेढ़ महीने की रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी. अब नई योजना के तहत उच्च क्षमता वाले कैमरे क्लाउड स्टोरेज और आधुनिक निगरानी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. समिति का कहना है कि भविष्य में दानपात्र गणना कक्ष मंदिर परिसर और प्रशासनिक कार्यालयों की निगरानी पहले से कहीं अधिक प्रभावी होगी.

केदारनाथ में भी सख्त किए गए दान गणना के नियम: बदरीनाथ की घटना के बाद केदारनाथ धाम में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. सोहन सिंह रांगड़ मुख्य कार्याधिकारी, बीकेटीसी की माने तो अब दान गणना में शामिल होने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना मोबाइल फोन तथा खाली जेब के ही गणना कक्ष में प्रवेश करेंगे. इसके अलावा गणना स्थल पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है. केदारनाथ में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कम से कम पांच वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ही दान की गणना होती है. मंदिर समिति का कहना है कि अब इस पूरी प्रक्रिया को तकनीकी निगरानी से भी जोड़ा जाएगा. जिससे भविष्य में किसी प्रकार के विवाद या संदेह की स्थिति उत्पन्न न हो.

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दूसरा आरोपी दिर समिति के पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान (ETV Bharat)

47 मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की भी होगी समीक्षा: बदरी-केदार मंदिर समिति केवल बदरीनाथ और केदारनाथ तक सीमित नहीं है. समिति के अधीन वर्तमान में 47 अन्य मंदिर भी आते हैं. फिलहाल सीसीटीवी व्यवस्था केवल बदरीनाथ, केदारनाथ, ज्योतिर्मठ के नृसिंह मंदिर और रुद्रप्रयाग स्थित त्रियुगीनारायण मंदिर तक सीमित है. अब समिति इन सभी प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन करने की तैयारी कर रही है. उद्देश्य केवल चोरी रोकना नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत करना और दान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाना भी है.

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