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विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, चारधाम यात्रा 2026 का हुआ समापन

बदरीनाथ धाम के कपाट बंद ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

चमोली: विश्व प्रसिद्ध चारधाम में शुमार भू बैकुंठ बदरीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं. भगवान बदरी विशाल के कपाट शुभ मुहूर्त में रात 9 बजकर 37 मिनट पर बंद किए गए. इस अलौकिक क्षण का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे. वहीं, कपाट बंद होने के मौके पर बदरीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया था.

भगवान बदरी विशाल को ओढ़ाया गया 'घृत कंबल': बता दें कि पंच पूजाओं के साथ शुरू हुई कपाट बंद होने की प्रक्रिया के आखिरी दिन भगवान नारायण की विशेष पूजा-अर्चना की गई. धार्मिक परंपरा के तहत मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी ने साल की आखिरी पूजा संपन्न की. उन्होंने भगवान बदरी विशाल को माणा गांव की महिलाओं के हाथों तैयार किया गया 'घृत कंबल' ओढ़ाया.