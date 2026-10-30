जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश: खराब मौसम का अलर्ट, हेली ने कैसे भरी उड़ान? खड़े हुए बड़े सवाल
Badrinath Joshimath Helicopter Crash: चमोली जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर सीएम धामी ने शोक जताया है. किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 4:34 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के समापन से पहले हेलीकॉप्टर हादसे की घटना ने फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं. चमोली में बदरीनाथ धाम से लौट रहे हेलीकॉप्टर की लोकेशन अचानक मिस हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया. कुछ समय बाद जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है. हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में पायलेट समेत छह लोग सवार थे.
खराब मौसम का अलर्ट, हेली ने कैसे भरी उड़ान?: इस घटना के बीच मौसम का पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के चमोली के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 अक्टूबर को आसमान सामान्यत बादलों से घिरे रहने और एक-दो दौर बारिश गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना थी.
उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, चमोली जोशीमठ के पास हुआ हादसा, 6 लोग थे सवार #uttarakhand #chamoli #HelicopterCrash #uttarakhandhelicrash #badrinathdham #joshimath खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/wWJ6rLfVQt https://t.co/69cxOHlG8P— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 30, 2026
इससे पहले 29 अक्टूबर को जारी चेतावनी में 30 अक्टूबर के लिए आकाशीय बिजली गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की आशंका भी जताई गई थी. ऐसे में पहाड़ी घाटियों में हेलीकॉप्टर संचालन के दौरान मौसम की वास्तविक स्थिति पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो जाता है. कई हेली सेवाएं मौसम की वजह से बंद थी. इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि मौसम खराब होने के बाद हेलीकॉप्टर ने कैसे उड़ान भरी?
जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश, जानिए क्या बोले यूकाडा के अधिकारी उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, चमोली जोशीमठ के पास हुआ हादसा, 6 लोग थे सवार #uttarakhand #chamoli #HelicopterCrash #uttarakhandhelicrash #badrinathdham #joshimath खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/wWJ6rLfVQt https://t.co/tYUedF6Poz— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 30, 2026
आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन कहते हैं,
अभी घटना हुई है. जांच के बाद इसमें कुछ कहा जा सकता है.
हादसों से मुक्त रहा 2026 का यात्रा सीजन: इस साल चारधाम यात्रा के हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर शुरुआत से ही सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया. नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उत्तराखंड यूकाडा की तरफ से यात्रा के पहले चरण के संचालन को हादसों से मुक्त करने के लिए कई तरह के कदम उठाए थे. जिसके कारण 2026 का यात्रा सीजन हादसों से मुक्त रहा. आज हुई घटना ने फिर से सवाल खड़े कर दिये हैं.
2025 में पांच घटनाएं, 13 लोगों की मौत: उत्तराखंड में साल 2025 का चारधाम यात्रा सीजन हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. उस दौरान केवल एक-दो नहीं बल्कि लगातार कई घटनाएं सामने आई. 21 जुलाई 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक 2025 में जून तक चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से जुड़ी चार दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. इससे पहले 2021 में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी. 2022 और 2023 में एक-एक दुर्घटना दर्ज की गई. वर्ष 2024 में भी चारधाम यात्रा के दौरान कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटना दर्ज नहीं हुई थी.
चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 30, 2026
इस साल 2026 के पहले चरण में हेलीकॉप्टर सेवाओं के हादसों से मुक्त रहने की जानकारी खुद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी. ऐसे में चमोली से सामने आई ताजा घटना ने पिछले साल की दुर्घटनाओं की याद फिर ताजा कर दी है. चारधाम यात्रा के अंतिम दौर में मौसम का मिजाज बदलना और ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों बारिश तेज हवाओं की समस्या हेलीकॉप्टर संचालन के लिए चुनौती बन सकती है.
चमोली के लिए 30 अक्टूबर को मौसम विभाग ने भी गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई थी. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम के बीच उड़ान भरी थी? क्या उड़ान के दौरान मौसम संबंधी चेतावनी के बावजूद संचालन जारी था? इन सवालों का जवाब आधिकारिक जांच और प्रशासन की विस्तृत जानकारी के बाद ही सामने आएगा.
पढ़ें- उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, चमोली जोशीमठ के पास हुआ हादसा, पायलट समेत 6 लोग थे सवार