जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश: खराब मौसम का अलर्ट, हेली ने कैसे भरी उड़ान? खड़े हुए बड़े सवाल

8 मई 2025 गंगनानी में क्रैश, छह लोगों की मौत: 2025 के यात्रा सीजन का सबसे पहला बड़ा जानलेवा हादसा 8 मई को उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री मार्ग पर गंगनानी के पास हुआ था. एयरो ट्रांस सर्विस का बेल-407 हेलीकॉप्टर खरसाली हेलीपैड से झाला की ओर जा रहा था. इसी दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में पायलट समेत छह लोगों की मौत हो गई थी. एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ था. बाद में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया कि हेलीकॉप्टर सड़क पर उतरने का प्रयास कर रहा था. उसका मुख्य रोटर सड़क के ऊपर से गुजर रही फाइबर केबल से टकरा गया. इसके बाद हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा.

2025 के यात्रा सीजन का सबसे पहला बड़ा जानलेवा हादसा 8 मई को उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री मार्ग पर गंगनानी के पास हुआ था. एयरो ट्रांस सर्विस का बेल-407 हेलीकॉप्टर खरसाली हेलीपैड से झाला की ओर जा रहा था. इसी दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में पायलट समेत छह लोगों की मौत हो गई थी. एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ था. बाद में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया कि हेलीकॉप्टर सड़क पर उतरने का प्रयास कर रहा था. उसका मुख्य रोटर सड़क के ऊपर से गुजर रही फाइबर केबल से टकरा गया. इसके बाद हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा. 12 मई 2025 खराब मौसम में करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग: 12 मई को बदरीनाथ से लौट रहे एक हेलीकॉप्टर को खराब दृश्यता के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. हेलीकॉप्टर को रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ क्षेत्र में एक स्कूल के मैदान में उतारा गया था. इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे थे. मौसम में सुधार आने के बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी थी.

12 मई को बदरीनाथ से लौट रहे एक हेलीकॉप्टर को खराब दृश्यता के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. हेलीकॉप्टर को रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ क्षेत्र में एक स्कूल के मैदान में उतारा गया था. इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे थे. मौसम में सुधार आने के बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी थी. 17 मई 2025 केदारनाथ में एयर एंबुलेंस दुर्घटना: 17 मई को केदारनाथ धाम में एक एयर एंबुलेंस हेलीकॉप्टर के साथ दुर्घटना हुई. पिनेकल एयर का एयरबस AS350 हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से एक मरीज के रेस्क्यू के लिए केदारनाथ पहुंचा था. लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड से कुछ दूरी पहले नीचे उतर गया. उसका पिछला हिस्सा यानी टेल बूम अलग हो गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई.

17 मई को केदारनाथ धाम में एक एयर एंबुलेंस हेलीकॉप्टर के साथ दुर्घटना हुई. पिनेकल एयर का एयरबस AS350 हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से एक मरीज के रेस्क्यू के लिए केदारनाथ पहुंचा था. लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड से कुछ दूरी पहले नीचे उतर गया. उसका पिछला हिस्सा यानी टेल बूम अलग हो गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई. 7 जून 2025 सिरसी में हेलीकॉप्टर की सड़क पर लैंडिंग: 7 जून को सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या सामने आई. क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर को पायलट ने उड़ान के तुरंत बाद सिरसी के पास मुख्य सड़क पर उतार दिया. इस दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला रोटर क्षतिग्रस्त हुआ. पायलट को चोट आई थी. हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों की जान बच गई थी.

15 जून 2025 केदारनाथ से लौटते समय सात लोगों की मौत: 2025 का सबसे भयावह हेलीकॉप्टर हादसा 15 जून को केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच हुआ. आर्यन एविएशन का बेल-407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा था. हेलीकॉप्टर में पायलट समेत सात लोग सवार थे. जिनमें एक बच्चा भी शामिल था. सुबह करीब 5:30 से 5:45 बजे के बीच हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में सभी सात लोगों की मौत हो गई.

7 जून को सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या सामने आई. क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर को पायलट ने उड़ान के तुरंत बाद सिरसी के पास मुख्य सड़क पर उतार दिया. इस दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला रोटर क्षतिग्रस्त हुआ. पायलट को चोट आई थी. हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों की जान बच गई थी. 2025 का सबसे भयावह हेलीकॉप्टर हादसा 15 जून को केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच हुआ. आर्यन एविएशन का बेल-407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा था. हेलीकॉप्टर में पायलट समेत सात लोग सवार थे. जिनमें एक बच्चा भी शामिल था. सुबह करीब 5:30 से 5:45 बजे के बीच हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में सभी सात लोगों की मौत हो गई. 15 जून के बाद उठाये गये बड़े कदम: 15 जून के हादसे के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए. चारधाम क्षेत्र में हेलीकॉप्टर संचालन अस्थायी रूप से रोक लगाई. डीजीसीए और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को ऑपरेटरों और पायलटों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के निर्देश दिए. खराब मौसम में उड़ान भरने को लेकर सख्ती पायलटों के अनुभव की जांच और मौसम की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने पर जोर दिये.