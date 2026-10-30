ETV Bharat / bharat

जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश: खराब मौसम का अलर्ट, हेली ने कैसे भरी उड़ान? खड़े हुए बड़े सवाल

Badrinath Joshimath Helicopter Crash: चमोली जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर सीएम धामी ने शोक जताया है. किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट

CHAMOLI JOSHIMATH HELICOPTER CRASH
चमोली जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 30, 2026 at 4:23 PM IST

|

Updated : October 30, 2026 at 4:34 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के समापन से पहले हेलीकॉप्टर हादसे की घटना ने फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं. चमोली में बदरीनाथ धाम से लौट रहे हेलीकॉप्टर की लोकेशन अचानक मिस हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया. कुछ समय बाद जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है. हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में पायलेट समेत छह लोग सवार थे.

खराब मौसम का अलर्ट, हेली ने कैसे भरी उड़ान?: इस घटना के बीच मौसम का पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के चमोली के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 अक्टूबर को आसमान सामान्यत बादलों से घिरे रहने और एक-दो दौर बारिश गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना थी.

इससे पहले 29 अक्टूबर को जारी चेतावनी में 30 अक्टूबर के लिए आकाशीय बिजली गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की आशंका भी जताई गई थी. ऐसे में पहाड़ी घाटियों में हेलीकॉप्टर संचालन के दौरान मौसम की वास्तविक स्थिति पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो जाता है. कई हेली सेवाएं मौसम की वजह से बंद थी. इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि मौसम खराब होने के बाद हेलीकॉप्टर ने कैसे उड़ान भरी?

आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन कहते हैं,

अभी घटना हुई है. जांच के बाद इसमें कुछ कहा जा सकता है.

हादसों से मुक्त रहा 2026 का यात्रा सीजन: इस साल चारधाम यात्रा के हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर शुरुआत से ही सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया. नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उत्तराखंड यूकाडा की तरफ से यात्रा के पहले चरण के संचालन को हादसों से मुक्त करने के लिए कई तरह के कदम उठाए थे. जिसके कारण 2026 का यात्रा सीजन हादसों से मुक्त रहा. आज हुई घटना ने फिर से सवाल खड़े कर दिये हैं.

2025 में पांच घटनाएं, 13 लोगों की मौत: उत्तराखंड में साल 2025 का चारधाम यात्रा सीजन हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. उस दौरान केवल एक-दो नहीं बल्कि लगातार कई घटनाएं सामने आई. 21 जुलाई 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक 2025 में जून तक चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से जुड़ी चार दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. इससे पहले 2021 में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी. 2022 और 2023 में एक-एक दुर्घटना दर्ज की गई. वर्ष 2024 में भी चारधाम यात्रा के दौरान कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटना दर्ज नहीं हुई थी.

  • 8 मई 2025 गंगनानी में क्रैश, छह लोगों की मौत: 2025 के यात्रा सीजन का सबसे पहला बड़ा जानलेवा हादसा 8 मई को उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री मार्ग पर गंगनानी के पास हुआ था. एयरो ट्रांस सर्विस का बेल-407 हेलीकॉप्टर खरसाली हेलीपैड से झाला की ओर जा रहा था. इसी दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में पायलट समेत छह लोगों की मौत हो गई थी. एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ था. बाद में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया कि हेलीकॉप्टर सड़क पर उतरने का प्रयास कर रहा था. उसका मुख्य रोटर सड़क के ऊपर से गुजर रही फाइबर केबल से टकरा गया. इसके बाद हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा.
  • 12 मई 2025 खराब मौसम में करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग: 12 मई को बदरीनाथ से लौट रहे एक हेलीकॉप्टर को खराब दृश्यता के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. हेलीकॉप्टर को रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ क्षेत्र में एक स्कूल के मैदान में उतारा गया था. इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे थे. मौसम में सुधार आने के बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी थी.
  • 17 मई 2025 केदारनाथ में एयर एंबुलेंस दुर्घटना: 17 मई को केदारनाथ धाम में एक एयर एंबुलेंस हेलीकॉप्टर के साथ दुर्घटना हुई. पिनेकल एयर का एयरबस AS350 हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से एक मरीज के रेस्क्यू के लिए केदारनाथ पहुंचा था. लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड से कुछ दूरी पहले नीचे उतर गया. उसका पिछला हिस्सा यानी टेल बूम अलग हो गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई.
  • 7 जून 2025 सिरसी में हेलीकॉप्टर की सड़क पर लैंडिंग: 7 जून को सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या सामने आई. क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर को पायलट ने उड़ान के तुरंत बाद सिरसी के पास मुख्य सड़क पर उतार दिया. इस दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला रोटर क्षतिग्रस्त हुआ. पायलट को चोट आई थी. हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों की जान बच गई थी.
    15 जून 2025 केदारनाथ से लौटते समय सात लोगों की मौत: 2025 का सबसे भयावह हेलीकॉप्टर हादसा 15 जून को केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच हुआ. आर्यन एविएशन का बेल-407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा था. हेलीकॉप्टर में पायलट समेत सात लोग सवार थे. जिनमें एक बच्चा भी शामिल था. सुबह करीब 5:30 से 5:45 बजे के बीच हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में सभी सात लोगों की मौत हो गई.
  • 15 जून के बाद उठाये गये बड़े कदम: 15 जून के हादसे के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए. चारधाम क्षेत्र में हेलीकॉप्टर संचालन अस्थायी रूप से रोक लगाई. डीजीसीए और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को ऑपरेटरों और पायलटों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के निर्देश दिए. खराब मौसम में उड़ान भरने को लेकर सख्ती पायलटों के अनुभव की जांच और मौसम की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने पर जोर दिये.

इस साल 2026 के पहले चरण में हेलीकॉप्टर सेवाओं के हादसों से मुक्त रहने की जानकारी खुद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी. ऐसे में चमोली से सामने आई ताजा घटना ने पिछले साल की दुर्घटनाओं की याद फिर ताजा कर दी है. चारधाम यात्रा के अंतिम दौर में मौसम का मिजाज बदलना और ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों बारिश तेज हवाओं की समस्या हेलीकॉप्टर संचालन के लिए चुनौती बन सकती है.

CHAMOLI JOSHIMATH HELICOPTER CRASH
हेलीकॉप्टर क्रैश हिस्ट्री (ETV Bharat)

चमोली के लिए 30 अक्टूबर को मौसम विभाग ने भी गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई थी. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम के बीच उड़ान भरी थी? क्या उड़ान के दौरान मौसम संबंधी चेतावनी के बावजूद संचालन जारी था? इन सवालों का जवाब आधिकारिक जांच और प्रशासन की विस्तृत जानकारी के बाद ही सामने आएगा.

पढ़ें- उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, चमोली जोशीमठ के पास हुआ हादसा, पायलट समेत 6 लोग थे सवार

Last Updated : October 30, 2026 at 4:34 PM IST

TAGGED:

चमोली जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश
चारधाम हेलीकॉप्टर क्रैश हिस्ट्री
उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश आंकड़े
CHAMOLI JOSHIMATH HELICOPTER CRASH
JOSHIMATH HATHI PARVAT HELI CRASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.