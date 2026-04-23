ETV Bharat / bharat

बदरीनाथ में PM मोदी के नाम से हुई पहली पूजा, कपाट खुलने पर 15 हजार से ज्यादा श्रद्धालु रहे मौजूद, जागरों से गूंजा धाम

उत्तराखंड चारधाम यात्रा पूरी तरह शुरू ( Etv Bharat )