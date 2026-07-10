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बदरीनाथ दान चोरी केस, उत्तराखंड में बीजेपी के लिए नई राजनीतिक चुनौती, कांग्रेस को मिला चुनावी हथियार

बदरीनाथ दान चोरी केस 2027 के चुनाव में कांग्रेस के लिए हथियार और बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है. जानिए कैसे. रिपोर्ट- -किरणकांत शर्मा-

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बदरीनाथ दान चोरी केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 10, 2026 at 4:43 PM IST

8 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड की राजनीतिक में लंबे समय तक अंकिता भंडारी हत्याकांड, लॉ एंड ऑर्डर यानी बढ़ता क्राइम, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मामले सुर्खियों में रहे हैं. इन मुद्दों को कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल भी किया है. हालांकि जैसे-तैसे बीजेपी इन्हें मैनेज करने का प्रयास कर ही रही थी कि चुनावी साल में कांग्रेस के साथ बदरीनाथ धाम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हाथ आ गया है, जो न सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना गया है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है. क्या ये मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ा हथियार बनेगा, इसी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं. चुनावी साल में बीजेपी के लिए बदरीनाथ धाम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला कितना चुनौती पूर्ण होगा?

एक तरह से देखा जाए तो बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला अब केवल जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रहा गया, बल्कि यह चुनाव जीतने का हिस्सा बन चुका है. कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा सरकार की नैतिक जवाबदेही से जोड़ते हुए गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है. उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपने संगठन को सक्रिय किया है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बदरीनाथ चढ़ावा चोरी को कांग्रेस बड़े राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी.

बदरीनाथ से दिल्ली तक कांग्रेस का आक्रामक अभियान: बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी केस सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे केवल स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि देहरादून से दिल्ली तक पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस मामले पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी को घेरने में लगे हैं.

एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है. कांग्रेस का तो यहां तक आरोप है कि सरकार इस पूरे मामले के दबाने की कोशिश में लगी हुई है. दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. यही वजह है कि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता तक इस मामले को पूर जोर तरीके से उठा रहे हैं.

कांग्रेस ने राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न बनाया: कांग्रेस का उद्देश्य साफ दिखाई देता है कि धार्मिक आस्था से जुड़े इस मामले को राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न बनाकर भाजपा पर लगातार दबाव बनाकर रखा जाए. कांग्रेस कई अन्य मामलों में सरकार को घेरने मे लगी थी, लेकिन ये वो मामला है, जिस पर कभी बीजेपी ही फ्रंटफुट पर रहती थी. हालांकि अब इस मामले पर कांग्रेस फ्रंटफुट पर नजर आ रही है. इसीलिए कांग्रेस के नेता धरना, उपवास और मौन व्रत रखकर मामले को जनभावनाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं.

कांग्रेस का सरकार को मैसेज: बदरीनाथ धाम के सिंह द्वार पर कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला, ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी और अन्य कार्यकर्ताओं का मौन व्रत केवल सांकेतिक विरोध नहीं था, बल्कि कांग्रेस की तरफ से संदेश देने का प्रयास था कि पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है.

कांग्रेस नेता बीकेटीसी प्रशासन और सरकार पर पूरे मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक या एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं. बदरीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने धरने के दौरान कहा था कि यदि धार्मिक संस्थानों में आने वाला चढ़ावा भी सुरक्षित नहीं है, तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास पर चोट है. कांग्रेस इसी भावना को जनता तक पहुंचाकर राजनीतिक माहौल तैयार करने में लगी हुई है.

कांग्रेस बना रही जनआंदोलन: करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस मामले को कांग्रेस जनआंदोलन में बदलने का प्रयास कर रही है. यही कारण है कि रुद्रपुर, घनसाली, देहरादून, ज्योतिर्मठ और अन्य स्थानों पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया. इस विवाद को राज्यव्यापी आंदोलन का रूप देने की कोशिश की.

रुद्रपुर में नगर कांग्रेस कमेटी ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर और उत्तराखंड के बदरीनाथ-केदारनाथ धाम से जुड़े कथित चढ़ावा विवाद के विरोध में उपवास रखा तो वहीं घनसाली में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई. इन सब को करने का उद्देश्य केवल विरोध दर्ज कराना नहीं बल्कि जनता के बीच यह संदेश देना भी है कि कांग्रेस धार्मिक स्थलों की गरिमा की रक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं हटेगी.

राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी संभाली है कमान: दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी इस विवाद को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की. उन्होंने बदरीनाथ धाम में कथित वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संबंधित अधिकारी को तत्काल हटाकर मुकदमा दर्ज करने व निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की.

कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए. पार्टी ने संकेत दिए हैं कि यदि कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई तो पूरे राज्य में बड़ा जनआंदोलन चलाया जाएगा.

बीजेपी सरकार ने कार्रवाई को बनाया ढाल: दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विवाद को विपक्ष का राजनीतिक अभियान बता रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि धार्मिक स्थल में चोरी सामान्य अपराध नहीं, बल्कि अत्यंत गंभीर कृत्य है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. भाजपा का दावा है कि सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की और जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई.

पार्टी प्रवक्ता और विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास भगवान राम और राम मंदिर के विरोध का रहा है. इसलिए आज उसका इस मुद्दे पर नैतिक आधार कमजोर हैं. जनता, सरकार की कार्रवाई और विकास कार्य दोनों देख रही है. इसलिए विपक्ष इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ नहीं उठ पाएगा.
-विनोद चमोली, पार्टी प्रवक्ता और विधायक-

क्या चुनाव तक जिंदा रहेगा यह विवाद: राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े विवाद सामान्य राजनीतिक मुद्दों की तुलना में अधिक भावनात्मक असर छोड़ते हैं.

चुनाव नजदीक हैं और अयोध्या से लेकर बदरीनाथ तक चढ़ावे से जुड़े विवाद अब हर चुनावी सभा और भाषण में सुनाई दे सकते हैं. उत्तराखंड जैसे धार्मिक और आस्थावान राज्य में यह मुद्दा विशेष रूप से गढ़वाल और पर्वतीय क्षेत्रों की राजनीति को प्रभावित कर सकता है. कांग्रेस को एक ऐसा विषय मिल गया है जिसे वह आसानी से छोड़ने वाली नहीं है जबकि भाजपा के सामने चुनौती होगी कि जांच कार्रवाई और जवाबदेही के जरिए जनता का विश्वास बनाए रखे.
-आदेश त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार-

एक नजर में पूरा मामला जानिए: दरअसल, भैरव सेना के संस्थापक संदीप खत्री ने ही सबसे पहले कथित तौर पर बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया था. इसके मामले के सामने आने के बाद बदीरनाथ धाम की जिम्मेदारी संभालने वाली बदरी-केदार मंदिर समीति ने चार सदस्यीय कमेटी गठित की थी. हालांकि जब बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा और सीएम धामी के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है. साथ ही इस मामले में मुकदमा दर्ज कर बीकेटीसी के आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को निलंबित भी किया.

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