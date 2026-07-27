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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: 'गणना कक्ष में दिखे साधु भगवान दास संदिग्ध नहीं' जल्द रखेंगे पक्ष

'गणना कक्ष में दिखे साधु भगवान दास संदिग्ध नहीं, हर बार गिनती के दौरान रहते हैं मौजूद' बदरीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण में स्थिति स्पष्ट

Badrinath Dham
बदरीनाथ धाम (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 27, 2026 at 10:22 PM IST

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चमोली: बदरीनाथ धाम चढ़ावा चमोली मामले की जांच के बीच सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए साधु भगवान दास को लेकर उठ रही चर्चाओं पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है. पुलिस और एसआईटी की प्रारंभिक जांच में भगवान दास को फिलहाल संदिग्ध नहीं माना गया है. जांच में ये तथ्य सामने आया है कि भगवान दास लंबे समय से बदरीनाथ धाम में रह रहे हैं और चढ़ावे की गणना के दौरान उनका गणना कक्ष में मौजूद रहना कोई नई बात नहीं है. वे पूर्व से ही कर्मचारियों के साथ गणना प्रक्रिया के दौरान वहीं रहते रहे हैं.

अभी बदरीनाथ से बाहर हैं भगवान दास: दरअसल, चढ़ावा प्रकरण की जांच के दौरान एसआईटी ने कई दिनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें भगवान दास लगातार गणना कक्ष में दिखाई दिए. इसके बाद जांच एजेंसियों ने उनकी भूमिका को लेकर भी जानकारी जुटाई. पूछताछ के लिए संपर्क किए जाने पर भगवान दास ने टेलीफोन पर बताया कि किसी परिचित के निधन के कारण वे धाम से बाहर गए हुए हैं और जल्द ही बदरीनाथ लौटकर एसआईटी के समक्ष उपस्थित होंगे एवं आवश्यक जानकारी देंगे.

एसआईटी ने भगवान दास को संदिग्ध की श्रेणी में नहीं रखा: वहीं, जांच से जुड़े अधिकारियों की मानें तो उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में भगवान दास कर्मचारियों के साथ गणना कक्ष में मौजूद अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन किसी भी फुटेज में उन्हें चढ़ावे की रकम में हेराफेरी करते, नोट जेब में रखते या किसी अन्य प्रकार की संदिग्ध गतिविधि करते हुए नहीं देखा गया है. यही कारण है कि वर्तमान जांच के आधार पर उन्हें संदिग्ध की श्रेणी में नहीं रखा गया है.

"भगवान दास लंबे समय से धाम में रह रहे साधु हैं. गणना कक्ष में उनकी मौजूदगी पहले से होती रही है और फिलहाल उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक तथ्य सामने नहीं आया है. भगवान दास जल्द ही बदरीनाथ धाम लौटेंगे और एसआईटी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे."- महादेव उनियाल, बदरीनाथ थाना प्रभारी

हर कड़ी की बारीकी से जांच कर रही एसआईटी: हालांकि, एसआईटी पूरे चढ़ावा प्रकरण की हर कड़ी की बारीकी से जांच कर रही है. गणना कक्ष में आने-जाने वाले सभी लोगों की भूमिका, सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है. ताकि, पूरे मामले की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच सुनिश्चित की जा सके. फिलहाल, जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हैं.

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