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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: 'गणना कक्ष में दिखे साधु भगवान दास संदिग्ध नहीं' जल्द रखेंगे पक्ष

चमोली: बदरीनाथ धाम चढ़ावा चमोली मामले की जांच के बीच सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए साधु भगवान दास को लेकर उठ रही चर्चाओं पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है. पुलिस और एसआईटी की प्रारंभिक जांच में भगवान दास को फिलहाल संदिग्ध नहीं माना गया है. जांच में ये तथ्य सामने आया है कि भगवान दास लंबे समय से बदरीनाथ धाम में रह रहे हैं और चढ़ावे की गणना के दौरान उनका गणना कक्ष में मौजूद रहना कोई नई बात नहीं है. वे पूर्व से ही कर्मचारियों के साथ गणना प्रक्रिया के दौरान वहीं रहते रहे हैं.

अभी बदरीनाथ से बाहर हैं भगवान दास: दरअसल, चढ़ावा प्रकरण की जांच के दौरान एसआईटी ने कई दिनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें भगवान दास लगातार गणना कक्ष में दिखाई दिए. इसके बाद जांच एजेंसियों ने उनकी भूमिका को लेकर भी जानकारी जुटाई. पूछताछ के लिए संपर्क किए जाने पर भगवान दास ने टेलीफोन पर बताया कि किसी परिचित के निधन के कारण वे धाम से बाहर गए हुए हैं और जल्द ही बदरीनाथ लौटकर एसआईटी के समक्ष उपस्थित होंगे एवं आवश्यक जानकारी देंगे.

एसआईटी ने भगवान दास को संदिग्ध की श्रेणी में नहीं रखा: वहीं, जांच से जुड़े अधिकारियों की मानें तो उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में भगवान दास कर्मचारियों के साथ गणना कक्ष में मौजूद अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन किसी भी फुटेज में उन्हें चढ़ावे की रकम में हेराफेरी करते, नोट जेब में रखते या किसी अन्य प्रकार की संदिग्ध गतिविधि करते हुए नहीं देखा गया है. यही कारण है कि वर्तमान जांच के आधार पर उन्हें संदिग्ध की श्रेणी में नहीं रखा गया है.