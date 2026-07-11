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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी केस: एसआईटी खंगाल रही तीन साल का रिकॉर्ड, बैंक खातों पर भी नजर

तीन साल के हिसाब कितान की जांच: ईटीवी भारत से बातचीत में जांच अधिकारी सीओ मदन सिंह बिष्ट ने बताया यह लंबी और गंभीर विवेचना है. इसी कारण एसआईटी ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति से पिछले तीन वर्षों का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है. पुलिस यह जानना चाहती है कि इस अवधि में मंदिर में कितना दान और चढ़ावा प्राप्त हुआ? यह किस स्वरूप में मिला? उसे कहां रखा गया? उसकी गणना कैसे हुई? संपूर्ण प्रक्रिया किस व्यवस्था के तहत संचालित की गई? इन सब सवालों के जवाब मांगे गये हैं.

पुलिस का कहना है कि जांच केवल घटना की पुष्टि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे घटनाक्रम की प्रत्येक कड़ी को जोड़कर तथ्यों की वैज्ञानिक और कानूनी कसौटी पर जांच की जाएगी. शुरुवाती जांच में कई तरह के खुलासे होने की उम्मीद है.

जांच टीम में कौन कौन शामिल: इस जांच में चमोली पुलिस ने विवेचना के लिए पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट को एसआईटी का इंचार्ज बनाया है. बदरीनाथ थानाध्यक्ष निरीक्षक महादेव उनियाल को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया है. टीम में एसएसआई प्रकाश बिष्ट, लंगासू चौकी प्रभारी एसआई दिनेश पंवार और एसओजी के दो कर्मियों को भी शामिल किया गया है.

देहरादून: बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी सबूत जुटाने मे जुट गई है. सरकार और प्रशासन के लिए गले की फांस बना ये मुद्दा रोज कुछ नया लेकर आ रहा है. जिसके कारण इस मामले की जांच पर हर किसी की नजर है.

तकनीकी साक्ष्यों को लेकर भी जांच: उन्होंने बताया रिकॉर्ड काफी विस्तृत है. उसे उपलब्ध कराने में समय लग रहा है. इन दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही पुलिस आगे की कड़ियों को जोड़ पाएगी. एसआईटी की जांच तकनीकी साक्ष्यों पर भी समान रूप से केंद्रित है. पुलिस आरोपी कर्मचारी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), ई-मेल गतिविधियों और बैंक खातों की गहन जांच कर रही है.

जांच का प्रोसेस (ETV Bharat)

इसके साथ ही वर्तमान कर्मचारियों के अलावा पिछले तीन वर्षों में बदरीनाथ मंदिर में तैनात रहे और यहां से स्थानांतरित हो चुके सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण भी तलब किया गया है. पुलिस यह समझने का प्रयास कर रही है कि संबंधित अवधि में जिम्मेदारियां किसके पास थीं. चढ़ावे के प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होती रही? यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य स्थान से जुड़ा कोई तथ्य सामने आता है तो उसे भी विवेचना में शामिल किया जाएगा.

आरोपी प्रमोद नौटियाल (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज का फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण: मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जा रहे सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी पुलिस विशेष रणनीति पर काम कर रही है. सीओ मदन सिंह बिष्ट के अनुसार फिलहाल गढ़वाल आयुक्त स्तर पर भी इस मामले की जांच चल रही है. इसलिए पहले आयोगीय जांच के लिए फुटेज का परीक्षण पूरा होने दिया जाएगा. उसके बाद पुलिस उन्हें विधिवत सीज कर तकनीकी विश्लेषण करेगी.

उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटज की जांच बेहद समय लेने वाली प्रक्रिया होती है. कई बार एक घंटे की रिकॉर्डिंग को बारीकी से देखने में तीन घंटे या उससे अधिक समय लग जाता हैं. यही कारण है कि पुलिस किसी भी स्तर पर जल्दबाजी नहीं करना चाहती. पुलिस प्रत्येक दृश्य का सूक्ष्म परीक्षण करेगी.

बीकेटीसी संपति डिटेल (ETV Bharat)

बीकेटीसी से मांगे गए जवाब, कर्मचारियों के भी होंगे बयान: एसआईटी ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति से घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी मांगे हैं. समिति को आठ से दस बिंदुओं पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.

बीकेटीसी संपति डिटेल (ETV Bharat)

वहीं मुकदमा दर्ज वाले कर्मचारी सहित अन्य संबंधित कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. दूसरी ओर बीकेटीसी की आंतरिक जांच टीम ने करीब फिलहाल 40 दिन पुराने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए निरीक्षण किया. चढ़ावे की गणना प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया समिति का दावा है कि उसकी आंतरिक जांच भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.

बीकेटीसी संपति डिटेल (ETV Bharat)

हर पहलू पर जांच करेगी पुलिस: पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट का कहना है कि फिलहाल एसआईटी का पूरा ध्यान बदरीनाथ में दर्ज इसी मामले की निष्पक्ष और तथ्यपरक विवेचना पर है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति किसी दूसरी जगह या किसी नए तथ्य का संबंध इस प्रकरण से जुड़ता है तो उसे भी जांच के दायरे में लाया जाएगा.

उनका कहना है कि मामला अत्यंत गंभीर है. इसलिए एसआईटी दस्तावेजी तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के प्रत्येक पहलू का परीक्षण कर रही है. जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.