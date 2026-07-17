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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी केस, एसआईटी को सौंपी रिपोर्ट, पॉकेटलैस ड्रेस कोड की सिफारिश

एसआईटी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में बीकेटीसी ने धाम में पॉकेटलैस ड्रेस कोड, CCTV निगरानी की सिफारिश की है.

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बदरीनाथ धाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 4:53 PM IST

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चमोली: बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नया अपडेट आ रहा है. आज बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है. पूर्व मंदिर अधिकारी अरेस्ट राजेंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया है. साथ ही बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बीकेटीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट एसाईटी को सौंप दी है. इस जांच रिपोर्ट में बदरीनाथ धाम में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर कई बड़े सुझाव दिये गये हैं.

बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी एवं कथित हेराफेरी मामले की जांच के बीच तैयार की गई 18 पृष्ठों की आंतरिक जांच रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चढ़ावा प्रबंधन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं. रिपोर्ट एसआईटी को सौंप दी गई है, जो मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है.

रिपोर्ट के अनुसार, चढ़ावे की गिनती के दौरान कर्मचारियों के लिए पॉकेट-फ्री ड्रेस कोड लागू करने, ड्यूटी समाप्त होने पर कर्मचारियों की अनिवार्य और सघन तलाशी लेने, गिनती कक्ष में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा चढ़ावा प्रबंधन के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू करने की सिफारिश की गई है.

इसका उद्देश्य चढ़ावे के संग्रह, गिनती और जमा करने की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है. साथ ही भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका न हो इसके लिए ये सुझाव दिये गये हैं.

बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने कहा चढ़ावा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सुझाव प्राप्त किए गए हैं. इन सुझावों को लागू कर प्रत्येक चरण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और व्यवस्था की पारदर्शिता दोनों मजबूत हो सकें.

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