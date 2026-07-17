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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी केस, एसआईटी को सौंपी रिपोर्ट, पॉकेटलैस ड्रेस कोड की सिफारिश

चमोली: बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नया अपडेट आ रहा है. आज बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है. पूर्व मंदिर अधिकारी अरेस्ट राजेंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया है. साथ ही बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बीकेटीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट एसाईटी को सौंप दी है. इस जांच रिपोर्ट में बदरीनाथ धाम में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर कई बड़े सुझाव दिये गये हैं.

बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी एवं कथित हेराफेरी मामले की जांच के बीच तैयार की गई 18 पृष्ठों की आंतरिक जांच रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चढ़ावा प्रबंधन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं. रिपोर्ट एसआईटी को सौंप दी गई है, जो मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है.

रिपोर्ट के अनुसार, चढ़ावे की गिनती के दौरान कर्मचारियों के लिए पॉकेट-फ्री ड्रेस कोड लागू करने, ड्यूटी समाप्त होने पर कर्मचारियों की अनिवार्य और सघन तलाशी लेने, गिनती कक्ष में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा चढ़ावा प्रबंधन के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू करने की सिफारिश की गई है.