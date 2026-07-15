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वित्तीय अनियमितताओं से चारधाम की साख पर सवाल, क्या जांच से धुलेंगे दाग?

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी और केदारनाथ वीआईपी खर्च जैसे मामलों के बाद चारधाम की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

UTTARAKHAND CHAR DHAM YATRA 2026
उत्तराखंड चारधाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 3:07 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधामों में शामिल बदरीनाथ और केदारनाथ इन दिनों धार्मिक महत्व के बजाय वित्तीय अनियमितताओं और दान से जुड़े विवादों के कारण चर्चाओं में हैं. एक ओर बदरीनाथ धाम के चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर जांच को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है. वहीं, दूसरी ओर केदारनाथ धाम में मंदिर समिति के कोष से वीआईपी मेहमानों के आवास और भोजन पर खर्च किए जाने के मामले में जांच रिपोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि कर दी है. दोनों घटनाओं ने नय केवल मंदिर प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं बल्कि देशभर से चारधाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के बीच भी चिंता पैदा कर दी है कि आखिर आस्था से जुड़े संस्थानों में जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी?

केदारनाथ में वीआईपी खर्च की जांच में अनियमितताओं की पुष्टि: केदारनाथ धाम में विशिष्ट अतिथियों के आवास और भोजन पर मंदिर समिति की ओर से खर्च किए जाने के आरोपों की जांच अब पूरी हो चुकी है. बदरी-केदार मंदिर समिति द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. समिति की रिपोर्ट में वित्तीय प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की पुष्टि की गई है. बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने खुद बताया जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. अब शासन के निर्देशों के के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी. उनके अनुसार समिति ने पूरे प्रकरण से जुड़े अभिलेखों भुगतान प्रक्रिया और बिलों की विस्तार से जांच की जिसमें कई बिंदुओं पर वित्तीय नियमों का पालन नहीं पाए जाने की बात सामने आई.

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केदारनाथ वीवीआई खर्च मामला (ETV Bharat)

शासन ने भी माना गंभीर मामला, कार्रवाई के निर्देश जारी: मामले को केवल मंदिर समिति तक सीमित नहीं रखा गया. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्तराखंड शासन ने भी इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता माना. शासन ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद् नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश जारी किये. 25 जून 2026 को उप सचिव अनिल कुमार पांडे की ओर से बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी को भेजे गए पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि मंदिर कोष से अग्रिम धनराशि बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के जारी करना प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है. पत्र में तत्कालीन व्यवस्थापक केदारनाथ तत्कालीन मुख्य प्रभारी अधिकारी तथा तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई गई है. शासन ने बीकेटीसी अधिनियम 1939 और उसके अंतर्गत लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.

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25 जून 2026 को उत्तराखंड शासन उप सचिव अनिल कुमार पांडे द्वारा जारी पत्र (फोटो सोर्स: उत्तराखंड शासन)


आरटीआई से खुला था मामला: पूरा विवाद उस समय सामने आया जब आरटीआई के माध्यम से कुछ दस्तावेज सार्वजनिक हुए. इन दस्तावेजों में आरोप लगाया गया कि केदारनाथ धाम पहुंचे कुछ वीआईपी व्यक्तियों के भोजन और आवास का खर्च मंदिर समिति के खाते से वहन किया गया. दस्तावेजों में भाजपा प्रदेश सचिव नेहा जोशी के नाम पर लगभग 60 हजार रुपये तथा केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के नाम पर लगभग 37 हजार रुपये से अधिक खर्च का उल्लेख किया गया. दस्तावेज सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे श्रद्धालुओं की दान और चढ़ावा राशि के दुरुपयोग का मामला बताया. हालांकि जिन नेताओं के नाम सामने आए, उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अपने निजी खर्च का भुगतान स्वयं किया था.

आस्था से जुड़े कोष पर सवाल, विपक्ष ने मांगी जवाबदेही: केदारनाथ और बदरीनाथ जैसे धामों में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं. ऐसे में यदि मंदिर कोष की राशि का उपयोग निर्धारित नियमों से हटकर किया जाता है तो यह केवल वित्तीय विषय नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का प्रश्न बन जाता है. यही कारण है कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद धार्मिक संगठनों और आम श्रद्धालुओं के बीच भी इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित विपक्ष ने पूरे मामले में पारदर्शी जांच और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है. बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी. भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

बदरीनाथ दान चोरी में गिरफ्तारी, जांच ने पकड़ी रफ्तार: उधर बदरीनाथ धाम के चर्चित चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. आठ जुलाई को मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचने का प्रयास कर रहा था. बताया जा रहा है कि वह अपने ठिकाने बदलते हुए कानूनी विकल्प तलाश रहा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से राहत लेने की तैयारी में था. रविवार रात देहरादून स्थित उसके घर पर चमोली पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस केवल चोरी की घटना तक सीमित नहीं है बल्कि आरोपी की नियुक्ति पदोन्नति सेवा रिकॉर्ड और आर्थिक स्थिति की भी गहन जांच कर रही है.

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प्रमोद नौटियाल (ETV Bharat)

नियुक्ति और प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया की होगी जांच: प्रमोद नौटियाल का सेवा रिकॉर्ड भी अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. वर्ष 2003 में उसकी नियुक्ति संविदा कर्मचारी के रूप में हुई थी. वर्ष 2014 में उसे 2800 ग्रेड पे के साथ इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद पर स्थायी नियुक्ति मिली. इसके बाद वर्ष 2017 में 4600 ग्रेड पे के साथ बीकेटीसी अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई. वर्ष 2025 में उसे अध्यक्ष का निजी सचिव बनाया गया. साथ ही प्रोटोकॉल अधिकारी तथा थाली भेंट गणना कार्य जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंप दी गईं. अप्रैल 2026 में उसकी ड्यूटी बदरीनाथ धाम में लगा दी गई. अब जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि क्या इन नियुक्तियों और पदोन्नतियों में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं?



लगातार मिली जिम्मेदारियों पर उठे सवाल: जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि इंटरनेट कोऑर्डिनेटर का पद एकल पद था. जिस पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी. आरोप है कि इस पद के लिए न तो विधिवत विज्ञापन जारी किया गया और न ही नियमित चयन प्रक्रिया अपनाई गई. इसके बावजूद कुछ ही वर्षों में प्रमोद नौटियाल को लगातार महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी मिलती रही. बीकेटीसी अध्यक्ष का निजी सचिव प्रोटोकॉल अधिकारी और थाली भेंट गणना जैसी संवेदनशील जिम्मेदारियां उसे कैसे और किन परिस्थितियों में सौंपी गईं यह भी जांच का विषय बना हुआ है.

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हेमंत दिवेदी vs गणेश गोदियाल (ETV Bharat)



सीसीटीवी फुटेज बना सबसे बड़ा सबूत, रिकॉर्डिंग खंगाल रही पुलिस: पुलिस के अनुसार जांच केवल दो जुलाई की घटना तक सीमित नहीं है. 25 जून और 29 जून की सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली गई है. जांच अधिकारियों का दावा है कि फुटेज में आरोपी मोबाइल फोन की आड़ लेकर 500 रुपये के नोटों की गड्डियां गणना कक्ष से बाहर ले जाता दिखाई देता है. इसके अलावा सफेद लिफाफे में रखे नोट सोने-चांदी के सिक्कों के पैकेट शालिग्राम शिला और केसर का पैकेट भी जेब में रखकर बाहर ले जाने के दृश्य जांच का हिस्सा बनाए गए हैं. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मंदिर समिति का एक लैपटॉप भी जब्त किया है. केस दर्ज कराने वाले सहित चार गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है.

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सीसीटीवी खंगाल रही जांच टीम (ETV Bharat)



क्या और लोगों पर भी गिरेगी कार्रवाई की गाज: बदरीनाथ दान चोरी मामले में पुलिस अब केवल एक आरोपी तक जांच सीमित रखने के पक्ष में नहीं दिख रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार कई अन्य लोगों से पूछताछ जारी है. उपलब्ध दस्तावेजों डिजिटल साक्ष्यों तथा सेवा अभिलेखों का मिलान किया जा रहा है. जांच में किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसी प्रकार केदारनाथ वीआईपी खर्च प्रकरण में भी शासन के स्पष्ट निर्देशों के बाद संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होना लगभग तय माना जा रहा है. ऐसे में दोनों मामलों में आने वाले दिनों में प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर महत्वपूर्ण कार्रवाई देखने को मिल सकती है.

कुल मिलाकर कहें तो इन दिनों उत्तराखंड चारधाम यात्रा से अधिक इन धामों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चर्चाओं में है. जिसके कारण धामों की साख पर सवाल उठने लगे हैं. बदरीनाथ और केदारनाथ, इन दोनों धामों में ही सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं. जिसके कारण हर किसी की नजर इस पर है.

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