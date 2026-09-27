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बदरीनाथ में कैसे हुआ डीजे कॉन्सर्ट? डीएम ने जारी किया नोटिस, आर्मी से मांगा जवाब

विवाद के बीच चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा इसकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी.

BADRINATH DJ CONCERT CONTROVERSY
बदरीनाथ डीजे कॉन्सर्ट वि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2026 at 9:13 AM IST

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चमोली: बदरीनाथ धाम के अराइवल प्लाजा में 19 और 20 सितंबर को आयोजित देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल-2026 को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक गायिका प्रियंका मेहर समेत कलाकारों ने प्रस्तुति दी. प्रियंका मेहर की प्रस्तुति के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बदरीनाथ धाम की धार्मिक मर्यादा और कार्यक्रम के स्वरूप को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

कार्यक्रम में तेज ध्वनि में संगीत, मंचीय प्रस्तुति और दर्शकों के नृत्य के वीडियो सामने आने के बाद साधु-संतों और तीर्थ पुरोहित समाज ने आपत्ति जताई है. उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉ. बृजेश सती ने कहा कि आपत्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके स्वरूप और प्रस्तुति से है. ज्योतिर्मठ के स्वामी प्रत्यक्चैतन्य मुकुंदानंद गिरी ने भी बदरीनाथ की धार्मिक परंपराओं का हवाला देते हुए मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बदरीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित माना जाता है. संतों और तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि भगवान नर-नारायण की तपस्थली माने जाने वाले इस क्षेत्र में धार्मिक वातावरण और मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. इसी आधार पर कार्यक्रम में तेज संगीत और नृत्य को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है.

डीएम का आया बयान, जारी किया नोटिस: विवाद के बीच चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार का बयान सामने आया है. डीएम के अनुसार 19 और 20 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई और न ही यह जिला प्रशासन का आयोजित कार्यक्रम था. डीएम के इस बयान के बाद आयोजन की अनुमति और जिम्मेदारी को लेकर सवाल और गंभीर हो गए हैं. डीएम के बयान के मुताबिक यदि जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी तो बदरीनाथ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र में इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन किसकी अनुमति से हुआ? किस संस्था ने आयोजन की जिम्मेदारी ली? कार्यक्रम में लगाए गए साउंड सिस्टम एवं अन्य व्यवस्थाओं का भुगतान किसके स्तर से किया गया? यह सवाल उठ रहा है.

सेना को नोटिस, मांगा जवाब:चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार के अनुसार सेना को नोटिस दिया गया है. जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर सवाल जबवाब किये गये हैं. अब आयोजन की अनुमति, जिम्मेदारी और भुगतान से जुड़े तथ्यों पर संबंधित पक्ष का जवाब सामने आने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट होगी.

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